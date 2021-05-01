شرطة برشيد توقف متورطا مع عصابة جزائرية

شرطة برشيد توقف متورطا مع عصابة جزائرية
صورة: أرشيف
السبت 1 ماي 2021 - 17:20

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، شخصا يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تنشط في الجزائر في ارتكاب جرائم الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والقتل العمد مع التمثيل بجثة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيه الموقوف كان ينشط في إطار شبكة إجرامية تضم مواطنين مغاربة وجزائريين، وكانت تستهدف اختطاف واحتجاز بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالجزائر، ممن يمتهنون الصناعات الحرفية والتقليدية، مع مطالبة عائلاتهم بفدية مالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ذات المصدر أضاف أن إجراءات للبحث كشفت، أيضا، أن الشخص الموقوف يشتبه في مشاركته في اختطاف واحتجاز وقتل ضحية مغربي ينحدر من مدينة خنيفرة وإضرام النار في جثته بضواحي مدينة عنابة الجزائرية، وذلك في غضون شهر يناير من السنة الجارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أنيط بفرقة الشرطة القضائية بخنيفرة، باعتبارها الجهة التي توصلت بشكاية عائلة الضحية وباشرت بشأنها بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد هويات جميع المشتبه فيهم المغاربة والأجانب المتورطين في قتل الضحية المغربي فوق التراب الجزائري، والكشف عن جميع الجرائم المفترضة التي قد يكونوا ارتكبوها، فضلا عن رصد كل الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة بعصابات الجريمة المنظمة التي تنشط في الجزائر وتستهدف مواطنين مغاربة.

التمثيل بجثة شبكة إجرامية عصابة جزائرية معلومات ديستي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • النقد الذاتي
    السبت 1 ماي 2021 - 17:28

    بلا شك ستطالب السلطات الجزائرية بترحيل ذاك المجرم للجزائر لاكمال التحقيقات هناك

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الاعدام
    السبت 1 ماي 2021 - 17:30

    الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام.

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • التمسماني
    السبت 1 ماي 2021 - 17:34

    تحية إكبار و تقدير واحترام لرجال الأمن و لكل الأجهزة الأمنية المغربية من درك و مخابرات داخلية وخارجية على تضحياتهم و جهودهم و حنكتهم من أجل رقي الوطن و راحة المواطنين. الأجهزة الأمنية الجزائرية فشلت في تحرياتها و كشفها لجناة إرتكبوا جرائم فوق ترابها.

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خريبگي
    السبت 1 ماي 2021 - 17:39

    الله يحفظ لا يأتي من عندهم الا الشر….
    راكم عرفتوني على من كنهدر…

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بن بطوش
    السبت 1 ماي 2021 - 17:53

    لأي مغربي مخبول موجود في كوريا الشرقية أقول له اذهب واطلب رزقك في أي بلد من بلدان العالم سوى البقاء في بلد عدو يكن الحقد والبغضاء للمغاربة أجمعين.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متقاعد
    السبت 1 ماي 2021 - 17:59

    ماذا تريد منا هاته الدولة البوخروبية؟؟؟؟؟ الا يريدوا ان يخلصونا من فبركاتهم واكاذيبهم وترهاتهم؟؟؟؟؟ لماذا يرسلوا لنا اوباشهم ليخربوا مغربنا الحر الأبي ؟؟؟؟؟ لقد انفظحت تزويراتهم وفبركة فيديوهاتهم من طرف العالم أجمع ؟؟؟؟ ان يصل الحد االى اختطاف واحتجازوقتل وتعديب مغاربة في بلاد بوخروبة…. فهذه هي قمة العنصرية والحقد ……ادعو من هذا المنبر القظاء المغربي ( الإعدام ولا شيء غير الإعدام) وتحية اجلال واكبار للامن الوطني المغربي بكل أطيافه!!!!! الله الوطن الملك!!!

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي من السويد
    السبت 1 ماي 2021 - 18:01

    تسليم هذا المجرم ابن كبرانات سيكون خطء وغلط كبير سيتعاطفون معه الكبرنات ويطلقون سراحه لانه قتل مغربيي وكل الجرايم التي قام بها كانت ضد المغاربه فوق التراب الجزائري .
    الحكم عليه في المغرب بالمؤبد في سجن تازممارت الشهير حتي يدوق العداب الاليم هدا هو جزاءه
    ورمضان كريم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نسرين nesrine
    السبت 1 ماي 2021 - 18:06

    هذه مجوعة مغربية جزائرية مختلطة وليس هناك هذا افضل منها فكلا البلدين غارقين في الاجرام وبالجزائر كذالك تنشط مجموعات مغربية اجرامية بينهم جزائريون .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 1 ماي 2021 - 18:06

    الاعدام الإعدام الإعدام هو الحل في حق كل مجرم سولت له نفسه في المغرب وعلى الامن المغربي تشديد الخناق على كل العابر مع الاعداء

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
العيد الأممي للطبقة العمالية
السبت 1 ماي 2021 - 17:48

العيد الأممي للطبقة العمالية

صوت وصورة
منع خرجات فاتح ماي
السبت 1 ماي 2021 - 16:30

منع خرجات فاتح ماي

صوت وصورة
مهاجرون أفارقة وغسل السيارات
السبت 1 ماي 2021 - 13:30

مهاجرون أفارقة وغسل السيارات

صوت وصورة
بدون عنوان: الانتحار في شفشاون
السبت 1 ماي 2021 - 11:18

بدون عنوان: الانتحار في شفشاون

صوت وصورة
طرد جمعية لرعاية الصم
السبت 1 ماي 2021 - 10:32

طرد جمعية لرعاية الصم

صوت وصورة
حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:00

حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف