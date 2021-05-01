شرطة برشيد توقف متورطا مع عصابة جزائرية

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، شخصا يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تنشط في الجزائر في ارتكاب جرائم الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والقتل العمد مع التمثيل بجثة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيه الموقوف كان ينشط في إطار شبكة إجرامية تضم مواطنين مغاربة وجزائريين، وكانت تستهدف اختطاف واحتجاز بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالجزائر، ممن يمتهنون الصناعات الحرفية والتقليدية، مع مطالبة عائلاتهم بفدية مالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ذات المصدر أضاف أن إجراءات للبحث كشفت، أيضا، أن الشخص الموقوف يشتبه في مشاركته في اختطاف واحتجاز وقتل ضحية مغربي ينحدر من مدينة خنيفرة وإضرام النار في جثته بضواحي مدينة عنابة الجزائرية، وذلك في غضون شهر يناير من السنة الجارية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أنيط بفرقة الشرطة القضائية بخنيفرة، باعتبارها الجهة التي توصلت بشكاية عائلة الضحية وباشرت بشأنها بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد هويات جميع المشتبه فيهم المغاربة والأجانب المتورطين في قتل الضحية المغربي فوق التراب الجزائري، والكشف عن جميع الجرائم المفترضة التي قد يكونوا ارتكبوها، فضلا عن رصد كل الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة بعصابات الجريمة المنظمة التي تنشط في الجزائر وتستهدف مواطنين مغاربة.
بلا شك ستطالب السلطات الجزائرية بترحيل ذاك المجرم للجزائر لاكمال التحقيقات هناك
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام.
تحية إكبار و تقدير واحترام لرجال الأمن و لكل الأجهزة الأمنية المغربية من درك و مخابرات داخلية وخارجية على تضحياتهم و جهودهم و حنكتهم من أجل رقي الوطن و راحة المواطنين. الأجهزة الأمنية الجزائرية فشلت في تحرياتها و كشفها لجناة إرتكبوا جرائم فوق ترابها.
الله يحفظ لا يأتي من عندهم الا الشر….
راكم عرفتوني على من كنهدر…
لأي مغربي مخبول موجود في كوريا الشرقية أقول له اذهب واطلب رزقك في أي بلد من بلدان العالم سوى البقاء في بلد عدو يكن الحقد والبغضاء للمغاربة أجمعين.
ماذا تريد منا هاته الدولة البوخروبية؟؟؟؟؟ الا يريدوا ان يخلصونا من فبركاتهم واكاذيبهم وترهاتهم؟؟؟؟؟ لماذا يرسلوا لنا اوباشهم ليخربوا مغربنا الحر الأبي ؟؟؟؟؟ لقد انفظحت تزويراتهم وفبركة فيديوهاتهم من طرف العالم أجمع ؟؟؟؟ ان يصل الحد االى اختطاف واحتجازوقتل وتعديب مغاربة في بلاد بوخروبة…. فهذه هي قمة العنصرية والحقد ……ادعو من هذا المنبر القظاء المغربي ( الإعدام ولا شيء غير الإعدام) وتحية اجلال واكبار للامن الوطني المغربي بكل أطيافه!!!!! الله الوطن الملك!!!
تسليم هذا المجرم ابن كبرانات سيكون خطء وغلط كبير سيتعاطفون معه الكبرنات ويطلقون سراحه لانه قتل مغربيي وكل الجرايم التي قام بها كانت ضد المغاربه فوق التراب الجزائري .
الحكم عليه في المغرب بالمؤبد في سجن تازممارت الشهير حتي يدوق العداب الاليم هدا هو جزاءه
ورمضان كريم
هذه مجوعة مغربية جزائرية مختلطة وليس هناك هذا افضل منها فكلا البلدين غارقين في الاجرام وبالجزائر كذالك تنشط مجموعات مغربية اجرامية بينهم جزائريون .
الاعدام الإعدام الإعدام هو الحل في حق كل مجرم سولت له نفسه في المغرب وعلى الامن المغربي تشديد الخناق على كل العابر مع الاعداء