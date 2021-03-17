توقيف مجرم روسي في مطار محمد الخامس

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، مواطنا روسيا، يبلغ من العمر 27 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الروسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة.

وتم توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من موريتانيا، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة في غضون سنة 2018 بطلب من السلطات القضائية الروسية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنفيذ عمليات للسرقة بمنطقة “ياشلطا” بروسيا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الروسية بهذا التوقيف قصد إرسال ملف التسليم.