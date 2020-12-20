توقيف مروجين للمخدرات والماحيا ببلفاع وبيوكرى

أسفرت حملة أمنية قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، بنواحي اشتوكة آيت باها، عن توقيف أربعة أشخاص، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني تتعلق أساسا بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وتنظم مصالح الدرك ببلفاع حملات تمشيطية، تحت إشراف قائد المركز، تهم جماعات آيت ميلك وبلفاع وإنشادن، في إطار تدخلات أمنية استباقية للتصدي لمختلف أنواع الجريمة.

وفي عملية مماثلة، أوقفت مصالح المركز الترابي لدرك بيوكرى شابا ثلاثينيا بدوار آيت سايح بجماعة واد الصفا، وحجزت بحوزته نحو 500 لتر من مسكر ماء الحياة “الماحيا”، كانت معدة للترويج، فضلا عن معدات التقطير.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهم، مع عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعيّن، وفق صك الاتهام الموجه إلى كل واحد منهم، بعد إتمام مساطر الاستماع إليهم تمهيديا.