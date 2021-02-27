توقيف مغاربة وأجانب لخرق حالة الطوارئ بمراكش

توقيف مغاربة وأجانب لخرق حالة الطوارئ بمراكش
صورة: و.م.ع
السبت 27 فبراير 2021 - 11:02

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، 29 شخصا، من بينهم 20 مواطنا من جنسيات أجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

ومكنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من ضبط المشتبه فيهم داخل فيلا سكنية معدة على شكل كازينو غير مرخص، يحتوي على آليات ومعدات لألعاب القمار، ويقدم مشروبات كحولية للزبائن، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية ومعدات وآليات تدخل في لعب القمار.

وقد تم الاحتفاظ بتسعة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين يسيران المحل وأربعة مستخدمين من جنسية سنغالية وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، في حين سيتم إخضاع الباقي، وهم زبائن هذا المحل غير المرخص، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

القمار المشروبات الكحولية حالة الطوارئ الصحية مراكش

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