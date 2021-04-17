الاستعداد لصلاة التراويح يوقف أشخاصا بالجديدة

اعتقلت عناصر الأمن بمدينة الجديدة، أمس الجمعة على الساعة التاسعة مساء، عشرة أشخاص بعد أن أتموا استعداداتهم لأداء صلاة التراويح جماعة أمام مسجد الحسن الثاني بحي درب غلف الشعبي.

وسارعت عناصر الأمن إلى محاصرة الأشخاص العشرة، الذين خرقوا إجراءات حظر التجول، ونقلتهم إلى مركز الدائرة الأمنية بالمنطقة، وشرعت في تحرير محاضر استنطاق لهم، تحت إشراف النيابة العامة.

وتواصلت التحقيقات مع المعنيين بالأمر، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة، صباح السبت، لتقرر في التهم الموجهة إليهم.