الاستعداد لصلاة التراويح يوقف أشخاصا بالجديدة

اعتقلت عناصر الأمن بمدينة الجديدة، أمس الجمعة على الساعة التاسعة مساء، عشرة أشخاص بعد أن أتموا استعداداتهم لأداء صلاة التراويح جماعة أمام مسجد الحسن الثاني بحي درب غلف الشعبي.
وسارعت عناصر الأمن إلى محاصرة الأشخاص العشرة، الذين خرقوا إجراءات حظر التجول، ونقلتهم إلى مركز الدائرة الأمنية بالمنطقة، وشرعت في تحرير محاضر استنطاق لهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وتواصلت التحقيقات مع المعنيين بالأمر، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة، صباح السبت، لتقرر في التهم الموجهة إليهم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ياودي الله يهديكم راه كورونا كتخرج مور المغرب ديرو عقلكم وسدو عليكم فديوركم
أغلب هؤولاء المتظاهرين لم يصلوا طول حياتهم ولا يعرفون طريقة الصلاة ولا علاقة لهم بالصلاة هؤولاء فقط يريدون الفتنة والبلبة لهذا الوطن دائما يبحثون عن سبب لخلق الفوضى هؤولاء لا علاقة لهم بالصلاة
القبضة الحديدية ستأتي بنتائج عكسية، الشعب واصلة فيه للعظم و غا يكون منع التراويح هي النقطة التي ستفيض الكاس
الجهل وعدم قبول النصيحة والقوانين هي سبب تخلفنا واش قالو لا للتراويح وغيرها فالتازمو عافاكم هذ الشهر باش ماتعقدو علينا الامور فالصيف ومابعد عقلو على هذ التعليق ايلى استمر البعض فالعناد ديالو غادي يعقدو علينا الامور لاحقا وياربي ماتظهر حالات حرجة ولا الانعاش باش مايقيدونا اكثر
من لم يلتزم بما أعلنته الجهات المسؤولة فاعلم أنه مشاغب يجب الوقوف أمامه بكل قوة. الأمن ثم الأمن لانه هو مصدر الفرح و كل خير بدون الأمن لا معنى للحياة. رمضان مبارك للجميع.
عند الله نلتقي وهناك العدل يقام
هاذي ضسارة كثيرة على القانون. اللي بغى يدير شي حاجة يديرها. نصبروا هذا العام وطلبوا الله يبعد علينا هاذ الوباء والعام الجاي انشاء الله هارا ما نصليوا
والله لن تستطيعوا كسر ولا تبديل فطرة المسلمين مهما بالغتم في أسلوب الترهيب هذا بل بالعكس تماما
الفتنة نائمة وأنتم تنبشون لإيقاظها
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
خلاصة القول …اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة.
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
المسامح كريم وإن الله غفور رحيم. راه الناس مرضات بلكلاس فالدار. واش كورونا كاينة غير فالمسجد. الحمامات والطوبيسات والطرامواي والأسواق …. هادو مافيهمش كورونا.
تحية لرجال الأمن ونتمنى أن يكون القضاء حازما قي ردع هؤلاء الخارجين على القانون.
هههه.هادو مساكن بغاو ايديرو غير شرع الله ويصليو صدقوا لبسو ليهوم مونتيف،ها التحقيق ها االنيابة العامة على ود ٱش مساكن بغاو ايصليو.فعلا المغرب اول بلد اسلامي يحككه حزب اسلامي يخرج عن الدين الاسلامي.
أولا خاص احترام القرارات الي كاتخدها الدولة لي في مصلحة البلاد.وهاد الناس لي باغين اصلو التراويح قدام المسجد.
خاص العقاب الشديد باش اكونو عبرة للغير.
زخاصهم ماينساوش اصلو التراويح في السجن انشاء الله.
كورونا نايت خايبة كتخرج مع المغرب تتقلب على لكليان حضيو راسكم .و مع السادسة صباحا تتدخل لدارها سكرانة .
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بدون تعليق
لقد أظهر المخزن ما كان يضمره من عقود، هم ضد الإسلام جملة و تفصيلا و يبحثون عن أي عذر لمنع الصلاة و التنكيل بالمصلين علنا و إغلاق المساجد بقوة السلاح، ثم يقال أن أمير المؤمنين أمر بكذا و كذا، هل تطنزون على الشعب و الله إن المخزن أشد قمعا للمسلمين من الصين التي على الأقل لا تقول أنها دولة مسلمة .
في اسبانيا حظر التجول حتى 11 ليلا ، وجميع المساجد مفتوحة ونصلي التراويح ،،، وبعض البلديات تركت حظر التجوال حتى 12ليلا فقط للمسلمين .
الله يهدي العباد والله يرفع عنا هذا الفيروس كرونا ومعه فيروس الحكومة لا رجعة أبدا والله يخفف على عباده كل الشدائد و المحن واجعل هذا البلد أمنا من الفاسدين والناهبين للاموال الشعب
اعتقد الدولة بسالت بهاد المنع و جرى بالليل فالزناقي مرضتو الشعب و حتى البوليس و المخزن كرهتو حياتهم ، واحد بغا امشي يجلس مع ولادو من بعد السربيس ، و سببتو فحالة احتقان بين الشعب و السلطة ، و كملتها بنت الكوميسيير تاعنا ، قرار منع التجول بالليل و التراويح قرار غبي صراحة ، لاننا نكرر نفس اخطاء السنة الماضية ، المرض الى غادي ينتشر سينتشر ، باش توقف الحياة الاقتصادية راكم قتلتو الناس فعليا ، هادشي بدا كيبان ليا تصفية حسابات سياسية اكثر منه قرارات صحية ، كاين حزب مستهدف من خلال هذه الاجراءات ، و خصوصا رمضان . جيوهم ديركت و قوموا بحل الحزب و هنيونا ، و باركة ما ترجعوا الشعب كرة فملعبكم ، ناس تنتحر و الناس تبكي الدم بسبب المشاكل الاقتصادية بيع و الشرا نقص ، عدد كبير من العائلات دخلوا الفقر من بابه الواسع ، اصدقاء باعوا كلش سيارة و كاين لي بغا ابيع المنزل و يرجع اسكن مع والديه ، غير باش يقري ولادو ، راه الدولة كتلعب بمستقبل البلاد . او تقدر تشعل ما تطفاش .
التمهيد لدولة علمانية انتهى الكلام وداعا ديننا الإسلامي
هاد المغاربة سبحان الله دايرين فيها العبادة و التقوى و كلهم كذابة و شفارة الا من رحم ربك
گالو ليكم سدو بالليل ماشي حيتاش كورونا كدور غير بالنهار و لكن باش بلاصط ما يكونو 2000 حالة اكونو غير 1000 و باش بنادم اقضي حوايجو بالنهار
قال تعالى ؛
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} صدق الله العظيم
غريب امر الشعوب العربية وخاصة المغربية يركبون التحدي والعناد لماذا ؟لا نعرف ؟اوربا قررت الحظر وتم تطبيقه الا الاحياء والمدن التي يقطنها العرب وهنا اخص بالذكر فرنسا حيث نلاحظ تواجد الجالية يتحركون بكل حرية كانهم لهم دراية بالجايحة لماذا هذا التحدي الم يكن بامكانكم التلي بالصبر في ظل هذه الجائحة وهنا تبرز مدي وعي ونضج الفكر الانساني الراقي ولكن الملاحظ ان هذه الجائحة عرت وكشفت عقلايات البشروتفكيرهم
صلاة التراويح عادة من العادات وليست فريضة ، ولفناها كنديرو بيها رياصة باش الكرش تخوى باش تعمر مجددا ،
صل في بيتك كما كنت تفعل طيلة السنة (إذا كنت تصلي فعلا طيلة السنة) وكفى من المزايدات ..صل صلواتك المفروضة في بيتك ومع أهلك أما التراويح فليست لا فرضا ولا سنة ..
أغلب هاؤلاء وغيرهم في مدن أخرى ممن صلو أمام الساجد قاصرين ولا علاقة لهم بالصلاة ولا يدخلون المسجد طول السنة يريدون فقط خلق البلبة وينتظرون من الحكومة أن تتراجع عن القرار باش اخرجو اتسراو في الشارع وسهرو الليل كامل
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم الناس اغبياء لمادا هدا العصيان صلي في دارك شنو زعما نتا مؤمن كثر من أربعين مليون
السلام عليكم ورحمة الله، أَتَيْنَا أنَسَ بنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إلَيْهِ ما نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقالَ: اصْبِرُوا، فإنَّه لا يَأْتي علَيْكُم زَمَانٌ إلَّا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ منه، حتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
مصيبة كثرة الجهلاء اظن أن الكثير يريدون سببا للخروج والتسكع.يجب احترام الحجر والذي طبق من أجل سلامة المواطنين.الا تروا البرازيل تركيا فرنسا..كيف يعانون ؟اتظنون هذا المرض لعب؟ يجب أن تعلموا انه لولا الحجر الجزءي والذي يحاول أن يوازن بين الأرزاق والصحة لأصبحت البلاد مثل الدول الأخرى لا قدر الله
مند و لادتي لم اتوقع ان أقرأ خبرا كهذا لاعتقال من اقام الصلاة
نحن مسلمين . ولن نرضخ الا للإسلام والمسلمين
الكل في إنتظار العلاج ولكن العلاج
هو التصالح مع الله حتى يأمر الله جنوده بالرحيل
إستغفروا الله حتى يزيحه عنا
اصبح الشعب يتجرع مرارة العيش كما حصل لاجدادنا على يد الصليبيين في الاندلس، و ما يتجرع اخواننا في فلسطين على يد اليهود.
لا حول ولا قوة الا بالله.
اغلاق المساجد في رمضان لفتح السياحة و الشواطئ في الصيف. لا حول ولا قوة الا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله ولينا بحال لاعايشين فبلاد اليهود هدشي كنا كنشوفوه غار ففلسطين
واش كورونا موجودة الا في المساجد لمادا لم يمنعون كرة القدم في الملاعب هناك ليس لها اثر كورونا واعطوهم كما كرة القدم 90ظقيقة والأسواق الإضافية المجموع ساعتين لكي يصلوا فيها التراويح زيادة على هدا فالموضف والبرلمانيين والوزراء لهم شهرية والباقي من المغاربة ليس لهم مدخول كيف هؤلاء المواطنين سيعيشون بدون اكل ولا شرب 15شهر وهم صابرين بدون مدخول والأكل والشرب في أوروبا المساجد مفتوحة و والمقاهي والمطاعم ويوم 9مايو سيفتح الحدود لكي تأتي السياحة العالمية وفي المغرب اغلاق ومن سيادي كراء المنازل والمحلات التجارية ادا المواطنين ليس لهم مدخول هل أنتم دولة إسلامية ام لا
شكون فيكم لي شاف التراويح في الترم واي ديال الدارالبيضاء البارح مع نص النهار. الفيديو مازال سخون لي بغا يشوف التناقظ….
اللهم لا تفتنا في ديننا. أصبحنا نرا من يصلي يعتقل في بلد تتدعي الإسلام وهذه الحالة لم نراها حتى في بلاد الكفار
انشغلتم بمراقبة المساجد وتركتم مقاهي الشيشا تشتغل بكل حرية
لو كرستم هذا التحدي في الإنتاج وإتقان العمل والابتعاد عن القيل والقال والتغلب عن الكسل لضاعف الله أجركم وعوضكم عن صلاة التراويح الجماعية باضعاف الحسنات
يجب الضرب على يد من حديد على هاته الشرذمة من الجاهلين الذين يخرقون هذا الحجر الصحي، و يجب ان يؤدوا قمن كل واحد يسقط مريض بفيروس كورونا اللعين
في البرازيل رئيس الدوله استهان بالجائحة تصرف مثل رئيس الحكومة البريطاني في الموجة الأولى وهكذا تعيش البرازيل وضعية قاسية. بل يرى البعض ان البرازيل قد تتحول الى قنبلة صحية موقوتة عالمية مستقبلا حتى ولو خفت الجائحة في بعض الجهات في العالم.
ياحبدا لو تقوم هسبرس بتغطية وضعية الجائحة في بعض جهات العالم مثل امريكا والبرازيل وفرنسا وبريطانيا واسبانيا الخ.
تعليقاتكم كاملين هي لي خلات دير حكومة ما بغات نتوما عاجبكم الحال بففففف واش مسحورين ولا اشنو