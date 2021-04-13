توقيف 176 موظفا بتهم الفساد في السعودية

توقيف 176 موظفا بتهم الفساد في السعودية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 14:47

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية شهر مارس الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.

وأضافت الجهة ذاتها أنها قررت إيقاف 176 مواطناً سعوديا ومقيما، بينهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية، والحرس الوطني والمالية، والصحة والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم والنقل، والإعلام والموارد البشرية

كما همت التحركات قطاعات التنمية الاجتماعية والجمارك، والهلال الأحمر والمياه، بينما يواجه المعنيون بالتورط في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية إلى أنه “جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا للإحالة على القضاء”.

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