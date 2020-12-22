توكسيدو تطلق اللاب توب InfinityBook S14 الجديد

أطلقت شركة توكسيدو الجيل السادس من اللاب توب InfinityBook S14 بسعر يبدأ من 1146 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن اللاب توب الجديد ينبض بداخله المعالج Intel Core i7-1165G7، والذي يمكن دعمه بما يتراوح من 8 إلى 40 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع قرص صلب NVME SSD بسعة لا تقل عن 250 جيجابايت.

ويشتمل اللاب توب على شاشة قياس 14 بوصة تعمل بتقنية Full HD، مع نظام التشغيل Tuxedo_OS، وذلك ضمن تصميم نحيف نسبيا بسمك 65ر1 سم، كما أنه مزود بقابسي USB من النوع A، ومنفذ Thunderbolt 4، ومخرج HDMI، بالإضافة إلى قارئ بطاقة microSD، ومنفذ صوت وقارئ بطاقة SIM.

ويمتاز اللاب توب InfinityBook S14 الجديد بفترة تشغيل طويلة جدا بفضل البطارية المدمجة بسعة 73 وات ساعة.