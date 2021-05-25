"توم توم" تطور حزمة برامج لأنظمة ملاحة السيارات الكهربائية

"توم توم" تطور حزمة برامج لأنظمة ملاحة السيارات الكهربائية
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 01:57

أعلنت شركة “توم توم” عن تطوير حزمة برامج جديدة لأنظمة الملاحة الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تساعد على توفير معلومات حول الطاقة اللازمة للوصول إلى الوجهة المحددة كهدف للوصول.

وأوضحت الشركة الهولندية المتخصصة في تطوير أنظمة الملاحة أن التقنية الجديدة تعالج أحد أهم الإشكاليات، التي تواجه السيارات الكهربائية، ألا وهي الخوف من مدى السير، كما تأخذ في الاعتبار مستوى الشحن الحالي والأقصى للبطارية، وسرعة السيارة، وحالة الطريق، وبيانات حركة المرور التاريخية والحالية في الوقت الفعلي، وهو ما يزيد من دقة الحسابات، كما تسمح حزمة البرامج الجديدة أيضا بمواءمة البطارية مسبقا.

أنظمة الملاحة السيارات الكهربائية شركة "توم توم"

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