تونس تؤكد أولى الإصابات بسلالة "كورونا" الجديدة

أعلنت لجنة مكلفة بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس، اليوم السبت، عن تسجيل إصابتين بسلالة جديدة من الفيروس، ضواحي العاصمة، بجهة المرسى وباردو.

وقال فيصل بن صالح، مدير الصحة العمومية، إن السلالة الجديدة خاصة بتونس؛ “لكنها تحمل بعض خصائص الفيروس المتحور في بريطانيا وجنوب إفريقيا”، مضيفا أنه “لا تأثير للسلالة الجديدة على تفشي الوباء أو حدة الفيروس”.

وبعد موجة ثانية كاسحة من تفشي فيروس كورونا، بدأت أعداد المصابين بتونس يوميا في التراجع إلى نحو النصف منذ أكثر من أسبوع مع أعداد أقل للوفيات.

وأصيب نحو 226 ألفا و740 شخصا بالفيروس، فيما توفى 7719 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، الجمعة.

وتفرض تونس حجرا صحيا جزئيا منذ أكتوبر الماضي، ويستمر حتى السابع من مارس من السنة الجارية؛ بينما توقعت وزارة الصحة بدء حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بداية شهر مارس المقبل.