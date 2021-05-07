تونس تفرض إغلاقا تاما طوال أسبوع عيد الفطر

تونس تفرض إغلاقا تاما طوال أسبوع عيد الفطر
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 7 ماي 2021 - 11:44

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا، محذرا من أن القطاع الصحي مهدد “بالانهيار”.

وقال المشيشي في مؤتمر صحافي إن “قرار الإغلاق التام من 9 إلى 19 مايو هو إجراء وقائي”، لافتا إلى أن “المؤسسات الصحية ستنهار، وهذا خطر نخشاه.. والأطباء على وشك الانهيار النفسي”.

وهذا الإجراء “للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات”، حسب المشيشي.

ويحظر التنقل، تبعا لذلك، ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل بين المدن.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في المؤتمر الصحافي أن “الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدء من الأحد، وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للضروريات”.

وأغلقت السلطات المدارس والكليّات وفرضت حظر تجول ليليا منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.

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