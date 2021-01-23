تونس تبقي حظر التجوال والحجر الصحي الجزئي

تونس تبقي حظر التجوال والحجر الصحي الجزئي
صورة: أرشيف
السبت 23 يناير 2021 - 15:38

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال الليلي وتدابير الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة وعضوة لجنة مكافحة الفيروس نصاف بن علية ، في مؤتمر صحفي ، إن تمديد حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا لمدة ثلاثة أسابيع.

كما سيتم تمديد بعض القيود في القطاعات المهنية مثل العمل بالمناوبة ودعم العمل عن بعد ومنع التجمعات والتظاهرات الثقافية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بشكل يومي في انحاء البلاد.

وقالت نصاف :”نحن في مفترق خطير، إذا لم نطبق التدابير سنتخذ إجراءات أكثر شدة”.

السلطات الصحية تمديد حظر التجوال الليلي تونس مكافحة الفيروس

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