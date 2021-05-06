تويلف ساوث تطلق الشاحن Forté الجديد لآيفون 12

أعلنت شركة تويلف ساوث عن إطلاق الشاحن Forté الجديد للهاتف الذكي أبل آيفون 12 بسعر يبلغ 40 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم تثبيت الهاتف الذكي بالشاحن مغناطيسيا ويتم شحنه مباشرة عن طريق حلقة MagSafe بقدرة تصل إلى 15 وات.

ويعتبر الشاحن تويلف ساوث Forté مجرد حامل ويخلو من أية إلكترونيات، ويتعين على المستخدم شراء كابل الشحن MagSafe ووحدة إمداد بالطاقة منفصلة، وبمجرد توصيل كابل الشحن بالحامل، فإنه يمكن تثبيت آيفون 12 مغناطيسيا بالحامل.

وتتيح المفصلة الموجودة في الشاحن تويلف ساوث Forté إمكانية تعديل زاوية الهاتف الذكي حتى الوضع الأفقي، وتظهر أهمية هذه المفصلة عند الرغبة في استعمال الهاتف الذكي لإجراء مكالمات الفيديو أو البث المباشر.

ونظرا لثقل قاعدة الشاحن فإنه يمكن فصل الهاتف الذكي المتصل مغناطيسيا بيد واحدة، دون الحاجة إلى تثبيت الشاحن Forté باليد الأخرى.

ويقتصر توافق شاحن تويلف ساوث Forté الجديد مع سلسلة الهاتف الذكي أبل آيفون 12، والذي يمكن شحنه بقدرة تصل إلى 15 وات، وإذا تم وضع الذراع بحيث يكون كابل الشحن MagSafe مسطحا وموجها لأعلى فإنه يمكن شحن الأجهزة، التي لا تدعم معيار MagSafe، عن طريق معيار Qi، مثل سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods Pro، وعند التنقل بالخارج فإنه يمكن للمستخدم خلع كابل الشحن من الحامل بكل بساطة واصطحابه معه.