تيم غروب تطلق ذاكرة DDR5-RAM بسرعة 4800 ميغاهرتز

أعلنت شركة تيم غروب TeamGroup عن إطلاق ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-RAM الجديدة بسرعة 4800 ميغاهرتز.

وأوضحت الشركة التايوانية أن ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة توفر أداء أفضل بكثير مقارنة بالذاكرة DDR4، مشيرة إلى أن الموديلات الأولى منها سوف تتوفر بسعة 16 جيغابايت، ويمكن للموديلات الأولى من الذاكرة DDR5 الجديدة أن توفر أداءً أفضل بالفعل من وحدات الذاكرة DDR4-DIMM.

ومن ضمن المزايا الهامة لذاكرة الوصول العشوائي DDR5 سهولة تركيبها والتعامل معها؛ حيث لا يضطر المستخدم إلى الدخول إلى BIOS الخاص باللوحة الرئيسية لكي يتمكن من تفعيل الأداء الكامل.

ومن المقرر دعم ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 في البداية من قبل معالجات إنتل Alder Lake خلال فصل الخريف 2021، وقد يستغرق الأمر فترة أطول مع معالجات AMD.