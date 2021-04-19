ثالث معد بدني يجاور "الزمامرة" هذا الموسم

يُواصل المكتب المسير لنادي نهضة الزمامرة لكرة القدم، برئاسة عبد السلام بلقشور، عزفه على وتر تغيير الأطر داخل الفريق بطريقة تدعو إلى الاستغراب وطرح أكثر من سؤال، وذلك بعد أن حطم الفريق رقما قياسيا جديدا في تغيير المعد البدني خلال الموسم الكروي الحالي الذي لم ينته شطره الأول بعد.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن نهضة الزمامرة قد تعاقد مع المعد البدني خالد صابر، كثالث إطار يشغل هذه المهمة داخل الفريق إلى حدود الجولة الـ11 من الموسم الكروي الحالي، وهو ما يؤكد أن “سوء التسيير” بات يُرافق الفريق “الدكالي” كظله.

وسبق أن تقلد هذه المهمة كل من عبد اللطيف الفتوح مع بداية الموسم الكروي، وبعده سعيد عمار المقال من منصبه مؤخرا، في ظل غياب استراتيجية واضحة لناد يُمارس ضمن القسم الاحترافي الأول.

وكما أكدت “هسبورت” في مواد سابقة، فإن الإطار الوطني توفيق المرابط، مساعد مدرب نهضة الزمامرة، قد قدم استقالته من مهامه قبل أيام، بعد أن طالبه رئيس النادي بمرافقة فريق الأمل، الأمر الذي لم يرق للمرابط الذي يجمعه عقد بالفريق “الدكالي” كمدرب مساعد للفريق الأول، بالإضافة إلى تأخر مستحقاته المالية العالقة في ذمة بلقشور، ليُقرر تقديم استقالته، وهي الخامسة هذا الموسم على مستوى الطاقم التقني للفريق.

ووفق المصادر نفسها، فإن الاستقالات في صفوف نهضة الزمامرة لم تتوقف عند حدود الطاقم التقني للفريق الأول، بل شملت أيضا الناطق الرسمي باسم الفريق عبد السلام ناصر، وعزيز نعيم، مدرب فئة الأمل، وعبد الواحد مريد، حامل الأمتعة، وذلك بسبب انعدام ظروف العمل مع الإدارة الحالية.

يُشار إلى أن نهضة الزمامرة تذوق طعم الفوز يوم أمس بعد أسابيع طويلة، إثر تغلبه على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين لواحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب الجولة الـ12 من منافسات “البطولة برو”.