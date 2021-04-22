ثاني أهداف أحداد مع الزمالك بعد أكثر من عامين

ثاني أهداف أحداد مع الزمالك بعد أكثر من عامين
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 22 أبريل 2021 - 23:37

وضع المغربي حميد أحداد، لاعب نادي الزمالك المصري، بصمته في فوز فريقه مساء الخميس على الإنتاج الحربي (2-0)، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ووقع أحداد الهدف الثاني في الوقت الذي تكفل مواطنه أشرف بنشرقي بافتتاح حصة التسجيل.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي في الدوري المصري، منذ انضمامه إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2019/2018.

كما يعد الهدف الثاني لأحداد في مسيرته مع الزمالك، بعد الأول قبل أكثر من عامين، يوم 3 مارس 2019، في شباك بيترو أتليتيكو الأنغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

الدوري المصري حميد أحداد كرة القدم نادي الزمالك

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أوجار يرد على وهبي
الخميس 22 أبريل 2021 - 23:21 138

أوجار يرد على وهبي

صوت وصورة
طريقة الانخراط في التغطية الصحية
الخميس 22 أبريل 2021 - 22:30 5

طريقة الانخراط في التغطية الصحية

صوت وصورة
لقمة العيش بكرامة
الخميس 22 أبريل 2021 - 20:11

لقمة العيش بكرامة

صوت وصورة
علاش تسمات حلوى الغريبة
الخميس 22 أبريل 2021 - 18:00 6

علاش تسمات حلوى الغريبة

صوت وصورة
منازل الروح: علاقة التوكل على الله بالهمة
الخميس 22 أبريل 2021 - 17:00 1

منازل الروح: علاقة التوكل على الله بالهمة

صوت وصورة
عظام حيوانات في الهراويين
الخميس 22 أبريل 2021 - 15:51 12

عظام حيوانات في الهراويين