ثاني أهداف أحداد مع الزمالك بعد أكثر من عامين

وضع المغربي حميد أحداد، لاعب نادي الزمالك المصري، بصمته في فوز فريقه مساء الخميس على الإنتاج الحربي (2-0)، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ووقع أحداد الهدف الثاني في الوقت الذي تكفل مواطنه أشرف بنشرقي بافتتاح حصة التسجيل.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي في الدوري المصري، منذ انضمامه إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2019/2018.

كما يعد الهدف الثاني لأحداد في مسيرته مع الزمالك، بعد الأول قبل أكثر من عامين، يوم 3 مارس 2019، في شباك بيترو أتليتيكو الأنغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.