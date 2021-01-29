ثلاثينية تضع مولودها الحادي عشر بأمريكا

ثلاثينية تضع مولودها الحادي عشر بأمريكا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 30 يناير 2021 - 00:45

أنجبت كورتني روجرز، البالغة من العمر 36 عاما، والتي تعيش في مقاطعة سانتا في، بـ نيو مكسيكو، حديثا مولودها الحادي عشر، الطفلة كاريس أودري، بعدما اعتاد الجيران قبل 13 عاما على مشاهدة الأم وهي في وضعية الحمل.

ووفق صحيفة مترو البريطانية فإن هذا العدد الذي أنجبته كورتني من زوجها كريس روجرز يفسر عشقها للأطفال، وخوفها من اليوم الذي تحظى فيه بمولودها الأخير. لكن بعد إنجاب طفلتها كاريس في شهر نونبر الماضي، تقول الأم إن البعض يشكك في قدرتها على رعاية الأطفال ومنحهم الاهتمام الكافي.

وصرحت كورتني قائلة: “خططنا لتعليمهم جميعا في المنزل، لذلك لم نتأثر على الإطلاق بإغلاق المدارس بسبب الوباء”.

كما أضافت الأم نفسها أنها تأمل في إنجاب طفلها الثاني عشر في المستقبل.

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