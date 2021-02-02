ثلاثينية تعاني من "عمى الوجه" النادر بإنجلترا

ثلاثينية تعاني من "عمى الوجه" النادر بإنجلترا
صورة: ميرور
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 00:34

تعاني الإنجليزية لورين نيكول جونز، البالغة من العمر 33 عاما، من حالة نادرة جيدا؛ إذ لم تتعرف على نفسها في صور حفل زفافها لولا فستانها الأبيض.

وحسب ما نشرته صحيفة ميرور، فإن جونز، التي تعيش بمقاطعة ديربيشاير، تبذل مجهودا للتعرف على أصدقائها، أو حتى الوجوه الشهيرة المألوفة بسبب حالة تعرف باسم “عمى الوجه”.

ورغم أنه لا يوجد علاج لحالتها، لكنها تعلمت الاعتماد على السلوكيات والعادات والطريقة التي يتحدث بها الناس للتعرف عليهم بسهولة.

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