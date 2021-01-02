ثلاثيني ينهي حياة شقيقه الأكبر في الفقيه بنصالح

اهتزت مدينة الفقيه بنصالح، اليوم السبت، على خبر وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد شقيقه في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل هذا الحادث، حسب مصادر هسبريس، إلى خلاف وقع بين الضحية وأخيه الذي يرجح أنه كان يعاني من اضطرابات عقلية، ليتطور الأمرُ إلى شجار تلقّى على إثرها الأخ الأكبر ضربة على مستوى الرأس عجلت بوفاته.

وتمّ إلقاء القبض على الجاني، المزداد سنة 1988، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة، بينما جرى إيداع جثة الضحية بمستودع الجثامين، في انتظار إجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.