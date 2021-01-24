ثمانيني لم يستحم منذ 67 عاما في إيران

لم يستحم عمو حاجي، رجل يبلغ من العمر 87 سنة، ويقيم في قرية ديجكاه بمحافظة كرمانشاه في إيران، منذ 67 عاما، بسبب انتكاسات عاطفية ونفسية في شبابه ليعيش حياة منعزلة.

ووفق ما نشرته صحيفة “إنديا تايمز”، فإن حاجي يعيش دائما مغطى بالرماد والأوساخ، إذ لم يستحم منذ ما يقرب من سبعة عقود، لأنه خائف من الماء ويعتقد أنه إذا استحم سوف يمرض.

والأكثر غرابة هو أن نظامه الغذائي يتكون من لحوم الحيوانات النافقة والفاسدة، بالإضافة إلى أنه يستمتع بتدخين براز الحيوانات من أنبوب صدئ.

كما أنه اعتاد العيش في كوخ أو حفرة في الأرض تشبه القبر، علاوة على أنه يشرب 5 لترات من الماء كل يوم من علبة كبيرة عليها الصدأ، ناهيك عن أنه يقص شعره بحرقه.