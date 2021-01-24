ثمانيني لم يستحم منذ 67 عاما في إيران

ثمانيني لم يستحم منذ 67 عاما في إيران
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 24 يناير 2021 - 01:59

لم يستحم عمو حاجي، رجل يبلغ من العمر 87 سنة، ويقيم في قرية ديجكاه بمحافظة كرمانشاه في إيران، منذ 67 عاما، بسبب انتكاسات عاطفية ونفسية في شبابه ليعيش حياة منعزلة.

ووفق ما نشرته صحيفة “إنديا تايمز”، فإن حاجي يعيش دائما مغطى بالرماد والأوساخ، إذ لم يستحم منذ ما يقرب من سبعة عقود، لأنه خائف من الماء ويعتقد أنه إذا استحم سوف يمرض.

والأكثر غرابة هو أن نظامه الغذائي يتكون من لحوم الحيوانات النافقة والفاسدة، بالإضافة إلى أنه يستمتع بتدخين براز الحيوانات من أنبوب صدئ.

كما أنه اعتاد العيش في كوخ أو حفرة في الأرض تشبه القبر، علاوة على أنه يشرب 5 لترات من الماء كل يوم من علبة كبيرة عليها الصدأ، ناهيك عن أنه يقص شعره بحرقه.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 19

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 7

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 9

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 1

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 10

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 29

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير