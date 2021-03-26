ثمانيني يقتل شقيقه بضربة معول في الحوز

لفظ شخص بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لضربة معول تلقاها من شقيقه.
الجريمة التي وقعت بدوار الكركور الواقع بالمجال الترابي لجماعة آيت فاسكا، وراح ضحيتها خمسيني، سببها نزاع حول من له حق الاستفادة من قناة للري، بحسب مصادر هسبريس.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني الذي يبلغ من العمر 81 عاما، والأب لسبعة أبناء، وجه ضربة بمعول إلى رأس شقيقه أردته قتيلا في الحين.
وقد سلم القاتل نفسه إلى مركز الدرك الملكي بآيت أورير، الذي أشرفت عناصره على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي.
لاحول ولاقوة الابالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جمعة مباركة يا معشر المسلمين
شوفوا هذا خوه من دموا ولحموا مارحموش ؤقتلوا حساك البراني آش غايدير فيه ويجبو بعض المعليقين باش إقولوا ليك الزوج لا يعنف زوجته وذلك مجرد افتراء منها
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .الإنسان بينو وبين القبر نهار ومزال طامع في الدنيا الله يهدي ما خلق
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة….
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بقا ما يعجب في هاذ الدنيا الأخ يقتل أخاه الولد يقتل الله والاب يقتل والده والبنت تقتل أمها و الأم تقتل وليدها أو وليدتها و الجار يقتل جاره و الصديق يقتل صديقه و الزوج يقتل زوجته و الزوجة تقتل زوجها و هلم جرا نسأل الله اللطف و العافية.
علامات الساعة.
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.
شر الناس من طال عمره وساء عمله،وقد أعذره الله بأن جاوز الستين عاما التي هي نهاية أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي مابين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك).