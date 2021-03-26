ثمانيني يقتل شقيقه بضربة معول في الحوز

ثمانيني يقتل شقيقه بضربة معول في الحوز
صورة: أرشيف
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:36

لفظ شخص بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لضربة معول تلقاها من شقيقه.

الجريمة التي وقعت بدوار الكركور الواقع بالمجال الترابي لجماعة آيت فاسكا، وراح ضحيتها خمسيني، سببها نزاع حول من له حق الاستفادة من قناة للري، بحسب مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني الذي يبلغ من العمر 81 عاما، والأب لسبعة أبناء، وجه ضربة بمعول إلى رأس شقيقه أردته قتيلا في الحين.

وقد سلم القاتل نفسه إلى مركز الدرك الملكي بآيت أورير، الذي أشرفت عناصره على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي.

الحوز جماعة أيت فاسكا قتل معول

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‫تعليقات الزوار

7
  • ميلود المانيا
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:40

    لاحول ولاقوة الابالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    جمعة مباركة يا معشر المسلمين

    24
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  • خليل
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:48

    شوفوا هذا خوه من دموا ولحموا مارحموش ؤقتلوا حساك البراني آش غايدير فيه ويجبو بعض المعليقين باش إقولوا ليك الزوج لا يعنف زوجته وذلك مجرد افتراء منها

    -28
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  • جمال
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:49

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .الإنسان بينو وبين القبر نهار ومزال طامع في الدنيا الله يهدي ما خلق

    40
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  • رشيد القنيطرة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 15:58

    اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة….

    15
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  • أحمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 16:02

    لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بقا ما يعجب في هاذ الدنيا الأخ يقتل أخاه الولد يقتل الله والاب يقتل والده والبنت تقتل أمها و الأم تقتل وليدها أو وليدتها و الجار يقتل جاره و الصديق يقتل صديقه و الزوج يقتل زوجته و الزوجة تقتل زوجها و هلم جرا نسأل الله اللطف و العافية.
    علامات الساعة.

    -2
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  • نورس
    الجمعة 26 مارس 2021 - 16:03

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.

    8
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  • [email protected]
    الجمعة 26 مارس 2021 - 16:05

    شر الناس من طال عمره وساء عمله،وقد أعذره الله بأن جاوز الستين عاما التي هي نهاية أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي مابين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك).

    3
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