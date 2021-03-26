ثمانيني يقتل شقيقه بضربة معول في الحوز

لفظ شخص بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لضربة معول تلقاها من شقيقه.

الجريمة التي وقعت بدوار الكركور الواقع بالمجال الترابي لجماعة آيت فاسكا، وراح ضحيتها خمسيني، سببها نزاع حول من له حق الاستفادة من قناة للري، بحسب مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني الذي يبلغ من العمر 81 عاما، والأب لسبعة أبناء، وجه ضربة بمعول إلى رأس شقيقه أردته قتيلا في الحين.

وقد سلم القاتل نفسه إلى مركز الدرك الملكي بآيت أورير، الذي أشرفت عناصره على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي.