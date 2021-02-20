ثنائية من يوسفية برشيد تلحق الهزيمة بنادي الفتح

تعثر فريق الفتح الرباطي أمام ضيفه يوسفية برشيد بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق يوسفية برشيد عزيز النخلي (د 51)، وسعيد العوفير (د87)، فيما سجل هدف الفتح الرباطي اللاعب سعيد آيت الخرصة (د 6).

وارتقى فريق يوسفية برشيد، عقب هذا الفوز، إلى المركز الخامس برصيد 10 نقط، فيما ظل فريق الفتح في المركز 11، إلى جانب أندية الجيش الملكي وسريع وادي زم وحسنية أكادير ونهضة الزمامرة، بـ6 نقط.