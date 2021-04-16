"جائحة كورونا" تدفع المغاربة إلى طلب القروض لتدبير "مصاريف رمضان"

على الرّغم من تأثيرات جائحة “كورونا” على القدرة الشّرائية للمواطنين التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلا أنّ المغاربة يصرّون على الاحتفاظ بنفس النّمط الاستهلاكي المعتادِ خلال شهر رمضان، أو يتمّ تجاوزه في بعض الأحيان، بسبب “ثقافة” مجتمعية مرسّخة تُجيز تبذير المواد الغذائية خلال شهر الصّيام.
وقبل الإفطار بساعات، تغص المحال التجارية والأسواق الشّعبية بالمواطنين، من أجل اقتناء مستلزمات “الفطور”، حيث يكثر الإقبال على مواد الخبز والمعجّنات والحلويات والأسماك، وهو ما يعكس استمرار النمط الاستهلاكي المرتفع للمغاربة خلال شهر رمضان، رغم الأضرار الاقتصادية التي خلفتها الجائحة.
وتراجع استهلاك الأسر المغربية بشكل ملحوظ خلال الرّبع الأول من السنة الحالية، بناقص 10 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط؛ لكن ذلك لم يمنع المغاربة من البحث عن طرق أخرى لتجاوز هذا الانكماش من خلال طلب القروض والبحث عن موارد أخرى.
وهو يتوسّط مجموعة من الزبائن في حي سيدي موسى الشّعبي بمدينة سلا، يؤكّد صاحب محلّ للمواد الغذائية أنّ “الإقبال على السّلع والمنتجات ازداد خلال شهر رمضان مقارنة بباقي الشّهور الأخرى”، موردا: “الدعوة ماشية مزيان وكلشي كايبيع ويشري، ما خصنا حتا خير”.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أنّ “الأسواق مكتظة بالمغاربة الذين يبحثون عن مواد غذائية ذات جودة عالية خلال شهر الصّيام”، مبرزا أن “تبذير المواد الغذائية يصل إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان، وهذا يبينه حجم مخلّفات الطعام التي يتمّ إفسادها كلّ يوم”.
وأبرز الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جائحة كورونا لم تؤثّر على نمط استهلاك المغاربة خلال شهر الصّوم، بل أدّى الحجر الصّحي والإغلاق إلى تزايد حاجياتهم من الطّعام”، لافتا الانتباه إلى أن “الخطير في الحجر الصّحي أنه سيؤدي إلى ظهور انعكاسات صحية مرتبطة بالخمول والكسل”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحجر الصّحي عطّل حركية المواطنين، فبدل الخروج إلى البحر أو الشّارع أو المسجد بعد تناول وجبة الإفطار، يضطرّ المغاربة إلى البقاء في المنازل والاستمرار في البحث عن موارد للاستهلاك”، مبرزا أن “القدرة الشّرائية للمواطنين تظلّ ضعيفة، لكن ذلك لا يؤدي إلى المساس بالنمط الاستهلاكي الرّمضاني”.
كما قال الخراطي إن “المغاربة يلجؤون إلى القروض من أجل قضاء شهر رمضان دون أن يتضرّر النمط الاستهلاكي الخاص بهم”، مبرزا أن “مؤسسات الاقتراض في تزايد مستمر بسبب وجود مثل هذه الطلبيات الظرفية والموسمية”.
ما الذي يدفع الناس إلى كثرة المصاريف في رمضان؟ إنه سوء الفهم. وغياب القيم الدينية.
رئيس الحكومة قرأ على المغاربة قرار الحجر الليلي المشؤوم و المدمر لمداخيل الملايين من المغاربة و عاد لسريره لينام مرتاح البال منتظرا 8 مليون سنتيم نهاية الشهر الجاري. شكرا أسي العثماني و كل من وراء قرار الحجر على الضربة الموجعة التي قسمتم بها ضهر الشعب المغربي المقسوم اصلا . شكرا لكم على هدية رمضان التي لن ينساها المغاربة طيلة حياتهم. الصيام و العطش و الجوع والصبر و الفقر و يأتي خبراء و فقهاء الدولة المغربية ليقسمو ضهر بعير المغاربة و يصبوا الملح على جراحه الغائرة بقرار الحجر الليلي الغريب و الغير مفهوم.. الحمد لله ان الموت قسمها الله بين الجميع و اننا سنختصم جميعا عند الديان الذي لا يظلم عنده احد.
كلشي عجينة.. الخبز الباريزيان البغرير البطبوط المسمن الملوي الشباكية كيكا الحلوة….. كلشي عجينة.
وكلشي كيتلاح فالاخر.
الفطور النموذجي بلا فلسفة ديال كل واحد واش كيبغي.. الفطور النموذجي هو. حليب او أتاي.. بيض مسلوق.. تمر.. ماء.. شباكية.. تقاوت.. حريرة.. هادو كافيين وماتقالش بزاف.. عاد تقدر تزيد سالاد أو حوت .
وكلشي بالقياس وبلا تبدير ورخيص ماتسلف ماتتكرفص.
مللي يأذن ماتبقاش شاد التمرة وكتدعي.. يأذن.. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت الخ… وكول التمرة عاد دعي على خاطرك.. النبي وصانا باش نعجلو الفطور وهذا من تعجيل الفطور.
تقبل الله منا جميعا.
السبب الحقيقي هوما الشفارة اللي خواو الخزينة ماشي كورونا
السلالاة المتحورة ليست اكثر انتشارا ولا فتكا بل هي ذريعة فقط لاخافة الناس
هؤلاء الخبراء يتكلمون باوامر معينة هذا كل شيء هناك بحث علمي
حول السلالة المتحورة اثبت انها ليست بالخطورة المروجة في الاعلام
استسمح ولكن الناس زايدة فيه،بنادم معندوش ياكل الي كتب الله ،ميبقاش يتشرط اشراط الخاوي او لاعب الدور ديال الاغنياء ،تعلقو فين تفلقو
أين هي فلوس الفوسفاط ؟
يجب تقسيمها على الشعب المقهور
حشومة ؟
أن لا يجد الإنسان في شهر رمضان ما يشد رمقه
شي عندوا الفلوس فايضة أو شي مقهور
على الحكومة أن تتدخل لمسعادة الفقراء و المحتاجين
لي لقى البنك الي يعطيه الكريديدي
الله يفرجها على كل أسرة محتاجة يارب
الله يفاجيها من عندو. اللي عندو غير بصرف كيما بغا و اللي معندوش يزير السمطة.
أنا الحاجة اللي تتجيني غالية تندير بناقص منها.
رمضان مبارك كريم للجميع
بنادم حتى هو كيزيد فيه بعض المرات. الطابلة حاط عليها 10 أنواع أو أكثر ديال المأكولات وللي شافها باغيها طبيعي الفلوس ما يكفيوهش. الله يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر.
شهر رمضان شهر مبارك شهر الغفران فإن كنا حقا مسلمين ونريد الأجر والتواب فعلينا ان لانبدر لان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اخي الصاءم هناك أسر تحتاج ماهو زاءد في ماءدتك فطورك ف ربما قريب لك أو جار لك يحتاجه، اكتفوا جزاكم الله بالقدر الذي ياكل حتى لاترمي الاكل الي القمامة.
الرسم يجسد الحالة الاجتماعية العامة البئيسة!رجل منهك،نحيف،بئيس قاعد مقعد على قارعة الحياة وعلى هامش المجتمع في حالة “تخميمة”و”تخميمة”بشأن مصاريف وأتعاب الحياة الثقيلة!فقاعات تخميمية متقطعة تصل ذهنه الشارد،التائه والمحطم بقفة بيضاء يعلوها عنوان رمضان!العلاقة والصلة برمضان بنفس مادي ميزيري يغتال كل ذرة وكل حبة من الروحانيات!هيئة لباسية رثة،مرقعة بفصائل فاتوراتية من جميع الأحجام،الألوان والمصادر:الموطن هَازُّو الماء،كَاوِيهْ الكراء،ضاربو الضو،شامتاه المدرسة!الرأس مُقَرَّع لأن القفة متصحرة و متقحلة!المواطن الكادح المطحون طحنا لم يجد سبيلا لقفة رمضان الكاميراتية الموسمية!هذه القفة موجودة للكاميرا فقط و من أجل نشرة 8مساء في زنقة لبريهي؛أو زنقة القفة والبندير التطبيلي! تنطفئ بانطفائها!القفة الحقيقية هي قفة الكرامة، المساواة على خريطة الفرص،الحق في السكن اللائق،المدرسة المشتغلة المنتجة، الدولة الخدومة للشعب وليست الدولة التي تفرقش المتظاهرين السلميين،الحق في الثروة والحكم،الحق في المستقبل،الحق في الثروة المحتكرة بالضرائب،الحق في الاستثمارات المهربة والمسلتة بإعادة توطينها في وطنها الأم الحنون
علفوا البهائم.هاد اللي اقترح هاذ الفكرة انتاع سدو في رمضان واش اعرف أشنوا دار .هذا الطبيب هذا اللي كيوصي ابنادم ياكل او ينعس فين اقرا هذا قاري هذا .غادي ايخرجوا اعلى اصحاب السكر والضغط والسمنة أو غادي ايقتلوا اصحاب القلب والربو.امنين الراجل ياكل او بكمي احدا اولادو في الدار آش ابقا ما يتقال.
المواطن الكادح المطحون طحنا لم يجد سبيلا لقفة رمضان الكاميراتية الموسمية!هذه القفة موجودة للكاميرا فقط و من أجل نشرة 8مساء في زنقة لبريهي؛ أو زنقة القفة والبندير التطبيلي! تنطفئ بانطفائها!القفة الحقيقية هي قفة الكرامة، المساواة على خريطة الفرص، الحق في السكن اللائق،المدرسة المشتغلة المنتجة، الدولة الخدومة للشعب وليست الدولة التي تفرقش المتظاهرين السلميين، الحق في الثروة والحكم،الحق في المستقبل،الحق في الثروة المحتكرة بالضرائب،الحق في الاستثمارات المهربة والمسلتة بإعادة توطينها في وطنها الأم الحنون الظلوم!!القفة الصدقاتية المسمية الكاميراتية لبريهية إهانة للمواطن والشعب؛القفة هي قفة الكرامة،الشغل والتشغيل!التضامن الحقيقي هو كف وقطع اليد عن سرقة،احتكار و تهريب ثروات الشعب!
الله يحسن العون رآه رمضان ديال العبادة مشي التغلاق
الي يومنا هدا جلال الملك محمد السادس يلتزم السكوت . لا صلاة في المساجد لا خروج . كورونا ليس لها أي تفسير. في كندا الدولة تعطي 400 دولار لطفل الواحد زيادة 1800 للعاءلة. الطب مجاني التعليم مجاني اسمع آسي العثماني هدا بلاد الكفر . مادا يعطي المغرب بلاد المسلمين؟؟؟؟؟
المغاربة العالم قلوبهم معكم
وا راه المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير . قالت إن 50% من المغاربة يعيشون ب 10 دراهم في اليوم . حتى شي تلفزة ما دوات عليه ؟؟؟؟؟ لأنه فضحكم يا من تحكموننا . و أضف إلى ذلك الرتبة 121 في التنمية البشرية . واش باقي شي كلام مور هاد شي . نسدو الأفواه ديالنا خير .