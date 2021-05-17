جائحة "كورونا" تُسرع إطلاق ورش الرعاية الصحية النفسية للطلبة الجامعيين

تحت شعار “الحياة الطلابية والصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد- 19″، أعطيت انطلاقة الأسبوع الوطني للصحة الجامعية، صباح الاثنين، في الحي الجامعي أكدال بالعاصمة الرباط، بحضور كل من وزير الصحة والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي ستستمر فعالياته إلى غاية 23 ماي الجاري.
إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبر أن إطلاق ورش الرعاية الصحية النفسية يمثل “قفزة نوعية في العناية بصحة الطلبة الجامعيين، عبر إضافة الرعاية الصحية النفسية إلى الرعاية الصحية الجسدية”.
انطلاق ورش الرعاية الصحية النفسية للطلبة من الحي الجامعي أكدال بالرباط هو خطوة أولى لتعميم المشروع ليستفيد منه الطلبة في جميع مناطق المغرب، حسب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي.
وأضاف المتحدث ذاته أن أهمية الصحة النفسية برزت بشكل كبيرة خلال ظرفية حالة الطوارئ الصحية، وتأثيرها على جميع المواطنين، خاصة فئة الشباب، بسبب توقف الدراسة الحضورية وتوقف الأنشطة الاجتماعية للطلبة.
وبينت الدراسات التي أنجزت في هذا الموضوع أن ثلث الطلبة عانوا من مضاعفات نفسية خلال فترة جائحة “كورونا”؛ وهو ما يحتم الاعتناء بالرعاية النفسية للطالبة، يضيف أوعويشة.
من جهته، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الغاية من إطلاق ورش الرعاية الصحية النفسية للطلبة الجامعيين هي جعل الأحياء الجامعية تنقل من فضاء للإيواء والإطعام إلى فضاء لتنمية قدرات الشباب، عبر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تحتضنها.
وسوف تسهر على تقديم خدمة الرعاية النفسية للطلاب في الأحياء الجامعية خلايا للإنصات، ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
واختير الحي الجامعي أكدال بالرباط لإطلاق ورش الرعاية النفسية للطلبة باعتباره أقدم حي جامعي في المغرب، حيث تدشنه الملك محمد الخامس عام 1957، إضافة إلى كونه “يتوفر على بيئة محفزة لتيسير نجاح طلبتنا”، يقول أمزازي.
من جانبه، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن الأسبوع الوطني للرعاية النفسية الجامعية يكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أن الشباب يمثلون النواة الأساسية للمجتمع المغربي، لافتا إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة للنهوض بوضعية الشباب.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الصحة الجامعية تحتاج إلى عناية خاصة، لافتا إلى أن وزارة الصحة بفضل المجهودات التي تقوم بها بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيتم خلق عدد من خلايا الإنصات والتتبع ومواكبة الصحة النفسية للطلبة، إضافة إلى مواكبة الصحة الجسدية؛ وهو ما سيوفر للطلبة جميع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب لكي يكون إنسانا ناجحا في المستقبل.
ويُعتبر البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية من أقدم البرامج الصحية في المغرب، إذ يستهدف شريحة واسعة من المجتمع تقدر بحوالي 9 ملايين نسمة من التلاميذ والطلبة، والأطر التربوية، وآباء وأولياء التلاميذ. وتتمثل أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للطلبة والتلاميذ والشباب بصفة عامة؛ من خلال إسداء حزمة من الخدمات الطبية وشبه الطبية، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض والاضطرابات والتكفل بها وتتبعها.
أودي غير صرفو لطلبة لمنحة، باراكا من زواقات و الهدرة الخاوية، يا الوزارة الفاشلة لي كترجع البلاد اللور.. قالك الصحة النفسية، واقلة نتوما لخصكم تزوروا مصحات لطب النفسي.
السعودية والدزاير هيحلو الحدود وحكامنا عقلهم محدود وهيرونو البلاد والعباد ،اليوم دخلو لسبتة شباب وأطفال وعيالات في شامبرير من الفنيدق
اغلبية الشعب يحتاج للرعاية الصحية والنفسية من شدة الازمة والاقصاء والظلم والتبذير والفساد واللاعقاب وانهيار مقومات وجود دولة وموسسات والحق والقانون وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي وسماع اسطوانة العام زين !!
المواطن المغربي اشد انسان في هذا العالم يتحمل مختلف التجاوزات والتعسفات والاجراءات اللاشعبية رغم ذلك يبقى شامخا
الصحة ديال المغاربة كلهم مكين لي خرج عليها قد الحكومة نهار تمشي فحالها سوف يتمتع الشعب بصحة ونفسية راءعة
Ce ministre est à côté de la plaque. Il ne sait que prendre des photos c’est le ministre de l’échec par excellence il a échoué dans la résolutions de tous les dossiers délicats et se focalise sur les futilités c’est un bon à rien quon doit pas voir dans le prochain gouvernement
وفرو غير المستعجلات وحسن استقبال المرضى أو بلاش عليكم من ” الصحة النفسية” نشوفوها ملي توفرو الصحة الجسدية.
عندما يتعلق الأمر بالرعاية النفسية للطالب، فنحن نتحدت عن ضمان خقوقه داخل الحرم الجامعي أولا، أي مراقبة تصرفات بعظ أشباه الدكاترة، من غيابات، وتعسفات في التصحيح ومعاملة الطلب متل القطيع، وعلى القطاع الوصي أن يعمم الاستفادة من المنحة الجامعية اللتي وان تمتع بها إنتظرها لشهور. أما صرف الملايين على البعظ من الادوات الطبية لا يفيد الطالب بشيء، فالطالب المغربي مدمر نفسياً ولن يجدي بعظ القطن و مادة حمراء
الشعارات واللقاءات أمام عدسات الكاميرات والببانات في الصحف الورقية والإلكتروتية ولما تأتي للواقع كأنك تعيش في الحلم بعد للإستيقاظ. إمتى إصفى الحال؟
Les etudiants cherchent la bonne formation et le travail apres
baraka men hadra khawya
فعلا الشباب يعيش أزمة نفسية ليس بسبب آثار جائحة كوفيد ولكن بسبب انغلاق الافاق المستقبلية مابعد التخرج وذلك منذ عقود خلت.
Good job, le Covid-19 sensibilse les politiciens, les pouvoirs régionaux et locaux à l’importance de la couverture sociale pour une protection sociale universelle et globale
On voit bien que les laboratoires américains travaillent d’arrache-pied pour équiper les citoyens de cette planète avec les meilleurs traitements trouvés
L’immunologiste Lbachir Ben Mohamed a le nez plein dedans( traitements anti-Covid19), comme on a été mis au courant récemment par les médias nationaux et internationaux
التعليم الطبقي في المغرب لن يترك الصحة النفسية للطلاب( ابناء الفقراء ) في خير.
هؤلاء المسؤلين يعيشون في عالم آخر غير عالمنا.