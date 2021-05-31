"جائزة المقريزي" تتوج أبحاث المؤرخ بوتشيش

كُرِّم الأكاديمي المغربي إبراهيم القادري بوتشيش بجائزة المقريزي لأفضل الأبحاث التاريخية المنجزة، المنشورة في دورية “كان التاريخية”.

واختارت لجنة التحكيم منح “جائزة المقريزي” للمؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش عن دراسة “الفاطميين ومشروع غزو الأندلس: صراع خلافتين إسلاميتين غرب البحر المتوسط خلال القرن 4هـ / 10م”.

وقالت الجائزة إن هذا التتويج يأتي بناء على “الجهد العلمي المبذول في إعداد الدراسة، وعدد مرات التحميل من موقع الدورية، ونسب المشاهدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتروم هذه الجائزة التقديرية السنوية “تشجيع التميّز، والتحفيز على المنافسة الجادة بين الباحثين، من خلال تكريم أجود البحوث المنشورة سنويا على صفحاتها”.