جائزة "رونق" للقصة تعلن تتويج 3 طلبة فائزين

أعلن “الراصد الوطني للنشر والقراءة” أسماء الطلبة الفائزين بجائزة “رونق” الوطنية للقصة في نسختها الرابعة برسم سنة 2021.

وحملت هذه الدورة اسم القاصة المغربية الراحلة مليكة مستظرف.

وظفرت بالرتبة الأولى في فئة “طلبة الجامعات والمعاهد” الطالبة فاطمة قسوح، من المدرسة الوطنية العليا للمعادن – الرباط، عن قصتها “رحلة”؛ بينما فازت بالرتبة الثانية الطالبة صفاء جردني، من كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض – مراكش، عن قصتها “في المصعد”.

وظفرت بالرتبة الثالثة مناصفة الطالبة سعاد آيت مالك، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي – مرتيل، عن قصتها “شربة ماء”، والطالب محمد بن الظاهر، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض – (مراكش) عن قصته “تِكْ تُكْ”.