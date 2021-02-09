جامعة "أوروميد" تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

وفقًا لاستراتيجية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد؛ أطلقت جامعة “أوروميد” بفاس حملتها الخاصة التي تستهدف موظفيها، عبر محطات التلقيح المحدثة بمباني الجامعة.

ووفق بلاغ للجامعة، فإن حملة التطعيم هذه ستنطلق تدريجيا لفائدة جميع الموظفين، بما يتوافق مع البروتوكول الصحي المعمول به.

وأطلقت الجامعة، منذ بداية هذه الأزمة الصحية، سلسلة من التدابير، مثل عمليات الفحص المكثفة لجميع الموظفين والطلاب وطلبة الدكتوراه والأطر التقنية.

كما شارك فريق من الباحثين في الجامعة، أيضًا، حسب المصدر ذاته، في مختبرات تصنيع بعض المواد لإنتاج أكثر من 1000 قناع قابل لإعادة الاستخدام، وأخرى يمكن التخلص منها، وفقًا للمعايير الصحية المعمول بها.