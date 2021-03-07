جامعة الإمارات تحرز تقدما في تصنيف عالمي

تمكنت جامعة الإمارات من إحراز تقدم عالمي جديد، حيث تم إدراجها في أربع من أصل خمس مواد رئيسية في تصنيف “كيو أس” العالمي.

ووفق بلاغ للجامعة، فقد تقدمت في مجال العلوم الاجتماعية، بما يقارب 100 مرتبة لتحتل المرتبة 292 على مستوى العالم، “كما أنها شهدت تقدماً في الهندسة والتكنولوجيا لتحتل المرتبة 297، علاوة على تقدمها أيضا درجة واحدة إلى مجموعة 401-450، كأفضل جامعة في مجال العلوم الحياتية والطب شديد التنافسية”.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، أن جامعة الإمارات “تفخر بهذا الإنجاز الذي يدل على نجاح رؤى واستراتيجيات الجامعة المستمرة في تحقيق النتائج المبهرة كل عام، إذ دخلت جامعة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في تصنيف مادتين، وارتفعت في عشر أخرى”.

وأضاف “لقد أجرينا الكثير من التحسينات على مدار السنوات الأخيرة في جميع أقسام الجامعة، التي ساهمت بدورها في هذا الأداء غير المسبوق. وأتقدم بخالص التهاني لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الرائعين الذين حققوا ذلك، كما أننا نتطلع إلى التحسين المستمر ومضاعفة الجهود”.

وأوضح بلاغ الجامعة أن “كيو أس” يعمل على تصنيف الجامعات الرائدة في العالم في 51 تخصصا فرديا، “حيث تم إدراج جامعة الإمارات في 12 تخصصا مع تحسن كبير في ثمانية تخصصات. وحققت أكبر تقدم في الاقتصاد، حيث تقدمت بدرجتين في المجموعة 351-400. وكان الرقم القياسي الآخر هو دخول الجامعة للمرة الأولى في تصنيف هندسة البترول (51-100). أما التخصصات الأخرى التي احتلت فيها جامعة الإمارات مرتبة عالية، فهي علوم الكمبيوتر والمحاسبة والمالية (201-250)، وإدارة الأعمال (251-300) “.

جدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة “هي أول وأكبر مؤسسة وطنية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976”.

وتواصل جامعة الإمارات، اليوم، وفق المصدر ذاته، “تحقيق رؤيتها نحو المساهمة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للعالم العربي، ونموذجا ناجحا للسلام، ومجتمعا عالميا آمنا وسريع النمو”.