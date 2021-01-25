جامعة الدراجات تنظم تربصا للمتسابقين الشباب

تنظم الجامعة الملكية المغربية للدراجات، في الفترة الممتدة من 23 يناير الجاري إلى غاية 15 فبراير المقبل، بمدينة بنسليمان، تربصا إعداديا للوقوف على الجاهزية والإمكانيات الفنية للمتسابقين، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

بلاغ للجامعة أوضح أن هذا التربص يأتي في أفق استئناف السباقات الجهوية والوطنية، وتحضيرا للمنافسات القارية والدولية المبرمجة برسم الموسم الرياضي 2021، ومنها البطولات الإفريقية للدراجات على الطريق والمضمار، المزمع تنظيمها في مارس المقبل بمصر، والألعاب الأولمبية بطوكيو، موردا أن هذا التربص الإعدادي، الذي يدخل في إطار اتفاقية الشراكة والتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، “سيستفيد منه خيرة المتسابقين من فئة الكبار، أقل من 23 سنة، والشبان والإناث”.

وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة التقنية للجامعة تهدف، من خلال هذا التجمع الإعدادي، إلى الوقوف على الإمكانيات الفنية والتقنية للمتسابقين مع تقييم قدراتهم البدنية، خصوصا في ظل أزمة كوفيد 19، مشيرا إلى أن هذا التجمع الوطني الهام “يشكل فرصة لوضع رؤية عامة ومستقبلية لتوليفة المتسابقين الشباب، الذي يمكن لهم تطعيم الفرق الوطنية، وتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية مستقبلا، خاصة بعد إدراج متسابقين صغار في السن ضمن المستفيدين من هذا التجمع، والذين تم اختيارهم بناء على سجل مشاركاتهم وأدائهم الفني خلال السباقات الوطنية”.

ويقود هذا التجمع الوطني المدير التقني مصطفى النجاري، والأطر الوطنية مصطفى العمال وعبد العاطي سعدون وعادل دحكيلة وخالد أيت الغازي.

يذكر أن المشاركين في هذا التجمع الوطني خضعوا لفحوصات طبية سريعة فور التحاقهم بمكان التجمع، قصد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.