جامعة الكرة تتمسّك بالبوسني خاليلوزيتش مدربا للمنتخب الوطني المغربي

جامعة الكرة تتمسّك بالبوسني خاليلوزيتش مدربا للمنتخب الوطني المغربي
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الجمعة 2 أبريل 2021 - 01:15

كشف مصدر جامعي مسؤول، في حديثه مع “هسبورت”، عن حقيقة الأخبار التي تحدثت عن برمجة اجتماع بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزيتش، لمساءلة هذا الأخير عن أداء المنتخب المغربي، مشيرا إلى أن الثنائي المذكور على تواصل دائم إذ يلتقيان بشكل دوري بمركز المعمورة، وأن الاجتماع بين الطرفين ليس استثنائيا أو أمرا خارجا عن العادة.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، بخصوص مدى ورود إمكانية الانفصال عن وحيد خاليلوزيتش، خلال الأيام القليلة المقبلة، نظير الضغط الجماهيري الكبير بعد الأداء الذي قدمه “الأسود” في تصفيات “الكان”، أنه لا يوجد أي توجه لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سواء في الكواليس أو على مستوى النقاش الرسمي، لإحداث أي تغيير على الطاقم التقني للمنتخب المغربي أو الانفصال عن المدرب.

وأكد المتحدث ذاته أن وحيد خاليلوزيتش مستمر في منصبه، وفق العقد الرابط بينه وبين الجامعة، بغض النظر عن مستوى الرضا عن الأداء العام للفريق الوطني، بما أن الأهداف المسطرة في العقد ماضية في التحقق.

واشتد احتقان الشارع الكروي المغربي ضد الطاقم التقني للمنتخب المغربي، بقيادة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بعد تراجع أداء “الأسود” قياسا بالإمكانيات الفنية للاعبين الذين يتوفر عليهم الفريق الوطني، قبل حوالي 3 أشهر عن تصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي تمكن، على الرغم من الانتقادات التي تطال أداءه في الفترة الأخيرة، من أن يضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تصدره مجموعته برصيد 14 نقطة.

المنتخب المغربي برمجة اجتماع فوزي لقجع وحيد خاليلوزيتش

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‫تعليقات الزوار

2
  • محمد
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 02:05

    مدرب فاشل لدينا الاعبين اقوياء .. تتبدل صاحبك ماكفس لو كان هدا مدرب في اقصاءيات كأس العالم في 2018 كن تقصينا و تنسيا

    -3
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  • البجعدي
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 02:08

    تخيلوا جراح اسنان ينتقده بائعي الخضر و كل موظفين الدلة و كل المهانين الحلاقة و الحدادة و النجارة و الفلاحين و الطلبة و التلاميذ و الصغار والكبار و حتى عجايزات الحومة ووووو والله حتى ينتحر قبل ان تنتقد مدرب او طبيب او استاد او مهندس او بائعي الخضر او حلاق…….قبل كل شيئ من انت ؟؟؟؟ من حقك ان تنتقد لو انت من نفس الميدان او عندك شهادات …..السيبة من هل ودب ينتقد واغلبيتهم الحسد يدفعوهم انتقاد المؤسسات والاشخاص ووووو والمصيبة الكبيرة الاعلام المغربي يمارس الاعلام بطريقة عشوائية وبدون احترام المهنة والاشخاص ووووو السيبة في كل الميادين

    2
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