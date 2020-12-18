جامعة الكرة ترفض التدخل في خلاف وادو والمولودية

أوضح مصدر جامعي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها أن تتدخل لحل المشاكل الداخلية بين مكونات الأندية الوطنية؛ وذلك على خلفية الرسالة التي وجّهها عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق ومدرب مولودية وجدة، إلى الكتابة العامة للجامعة، من أجل عقد اجتماع مع رئيس المولودية، لتوضيح حيثيات مشكلته مع سائق حافلة النادي.

وأضاف المصدر ذاته أن مهام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تفرض تدخلها لحل النزاعات الداخلية بين الأندية، مردفاً: “نتوفر على غرفة للنزاعات، هذه الأخيرة تحسم في الملفات ذات المضمون القانوني.. ولا علاقة للجامعة في حل المناوشات، من قبيل حادث الحافلة الذي يبقى مشكلاً داخلياً”.

وكان محامي عبد السلام وادو، في حديثه مع “هسبورت”، أكد أن موكله راسل الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية من أجل عقد اجتماع مع هوار، لتوضيح كل الحيثيات التي رافقت “حادث الحافلة”.

يُشار إلى أن عبد السلام وادو كان قد دخل في شجار مع سائق حافلة مولودية وجدة، فور وصول الفريق إلى الدار البيضاء، السبت الماضي، استعدادا لمواجهة الرجاء الرياضي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي، والتي انتهت لصالح “النسور” بثلاثية نظيفة.