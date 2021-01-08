جامعة فاس توضح بشأن امتحانات الدورة الخريفية‎

أوضحت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أنها لم تصدر، إلى حدود اليوم، أي إعلان عن طريقة اجتياز امتحانات الدورة الخريفية.

وأضافت، في بلاغ توضيحي أنها، كما جرت العادة، وفور اتخاذها لأي قرار، “ستصدر بلاغا صحافيا يوضح كافة الإجراءات المتعلقة بامتحانات الدورة الخريفية”.

وتمر الجامعات المغربية، حاليا، نحو مرحلة العد العكسي في تدبير اختبارات منتصف الموسم الدراسي، حيث ما زال سجال إجرائها عن بعد مطروحا في مؤسسات كثيرة، فيما تتداول أخري في إمكانية اجتيازها حضوريا.