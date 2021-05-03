جامعة محمد الخامس تحتل الصدارة المغاربية

تمكنت جامعة محمد الخامس بالرباط من احتلال المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي في التصنيف السنوي 2021-2022 لأفضل جامعات العالم، الصادر عن “مركز تصنيف الجامعات العالمية”.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن جامعة محمد الخامس بالرباط احتلت المرتبة 9 بين الجامعات العربية، والمرتبة 11 بين الجامعات الإفريقية، والمرتبة 946 على مستوى العالم، مما يجعلها في قائمة 4.8 في المائة من أفضل الجامعات في العالم.

وأضاف البلاغ أن المغرب احتل المرتبة الرابعة على المستويين الإفريقي والعربي من حيث عدد الجامعات المصنفة في التصنيف نفسه، ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية من إجمالي 19788 جامعة تم تقييمها، وذلك من خلال أربع جامعات عمومية، مؤكدا أن هذا الترتيب السنوي “يصدر لأفضل جامعات العالم عن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) منذ سنة 2012، وهو منظمة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في تقييم أنظمة التكوين والبحث”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجامعات المغربية الأخرى الحاضرة في هذا الترتيب العالمي، “هي جامعة محمد الأول بالترتيب 1028، وجامعة القاضي عياض بالترتيب 1034، وجامعة الحسن الثاني بالترتيب 1075، وبالتالي تكون هذه الجامعات الثلاث في قائمة أفضل 5.4 في المائة من جامعات في العالم”.

ويعتمد تصنيف “CWUR” على أربعة مؤشرات رئيسية، هي جودة البحث (40 في المائة)، ولا سيما إجمالي عدد المنشورات، وعدد المنشورات في المجلات عالية الجودة، وعدد المنشورات التي يستشهد بها، وجودة التكوين مقاسة بعدد المتخرجين الحاصلين على جائزة التميز (25 في المائة)، وعدد المتخرجين الذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات الكبرى (25 في المائة)، وعدد الأساتذة الحاصلين على درجات أكاديمية دولية (10 في المائة).

وخلص المصدر ذاته إلى أن البيانات المستخدمة لمؤشر البحث تستخرج من قاعدة البيانات العلمية الدولية “Web of Science”، وذلك للمنشورات والاستشهادات وجودة المجلات على مدار السنوات العشر الماضية.