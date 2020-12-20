جامعة محمد الخامس تشيد بمبادرات الوحدة الترابية

أشادت جامعة محمد الخامس في الرباط بالمجهودات التي تقوم بها المملكة من أجل الوحدة الترابية، وبكل المبادرات التي تتخذها تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأكدت الجامعة، في بلاغ أصدرته عقب مشاركتها في زيارة نظمها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى معبر الكركرات، السبت، أنها “كعادتها حاضرة بجميع مكوناتها لخدمة الوطن”.

واعتبر البلاغ أن “المغرب، من خلال تأمينه معبر الكركرات وبشكل سلمي، فتح صفحة أخرى جديدة في تاريخ الكفاح الناجح والإشعاع الراسخ من أجل الحرية واستكمال الوحدة الترابية”.

وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط، ممثلة في هذه الزيارة التي نظمت تحت شعار: “قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة الوطن من طنجة إلى الكويرة”، في شخص رئيسها محمد غاشي، نيابة عن جميع مكونات الجامعة من أساتذة وإداريين وتقنيين وأعوان وطلبة.