جامعة مراكش تستعرض توصيات "النموذج التنموي"

ترأس رئيس جامعة القاضي عياض، اجتماع رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة؛ وذلك لعرض التوجيهات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي تم عرضه على أنظار الملك محمد السادس.

ووفق بلاغ للجامعة، فقد تركز النقاش، خلال هذا الاجتماع، حول الشق المتعلق منه بالتعليم العالي والبحث العلمي، “حيث قدم رئيس الجامعة عرضا في الموضوع، تطرق من خلاله إلى الوضعية الراهنة بالقطاع، والأهداف الأساسية المنشودة في أفق 2035، وكذا المحاور الرئيسية للتحول التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد وسبل تنزيله، معبرا عن كون هذا التقرير مرجعا أساسيا لتحديث فعلي للجامعة العمومية”.

كما أكد رئيس جامعة القاضي عياض على ضرورة الانخراط الفاعل والناجع والشامل في هذا الورش الوطني، “من أجل الرفع من حسن أداء الجامعة، سواء في مجال التكوين أو في مجال البحث العلمي؛ وذلك بهدف تمكين الشباب المغاربة من الكفاءات اللازمة للرفع من فرص اندماجهم في سوق الشغل، على اعتبار أن المحدد البشري ومستوى تكوينه هو المتحكم الرئيسي في مستوى التنمية البشرية”، وفق البلاغ.

وختم البلاغ بأن الاجتماع خلص، بعد نقاش مستفيض وهادف عبر خلاله جميع رؤساء المؤسسات عن انخراطهم في هذا الورش، إلى “بلورة خطة عمل تهدف إلى تعميم النقاش حول النموذج التنموي الجديد داخل الجامعة، وتعزيزه بدعوة بعض أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذا النموذج التنموي لإلقاء عروض وتأطير ورشات عمل بإشراك جميع مكونات الجامعة؛ من أساتذة وإداريين وطلبة”.