جامعة مراكش تكرّم أساتذة حاصلين على جوائز دولية

نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش، في رحاب كلية العلوم السملالية، حفلا تكريما لثلاثة من أساتذتها الباحثين الذين تميزوا خلال السنة الجارية بحصولهم على جوائز دولية.

ويتعلق الأمر بخليل الزنبي، الذي حصل سنة 2020 على جائزة “الكومستيك أوورد 2019″، وهي جائزة التميز لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياضيات في فئة العلوم الأساسية، وكذا رشيد حكو، الحاصل على جائزة “ديفيد هوبر للريادة في البحث لعام 2020” من قبل مركز أبحاث التنمية الدولية في كندا، إضافة إلى هجر المصنف، الحائزة على الجائزة الأولى في فئة “جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية” في إطار جائزة “وومن تيك” المرموقة.

يذكر أن جائزة “الكوسمتيك أوورد” تمنح، كل سنتين، للباحثين تشجيعا على أعمالهم في مجالات “العلوم الأساسية” و”العلوم والتكنولوجيا”؛ بينما تمنح “ديفيد هوبر للريادة في البحث” على أساس ملاءمة العمل مع أهداف التنمية المستدامة وخصائص القيادة وتأثير البحث والأنشطة ذات الصلة.

إلى ذلك، تعود جائزة “وومن تيك” العالمية للنساء اللواتي يتألقن دوليا في مجال التقنيات العالية، تقديرا لإنجازاتهن كرائدات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة تكنولوجية متنوعة، وخلق مجتمعات شاملة للذكاء الاصطناعي، وإجراء أبحاث حول الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن جامعة القاضي عياض تعمل، منذ تأسيسها، على تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى التميز، سواء في برامجها التكوينية أو البحثية في المواضيع ذات الأولوية الجهوية والوطنية.