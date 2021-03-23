جامعيون يتبرعون بـ134 كيسا من الدم في مراكش

134 كيسا هي حصيلة حملة للتبرع بالدم انطلقت، الاثنين، بجامعة القاضي عياض، لتعزيز مخزون بنك مركز تحاقن الدم بجهة مراكش أسفي، وإنقاذ العديد من الأرواح البشرية.

وتأتي هذه الحصيلة خلال اليوم الأول من النسخة السنوية السابعة للتبرع بالدم، والتي ستستمر على مدار السنة في مختلف المؤسسات التابعة للجامعة سالفة الذكر، وفق برنامج سنوي محدد، يشارك فيه متبرعون من مسؤولي الجامعة وأساتذة باحثين وطلبة وهيئة إدارية وتقنية.

وتنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والمركز الإقليمي لتحاقن الدم بمراكش، تحت شعار “لفتة صغيرة يمكن أن تنقذ الأرواح”، في احترام تام للتدابير الصحية المتخذة لتدبير جائحة “كوفيد-19”.

وانطلقت فعاليات هذه الحملة يومي 4 و5 مارس الجاري بالمدرسة العليا للأساتذة، ثم انتقلت يومي 14 و15 من الشهر ذاته إلى المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة.

وترمي هذه المبادرة الإنسانية إلى تعزيز قيم التضامن والمواطنة بين طلبة جامعة القاضي عياض، وتنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لديهم.