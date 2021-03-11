جانح يلحق خسائر بحافلة للنقل وسط الدار البيضاء

جانح يلحق خسائر بحافلة للنقل وسط الدار البيضاء
صورة: و.م.ع
الخميس 11 مارس 2021 - 16:32

نجحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح الخميس، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف حول أسبقية المرور مع سائق حافلة للنقل الحضري بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تكسير الواقية الزجاجية الأمامية للناقلة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الأمن الدار البيضاء توقيف حافلة للنقل الحضري

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‫تعليقات الزوار

11
  • مواطن
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:38

    قلة الترابي يجب تشديد العقوبة على مثل هذه الاصناف
    اللتي تفسد ولا تصلح

    10
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  • سعيد موحا
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:40

    أقصى العقوبات حتى يضرب به المثل لغيره من المتهورين الدين لا يجيدون إلا العنف، و لا شيء سوى العنف.

    9
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  • فهم تحماق
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:44

    هههه غير اليوم حسبوا شحال من جريمة قاموا بها الذكور ومزال ماسلا النهار وخلي الأيام الماضية ويقولون أن المرأة أكثر ساكني جهنم.فهم تحماق

    -4
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  • سواد القلوب .
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:45

    هناك أيضا بعض السائقين الذين يوطرون الركاب فأنا مثلا شخص هادىء وكنت اضطر لاستعمال الحافلة من خارج المدار الحضري ولكنها لاتحضر إلا مرة على رأس كل ساعة وغالبا ما يتجاوزنا الساءقون رغم أن المحطة معلنة ورغم أن الحافلة نصف فارغة وعندما نستفسرهم في اليوم الموالي يكون جوابهم ضرب راسك مع الحيط تايكون شاريه ليا باك وديك الساعة استفسرني .

    0
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  • وجدي
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:48

    حالات الإعتداء المتكررة على حافلات الدار البيضاء الجديدة تطرح أكثر من علامة استفهام.هل هي جرائم اعتباطية متناثرة هنا وهناك.أم أنها مخطط لها وتقف من ورائها جهات مجهولة .يجب يجب على أمن البيضاء تعميق البحث في هذا الأمر .

    3
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  • بلال
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:53

    لو كان هذا المجرم المنحرف يعقل لما أقدم على هذا الفعل وهو كسر الزجاجة الأمامية للحافلة التي يستفيد منها كل المواطنين من الطبقة الوسطى
    ولهذا يجب المسؤولين إنزال أشد العقوبات عليه حتى يكون عبرة لغيره من المجانين .

    2
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  • متتبع.......
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:54

    يجب محاكمة هذا المجرم وان يصدر القضاء أقسى العقوبات في حقه وتعويضه كل الخاسائر التي التي لحقت بالحافلة وتعويضه الإدارة ماديا عن الايام التى ستستوقف فيها الحافلة حتى إصلاحها. ومتابعته في الحق المدني وايداعه في السجن حتى يكون عبرة لامثاله

    2
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  • مثقف
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:54

    كان المعلمون والأساتذة هم خط الدفاع الأول ضد هؤلاء، بعد أن تم تحقير وإهانة الأستاذ والمعلم أمام التلاميذ، خرج للعلن مثل هؤلاء ليواجههم المجتمع والأمن للأسف.

    2
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  • martin près du kiss
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:17

    le malheur C’est qu’il va être libéré sous caution. et définitivement après quelques mois sinon quelques jours seulement…ce genre de fauves ne doivent pas être en liberté..la prison et des lourdes peines C’est la seule façon de les mater….dommage que ne nous sommes plus comme avant…sinon il aurait donné cher pour être présenté à la cour .et de s’éloigner du commissariat d’oû il sortait méconnaissable..

    0
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  • متتبع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:28

    من فضلكم لا ترحموا من يسبب في الإجرام و يفسد الممتلكات العامة و الخاصة. نريد مغربا يسوده الأمن ليل نهار. عاش رجال الأمن.

    0
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  • متتبع
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:30

    الذي يشجع على مثل هاته الأفعال هي عدم فعالية العقوبة الردعية . بعض شهور عقوبة و 500درهم غرامة. المرجو تغيير هذا البند.

    0
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