جانح يلحق خسائر بحافلة للنقل وسط الدار البيضاء

نجحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح الخميس، في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف حول أسبقية المرور مع سائق حافلة للنقل الحضري بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تكسير الواقية الزجاجية الأمامية للناقلة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.