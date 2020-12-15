جبهة "البوليساريو" تتلقى صدمة جديدة داخل البرلمان الأوروبي

منيت الهيئة الداعمة الرئيسية للانفصاليين بالبرلمان الأوروبي، والتي كانوا يطلقون عليها اسم “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية”، الثلاثاء، بانتكاسة مدوية في أعقاب استقالة رئيسها خواكيم شوستر، بسبب اعتراضه على انتهاك وقف إطلاق النار من طرف “البوليساريو”.
وقال النائب البرلماني الألماني في رسالة استقالته الموجهة إلى زملائه من النواب الأوروبيين “أعتبر أن انتهاك “البوليساريو” لوقف إطلاق النار خطأ استراتيجي خطير”.
وأضاف “لا أرى كيف يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز حل سلمي للنزاع. بل أرى في ذلك تصعيدا من شأنه تأجيج هذا الخلاف بشكل كبير. لا أعتقد أن هذا يخدم مصالح الساكنة الصحراوية”.
وأوضح أنه قبل برئاسة هذه المجموعة “قصد المساهمة في التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع بهدف تشجيع الاتحاد الأوروبي على القيام، يدا في يد مع الاتحاد الإفريقي، بدعم مقاربة بناءة في أفق تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة” إلى الصحراء”، مسجلا أن الأمور أخذت منعطفا دراماتيكيا مع إعلان وقف إطلاق النار من قبل “البوليساريو”.
وتنضاف هذه الانتكاسة إلى الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء، حيث كان الموقع الرسمي للبيت الأبيض قد نشر إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.
وجاء في نص الاعتراف الكامل أن “الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات السابقة، تؤكد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأضاف البيت الأبيض، في الإعلان الرئاسي، أنه “اعتبارًا من اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتقد أن “قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.
استقال لانه خاف من المتابعة لان الدفاع عن قطاع الطرق ليس بالمجان
الان الكرة عند اسراءيل فهل سيعاكسها
ومن جهة أخري ….مع نفاد العملة الصعبة من الخزينة الجزائرية فإن اللوبيات لا ترحم ….ادفع =أساندك….ما تدفع : وقتها يصحو الضمير….. تحياتي
تعلمنا من درس الجزائر حينما أحسن محمد الخامس الظن بهم ورفض استعادة الصحراء الشرقية للوطن ثقة منه انه لن يجد مشكلا مع الجزائريين وان يستعيد الأرض من الأشقاء دون التواطئ مع فرنسا كانت غايته استقلال الجزائر أولا وحينما تحقق الهدف انقلبوا عليه وغلبت اطماعهم في الحفاظ على الجزائر بما لها وما ليس لها واليوم ونحن في قلب المعركة عن صحرائنا يلتزم الفلسطينيون الصمت عن تأييد قضيتنا الأولى وهم في حاجة لوقوف الجميع معهم فاتساءل لو حررت فلسطين فقد يعلنوا مساندتهم للمرتزقة في تندوف فقد فعلها الراحل ياسر عرفات وفعلها سفيرهم في الجزائر ااسياسة مصالح مصلحتنا أولا وبعدها نرى القضايا الاخرى ولندافع عن فلسطين بعدها كما نشاء فالدرس يجب ان يستفاد من محمد الخامس طيب الله ثراه كان رجل أخلاق قبل ان يكون رجل سياسة لكنه خذل من حكام الجزائر وحسنا فعل محمد 6 اليوم لأنه ربما استوعب الدرس وهو المغرب أولا ثم عدم التفريط في القدس وفلسطين ثانيا فالأخطاء في السياسة تكون مكلفة جدا
هادا شيئ متوقع الكتير من الجهات ستغير موقفها بعد القرار الامريكي قد يستغرق الامر اسابيع او اشهر و البعض سينتضر موقف الادارة الجديدة(اعتقد ان المغرب انتضر نهاية الانتخبات لاعلان الامر بعد موافقة الادارة الجديدة) .لكن قرار ترمب رفع الحرج عن الكتيرين و كل جهة ستجد لها مبرر مقنع او تنتضر خطء من المرتزقة لتتنصل منها. في الاخير ستجد الجزائر نفسها وحيدة مع ابنها الغير شرعي.
كنت اليوم في المقهى حينما سمعت بطرد الصومال لسفير كينيا و جميع دبلوماسييها بسبب “آستقبال” أي أنه آستقبال فقط لمجموعة آنفصالية في الصومال من طرف مسؤوليين كينيين … الجزائر لطالما آستفزت المغرب ملكا و حكومة و شعبا فكيف أن المغرب لا يرد بصرامة على هذا النظام العسكري الغاشي و الفاشي … أنا متأكد أن 40 مليون مغربي سوف يفرحون حينما يسمعون بقطع العلاقات نهائيا مع جمهورية الجنرالات العجزة و تركهم يعيشون في أوهامهم بعيدا عنا ….
الحمد لله أنه يوجد عقلاء يحكمون ضمائرهم ولا ينساقون وراء بروباغندا قديمة لم تعد تقنع حتى أصحابها، إن غباء شرذمة البوليزاريو أدخلها مرحلة التحنيط في ٱنتظار مرحلة الموت، من الآن فصاعدا يمكنهم أن يأخذوا معهم كل ما يحتاجونه للمرور إلى العالم الآخر حيث يمكنهم أن يؤسسوا دولتهم المزعومة حسب المعتقدات القديمة.
للاسف لو نجح ترامب للمرة الثانية لكانت هده العصابة التي تقوم بالحرب بالوكالة للجزائر لما انتهت أسطورتها بالظغط على الجزاءر واغلاق مراكز تندوف ووضع جنرالات الجزاءر ضمن العقوبات وإغلاق حسابتهم
يستقيل ليحل محله أخر ليرضع من ثدي ميزانية الشعب الجزائري مثل أسلافه. ارفع القبعة لدولة اتيوبيا التي لم تتساهل مع انفصالي تغراي و لم تترك مجالا للمبتزين الأوربين و امريكا للتدخل في شؤونها لأنها تعرف ان مسلسل السلام التي تتبجح به الدول المتقدمة ما هو إلا فرصة لها لاستغلال الوضع لبيع الخردة العسكرية للطرفين
الانتكاسة الكبرى القادمة هي هروب رئيس الجمهورية المزعومة البوليزاريو ولجوئه إلى وطنه الغالي المغرب
تتوالى الصدمات والهزائم والنكسات تباعا في كل المحافل الدولية انها السكتة القلبية للبوليزاريو ومن يدعمهم من خفافيش الظلام
وستزاداد بحدة اكثر في الشهور المقبلة فهي حبلى بالمفاجئات عندما ستعترف قوى عظمى أخرى بمغربية الصحراء ولن تبقى الا الجزائر
وشريكها للسوء في المؤامرة الدنيئة جنوب افريقيا المرتشية ليتمسك غريق بغريق في بحر الظلمات