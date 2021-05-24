جبهة "البوليساريو" تخطط لتهريب غالي من إسبانيا قبل موعد المحاكمة

مع اقتراب موعد مثوله أمام المحكمة الإسبانية العليا للتحقيق معه في فاتح يونيو المقبل، بدأت جبهة “البوليساريو” في التخطيط لتهريب زعيمها خارج الأراضي الإسبانية.
وقال القيادي الانفصالي سالم البصير، في تصريح مصور أجرته صحيفة “أوك دياريو” من داخل مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو حيث يرقد إبراهيم غالي، إن الأخير يخطط لمغادرة التراب الإسباني في الأيام المقبلة دون مثوله أمام المحكمة الوطنية في مدريد.
واعتبر القيادي الانفصالي، الذي يرابط أمام مستشفى لوغرونيو، أن الاتهامات الموجهة إلى غالي بشأن الإبادة الجماعية والتعذيب والإرهاب وغيرها “كلها كذب”، وأنه بمجرد أن يستعيد عافيته سيغادر إسبانيا.
وبدا المسؤول الانفصالي واثقا من قدرة “البوليساريو” على إخراج زعيمها دون مساءلة، وأكد بشكل قاطع أن غالي “لن يذهب إلى المحكمة لكي يدلي بشهادته”، وزاد: “لماذا سيذهب؟ لأن بعض المؤيدين المغاربة قد أرادو ذلك”.
يشار إلى أن إبراهيم غالي رفض، خلال حلول عناصر الشرطة الوطنية بمستشفى لوغرونيو، تسلم استدعاء شهادة الاستدعاء، وقال إنه يجب أن “يتشاور مع السفارة الجزائرية وبعض الناس الذين يثق بهم”.
ونفى القيادي الانفصالي، في حوار مع الصحيفة الإسبانية، دخول غالي إلى إسبانيا بوثائق مزورة على الرغم من دخوله المستشفى بهوية “محمد بن بطوش” وفي التقارير الطبية ظهر باسم “محمد عبد الله”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هدد بتصعيد المغرب ضد إسبانيا في حالة عدم امتثال إبراهيم غالي للسلطات القضائية، قائلا: “إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”.
وفي وقت سابق، كشف فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه “يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية”، مشيرا إلى أن هذا التحقيق “قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي”، في إشارة واضحة إلى الجزائر.
راه ديما غي بقا هربان لعصابة البوليزاريو لكي تصحبلها راه مشى يدوى وهو كيدوز الصيف فصبليون على حساب الصحراووين الناعسين لي ما بغاو يفيق ا من الغيبوبة لي دارتها لهم كبرانات فرنسا .
هدا سيكون جيد بالنسبة للمغرب وفرصة لقطع علاقته مع بورقعة و مراجعة علاقته مع الاوروبيين بصفة عامة لان المغرب هو الخاسر الاكبر في هده العلاقة و اوروبا تستغله مند عقود
وزيرة خارجية إسبانيا وضعت نفسها في ورطة كبيرة وبعد الضغوط المغربية الكبيرة تبحث حكومة سانشيس عن كبش فداء وهو سكرتير هذه الوزيرة الذي خطط مع مخابرات جارة الشر لإدخال غالي بهوية مزورة إن لم يعلن في آخر لحظة عن وفاة بنبطوش وتنتهي القضية حسب زعمهم
انا شفت الحوار لي دارو معاه بكاميرا مخبعة، وقال هادشي كامل وكثر، باينة فيه واثق من الهضرة لي كيقولها والقضية فيها إن، الدبلوماسية المغربية خاصها تزيد تزير إسبانيا بهاد التصريح لي قال الدراع الأيمن ديال السفاح بن بطوش. شكرا على المجهودات لي كيقوم بيها فريق هسبريس …
الإستخبارات المغربية يجبدوه يجبدوه كان فوق الأرض ولا نتحت الأرض
انا ارى بن بطوش غادي غادر الاراضي الأسبانية بدون محاكمة وعادي تبدا الحرب الباردة مع اسبانية وقطع العلاقات والاتفاقيات من الفلاحة الصيد البحري التعاون الامني والهجرة والمخدرات ، وفي الاخير اما بلادهم تعمر مهاجرين ومخدرات وشي تفجير ارهابي غادي تسقط الحكومة تاعهم وعادي تجي وحدة اخرى تفاوض معاك لكن خاص المغرب يفاوض على الحكم الداتي وايقاف نهب ترواتنا سالينا الصيد البحري
العلاقات المغربية الإسبانية تحت المحك بسبب تواطئ مكشوف بين حكام الجزائر وإسبانيا، فإما تقديم المجرم للمحاكمة وإما قطع العلاقات.
لا للتهريب ! اين هي الديموقراطية و الشفافية و استقلال القضاء عن السلطة يا اسبانيا، لا نلعبو مع المغرب يا مرتزقة و جنرالات السوء فالمغرب اكبر منك و سيلقنكم درسا لن تنسوه، هيهات تم هيهات
السلطات المغربية قد ارتبكت من أمر قائد البوليساريو و بدأت تتناقض في أقواىها تارةً تقول بأن الرجل و تارة لا و تارة تقول بأن المحكمة قد استدعت الرجل ….. و مهما يكون الأمر فالرجل سيخرج من المستشفى و يغادر إلى الجزائر و يبقى البوق المغربي في هلوسته…
و المخابرات المغربية حريصة على عدم فرار بن بطوش من المستشفى حتى ولو اختبأ في شاحنة القمامة
ادا حصل ذلك وتم اخراج المجرم والسفاح غالي دون محاكمة عندها سنقف وقفة رجل واحد نحن المغاربة وننادي جميعا بقطع العلاقات الديبلوماسية مع اسبانيا والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين من الاحتلال الإسباني
هههههههههههه نكتة بليدة، إذا خرج زعيم عصابة الإنفصاليين من إسبانيا دون محاكمة فهذا يعني ببساطة عن الحكومة و البرلمان و القضاء الإسباني متواطؤون في هذه الفضيحة الفضيحة الديبلوماسية و القانونية ، و المغرب كما هو واضح لن يمرر الأمر بسلام لأنه عازم على القطع مع النظرة الإستعلائية التي تتعامل بها الدول الأوروبية مع دول جنوب المتوسط، إما علاقة رابح – رابح و إما فالمغرب لن يتعاون مع الإتحاد الأوروبي في المجالات الحساسة بالنسبة لهم و هي الهجرة و الإرهاب و الأمن و المخدرات…. حدود الإتحاد الأوروبي هي شواطئ إسبانيا و ليست شواطئ سبتة و مليلية المحتلتين
حلق شاربه و صبغ شعره لم يبقى له سوى المستحضرات التجميلية ،
يريدون الهرب من اقوى جهاز استخباراتي في شمال افريقيا و الشرق الاوسط بل في العالم حيت وجدت المخابرات المغريبية مكان زعيم الانفصاليين و المستشفى الذي يرقد فيه و الهوية التي دخل بيها المملكة الايبيرية هذا الذي استفز السلطات الاسبانية لاكن المغرب لهم بالمرصاد ، تعدى حدودك ينتهي وجودك .
سوف نلاحقكم فيكل مكان كالجرذان يا خونة الوطن… هذه البداية و مزال مزال
ان كانت كل التهم الموجهة ضده كذب !!! فلما سيهرب من المحاكمة، فل يواجه التهم ويتبت برائته، هكدا سيضهر للعالم أنه مضلوم من المغرب، ولكن لي فكرشو لعجينة راه معول يضربها بسلتا… علم الله شنو هايسميوه فالجواز السفر جديد، بن هروب الجزائري مثلا هههههه
مدامت هناك إتفاقية بين المغرب وإسبانيا وغيرها من الدول أوربية فعلى إسبانية أن تتعاون مع المغرب بمحاكمة غالي أو تسليمه للمغرب
ماذا يعني دخول الرخيص بجواز سفر جزائري؟
يعني ببساطة أنه عميل جزائري.
تعرفون الآن لماذا لا يريد المغرب التفاوض مع الخونة.
حصل حصلة خيبة الله لمغاربة خطار الكشف عن الخلل
الدول الاستعمارية السابقة تتعامل بتعال وعنصرية . يجب مجابهتها ومخاطبتها بندية وبطريقة اردوغان. المغرب في الطريق الصحيح وإسبانيا ورطت نفسها . اما معنا أو ضدنا لا خداع لا مراوغات لا هروب . تحية للخارجية المغربية
انا شفت انكم اعطيتموه اكثر مما يستحق بعد أن كان نكرة ماريونيط تسيره الجزائر اي( العسكر) بهواها وجعلتم منه شخصية معروفة في الإعلام العالمي مع انه لا يستحق هذه الضجة الاعلامية واحد يختبيء وراء اسماء مستعارة خواف ماذا تنتظر منه ها بن بطوش ها عبد الله وربما اسماء أخرى بما انه دخل إلى أسبانيا 6 مرات
الجزائر واسبانيا يحاولون تهريبه اما البوليساريو فلا وجود لهم في الواقع .
السلام عليكم تحية خالصة لوزارة الخارجية المغربية ادا تم إخراج هدا المرتزق من اسبانيا بدون محاكمة وجب قطع العلاقة مع الجارة الإسبانية ونعتبرها عدو لان كل ما يمس بمغربية الصحراء يعتبر عدو خالص وان كانت هاته القطيعة مع الاسبان سترجع كل المهاجرين القانونيين او غير ذلك لان ملك البلاد والصحراء خطوط حمراء لا تساهل في هدا الأمر عاش الملك محمد السادس كل ايقولون الله الوطن الملك
نتمنى ان تبقى الدولة المغربية في كلامها في هاته القضية حتى القطيعة وسنرفع لها تعضيم سلام وسنكون مفتخرين بدولتنا الحبيبة التي تحارب من اجل اراضينا الصحراوية الحبيبة وان قدر الله ومشت الرياح بما لا تشتهي السفن وخضعت لمنطق القوة فانا داك ماضينا يشرفنا على حاضرنا
اصبحنا نرى ابراهيم غالي يوميا بعنوانين حربية لم تزده الا شهرة كرئيس دولة لم تكن معروفة ..على الاأقل صوت لصالح انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي وبعض المعلقين يتهمونه باطلا منذ شهور نتمنى احقاق السلام قريبا سيد ابراهيم
مغادرة التراب الاسباني دون محاكمة و لو شكلية ستكون فضيحة مدوية لإسبانيا ربما سيكون هناك سيناريو آخر و هو اعلان وفاته للخروج من هذا المأزق
اظن ان اسبانيا سوف تستعمل الاتحاد الأوروبي لضغط على المغرب من اجل قبول حل وسط يرضي المغاربة والجزائر ودالك بالاستماع الى غالي تم تركه يدهب الى الجزائر .المشكل المطروح هو كيف ستتعامل المملكة مع اسبانيا مستقبلا ؟لان ما كسر لا يمكن اصلاحه
حتى لو تم تهريبه خارج إسبانيا راه لي فيه يكفيه باركا عليه غير داك السرطان الذي بنخر جسده….اللهم لا شماتة….
هذا ما نخشاه بعد الفضيحة وتورط رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة خارجيتها في عملية إدخال كبير المرتزقة بجواز سفر وهوية مزورة . إن فعلتها سواء الحكومة أو المخابرات الإسبانية يجب على من تقدموا بقضايا لدى القضاء الإسباني ان يرفعوا قضاياهم لدى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة المدعو عليه و كل من ساعده على الإفلات من المحاكمة والعقاب. وعلى المغرب ان يقطع جميع علاقاته و اتصالاته مع بو رقعة.
أ تبارك الله على الهروب قالك ههههههه