"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال

في ما يشبه السعار الذي يصيب المنهزم المصدوم، وعدت جبهة البوليساريو الانفصالية بمواصلة القتال في الصحراء، في اليوم التالي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وفق ما قاله المدعو “وزير خارجية” الجمهوية الوهمية، محمد سالم ولد السالك لفرانس برس الجمعة.
وأضاف السالك أن “القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية” وفق تعبيره.
وكرر الانفصالي ذاته أن القرار الأمريكي “باطل”، مردفا نفس الأسطوانة المشروخة بكون المجتمع الدولي “لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء”.
وشدد المتحدث على أن السيادة على الصحراء “تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي” على حد زعمه.
ووقع الرئيس الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على كافة منطقة الصحراء.
الضربة القاضية الأكبر هي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية
قتال مع من، واش تيحلمو هادو او شنو هذا ؟؟؟؟
غير لعبو بالنار انتم ومن يدعمونكم ميركان ف الدمة دابا سدات ليكم الفام ما بغيتوش السلم خرجو للحرب المغاربة كلهم باغيين قديدة من لحمكم يا الطغاة يقطعوكم طراف طراف وينشروها للطيور
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احب من احب وكره من كره والنصر لقواتنا المسلحة الملكية الله الوطن الملك
مابقي لتلك الشرذمة من المرتزقة غير الاحلام والأوهام …
هادشي ولا كيخلع.عافكوم خليونا مبينا حرب ولا صداع.خليونا عيشين بيخير فبلادنا.
"القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية "هههههههههههههه قريتها شي عشرة الدقائق و أنا أضحك
حسم الأمر انتهت قصة المرتزقة يجب ااتفكير والتركيز في الاعمار والنهوض بالمناطق الصحراوية الشاسعة وبداية استقبال إخواننا المحتحزين
دائما العصابة الإجرامية التي تقطع الطرق وتسرق ناس آخرين عندما يشتد الخناق عليها تبدأ تترنح وتتخبط كالديك المذبوح والذي اقتربت نهايته. عصابة البوليساريو الانفصالية لم تصب فقط بالسعار إنما بالأوهام والأحلام التي تعيشها منذ القديم. فهي بالنسبة للمغرب والعالم فهي اسطوانة انتهت مدة صلاحيتها والآن بدأت تتخبط هنا وهناك. العنف لايولد إلا العنف المتبادل. أما عن تصريح ماتسميه وزير خارجيتها الذي يدعو إلى العنف والحرب فهو يسبح في واد فارغ لأن الحرب التي يدعون فهي لن تكون ابدا في صالحهم أي واحد اقترب من الجدار العازل سيحترق. العالم سيعترف قريبا إن شاء الله بمغربية الصحراء. هذا الملف أغلق نهائيا. عليهم تقبل الأمر.
سوف أقولها بكل صراحة هدا الإعلان من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو إعلان ملغوم بعد أشهر قليلة سوف يكون للولايات المتحدة رئيس جديد ولانعرف إن كان سوف يخطو نفس خطى ترامب أم أنه سوف يفاجئنا بقرار يصدمنا ويعيدنا لنقطة الصفر فحذاري كل الحضر لأن ترامب خبيت خبث التعالب
المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء"
هههههه خونا معارفش بأن المجتمع الدولي هو امريكا
كل الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة الملكية المغربية، ولاعزاء للمرتزقة.
قالك بغاو تقرير المصير وبغاو الإستفتاء…دبا ما كاين لا إستفتاء وحتى الحكم الذاتي باح…كاين المغرب في الصحراء وكاينة الراية المغربية وكاين الجيش المغربي….
إنتهت الأحلام و حان وقت التنمية و الإزدهار في المنطقة وعلى الأطراف الأخرى أن تستوعب الأمر ، أنبوب الغاز النيجيري قادم أيضا .
لطفا أيقضوا هذا السالك من قيلولته حتى لايوقضه القرطاس المغربي ويقفز من أحد نوافذ المخيم المهترئ بتندوف فحتما سيجد نفسه عند تبون
في حال دعمت الجزائر انفصاليي البوليزاريو ، فهدا يعني دعمها للعصابات والارهاب والفوضى والحروب وبالتالي يحق لامريكا بفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر التي تدعم الارهاب
الصحراء مغربية أحب من أحب أو كره من كره.نحن الأسود في الوغى نصرع ونهزم كل من طغى.
سيصدم ابراهيم غالي يوم يتخلى عنه الجنرالات فيقتل.
أكبر سيادة على الصحراء، أننا نحن بداخلها، ونتحكم فيها حسب إرادة المغرب.
دابا ما بقا لا حكم ذاتي ولا استفتاء صافي سالينا……لي عجبو المغرب يدخل إعيش فيه ويسكت…..لان الجزائر والله ما تعقل عليكم……الجيش المغربي قطع الماء والضوء على بوبال..
السلام عليكم.ونحن كذلك القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للمرتزقة من الخريطة الأرضية كلها وليس فقط في الكركرات
الى المسمى مستفيد انصحك بشكل حبي ان تذهب لتتعلم السياسة هل تفهم ما معنى مرسوم رئاسي لرئيس امريكا وهل تضن امريكا هي الجزائر يصبح في الصباح ليقول نفذوا كذا ههههه انت غارق في الجهل امريكا قراراتها تحكمها مؤسسات دستورية ولوبيات مؤثرة ولايتخذ القرار الا بشبه اجماع من كل المؤسسات وخاصة الكونغرس والبانتاغون وما ادراك ما البانتاغون و سي اي اي والمنظمات واللوبيات المؤثرة و القرار يمر بكل هاته المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبعد الدرس والتحليل والتمحيص يتم القرار هل تضن نفسك في دويلة تبون القرارات والرسائل ب الاس ام اس في الواتساب والرئيس المعين من قبل العسكر في غيبوبة استفق من جهلك
الى ( المستفيد ) تراب طيلة اربع سنوات كان مشغول بالقضايا الكبرى اما قضية اليولساريو قضية صغيرة بزاف خلاها حتى يسالي الصحراء مغربية
عندما تعلن أمريكا عن قرار ما فاعلم أن باقي اوربا ستتبع. أوربا لها مصالح مع المغرب أكبر من مصلحة أمريكا. فاستعدوا أيها الخونة للأسو . هذا ما جلبته عليكم الكركرات بتخطيط جزائري. الخطوة القادمة هي تصنيف البوليزاريو منظمة ارهابية وعند ذلك لن تجد الجزائر حتى فرصة ايوائكم في تندوف وستتمنون قبولكم في المغرب ولن يقبلكم المغرب الا كخونة مذلولين وتيقون كذلك مثل الحركيين في الجزائر.
وقع لهاد البولياريو بحال شي فار ملي تتشدو المصيدة تيبقا يتركل حتى تايموت
عاش محمد السادس والصحراء مغربية
لوكانت لكم افكار سليمه ومتقفه لغتنمتم الفرصه قبل ان يفوت الاوان وتندموا على الوطن غفور رحيم الجزاير تستعبدكم ولا قمتا لكم عندهم ماقدمه المغرب بلدكم الاصلي لن تقدموه للجزاءر اعتراف هاده الدول بمغربية الصحراوات لا يدخل لكم في الذاكره لوكنتم صحراوين حقا لرجعتم فورا عند اخوانكم المغاربه وتركتم الخيام للجزاءرين
هاذي هي لّخرة ليكم ، ما فيها باس نعاودو ليكم تصرفيقة على الخد ليمن تكون ضربة قاضية ، مجلس الأمن هو الولايات المتحدة والولايات المتحدة هي مجلس الأمن ، يعني قرار الإعتراف بمغربية الصحراء صدر من أقوى دولة في العالم مع فتح قنصلية لها في الداخلة و ستتبعها دول عظمى صديقة وشقيقة ، وأنتم عضّوا أناملكم من الغيض وأثر الهزيمة وتبخّر أحلامكم التي صارت كوابيس تقضّ مضاجعكم
هل تعتقد ان ترامب الدي يحكم امريكا ام تعتقد ان السياسة المغربية بلهاء الم تسمع مند ايام تصريح للرئيس الجديد قال سنمشي على نفس الخطوات القديمة
وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية"
هههههههه شحال ضحكت. واش هد الكلام علينا
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شكرا السيد ترامب ولا عزاء الجارة الغربية التي ما زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي بترول وغاز بلا مشاريع اقتصادية ولا توجهات لبرالية دولة تعيش في كتف الشيوعية المنقرضة.
معا لتوقيع عريضة طرد السفير الجزايري من المغرب
يجب تعامل وبكل حزم مع استفزازت الخونة المرتزقة و إلغاء المنطقة العازلة والضرب بيد من حديد وتأمين الحودود بأقوى العتاد الحربي الفتاك المتطور على الحودود الشرقية على حودود التماس العدوة الكرغليه الشيوعية الفاشية
l'artillerie lourde et les F16 seront très ravis de vous faire un accueil digne de votre "rang".Les lions des FAR ne failliront pas à la régle séculaire marocaine de faire preuve d'hospitalité envers nos invités.Bienvenu à l'enfer
علينا أن نساعد خنرالاتنا في الجزائر ولو بااكراسي المتحركة
والله الى هاد ترامب طلع سيد الرجال الله ارحم الحسن الثاني لي مهد الطريق لمحمد السادس بعلاقته المتينة مع الدول العظمى
سؤال لكل مكونات المجتمع الجزائري:
ما هي مساهمة الجزائر لصالح فلسطين مقارنة بمساهمة المغرب في هذه القضية.
ما هو السوء الذي سببته إسرائيل للمغرب طوال تاريخه مقارنة بالعداء المسعور المتعدد الأبعاد وغير المبرر للنظام الجزائري؟
هل حقا النظام الجزائري مسلم ويعرف مبادىء الإسلام. قارنوا انفسكم باسراءيل ستجدون انفسكم اكثر منهم سوءا و طغيانا في حق ذويكم و جيرانكم و قارتكم
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية باعتراف ترامب أو بدون اعترافه، و المغرب في صحراءه و الصحراء المغربية في مغربها و لن يزابد علينا أي متسكع شيات و مرتزق بخصوص قضايانا القومية العربية و الإسلامية و منها قضية فلسطين المحتلة و الأقصى المبارك و لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الاستيطاني الغاصب و تسقط صفقة القرن و لا عزاء للخونة و الانفصاليين و المرتزقة الحاقدين و داعيمهم و لا مساومة و لا تفاوض على القضيتين معا.
لم تبق لديهم سوى الجزاىر التي تحتضنهم بفضل عائدات البترول الذي كان من الأجدر أن يستفيد منه الشعب الجزائري الشقيق. و لكن على المسؤولين الجزائريين أن يعلموا ان نهاية نفوذ البترول قريبة ……..
نقول لجبهة الريح باراكا طلقو الناس مساكن اللي محتجزين فتيندوف ادخلوا بحالهوم لبلادهوم.
جريمة كبيرة هادي تحصروا الناس فتيندوف باش نتوما تاخدوا الفتات من سيادكم اللي عايشين فالقرون الوسطى
حكم داتي جواز سفر مغربي تعيش معزز مكرم في الصحراء شيء ثاني فاتكم القطار
البوبال يطبل في الماء . امريكا وما ادراك ما انريكا اعترفت بالصحراء مغربية وبوبال والجراجر. لن يستطيعا فعل شي الا بلا بلا
يجب أن تمر دبلوماسيتنا لمرحلة أخرى و هي العمل على تصنيف هاته الشرذمة منظمة إرهابية و بذلك يكون من يمولها و يساعدها إرهابيا ، ثم العمل على طرد كل انفصاليي الداخل على رأسهم حيدر لأن الصحراويين الشرفاء و الحقيقيين يعيشون بيننا لا شيء يفرقنا و يجمعنا وحدة بلدنا الجميل و لا و ألف لا للحكم الذاتي!!!!كفانا تنازلات و ابتزازااااات!!!!!
شكرا أمريكا. شكرا الرئيس ترامب.. 45سنة من العذاب مع اخوان لنا تسببوا لنا ولشعبهم في الكثير من المشاكل.اوقفوا التنمية في بلادهم وشرعوا في معاكسة المغرب. بلادهم شاسعة الأطراف.يمتلكون كل الخيرات لجعل وطنهم في مراتب متقدمة .لكنهم لم يراعوا لا للجورة ولا للدين ولا للنسب ولا للغة ولا لأي شيء .فقط معاكسة المغرب. مرة أخرى شكرا لك السيد الرئيس دونالد ترامب على اعترافك بحق المغرب في ارضه .اتمنى من كل اليوتوبين المغاربة ان يطلقوا هاشتاق لشكر الرئيس الأمريكي على معروفه.نريد أن نصل إلى اكثر من 30مليون مغربي.لابلاغه بالشكر الجزيل.. وعلى كل المسؤولين في الجماعات القروية والمحلية وكل المدن بأن تطلق اسم الرئيس الأمريكي على شارع من شوارع كل المدن..Thank you very much dear president
عن أي قتال يتكلمون إدا كان المغرب يتفرج بأقماره الإصطناعية على تحركات الجزائر و قطاع الطرق ، كفى من النبيح ( كون كنا تنخافوا من الدجاج كاع ما نكلوه )
الحرب لا تفزعنا اسألوا التاريخ بأننا كنا الامبراطورية التى انكسرت عند ثخومها رماح العثمانيين وأن رجالنا الأفذاذ نمست ألوية الاسبان والبرتغاليين والافرنج وأن عزيمتنا قهرت المستعمر الفرنسي حتى نلنا الاستقلال وأن لنا جيش لا يهاب الموت يؤمن بعدالة قضيته ومستعد لصنع ملاحم الانتصار مهما كان العدو. لقد نفذ صبرنا أمام استفزازات المرتزقة ومن يأويهم. أظن أن الأربعين مليون مواطن مغربي ينتظرون اللحظة التي سيدفنون فيها هؤلاء الشرذمة متشبثين بأهداب العرش وأصبعهم على الزناد. فلا تلعبوا معنا لعب الصغار. راجعوا انفسكم وعودوا الى رشدكم إن الوطن غفور رحيم قبل أن ينتهي بكم الأمر تائهين في فيافي الصحراء تتقاذفكم المنظمات الارهابية وتصبحون عبيدا بلا سيادة ولا شرف. لقد اعذر من أنذر وبه البلاغ والسلام.
الزعيم الورقي نسي أو تناسى أن أيامه أصبحت معدودة فوجوده ومن يتحدث باسمهم مرتبط وجود وعدما بوجود جنرالات الجزائر بسدة الحكم وبدورهم يعرفون جيدا أن العد العكسي انطلق لتنحيتهم والصادم هو أن الجنرالات قد يجدون من ياويهم اما انتم قطاع الطرق لا أحد يقبل أن تتسخ ارضه بقبؤل لجوئكم
من الواضح ان المسؤولين في البوليساريو مسيرون من طرف الجيش الجزائري ، وأن القرارات والخرجات البهلوانية التي يقومون بها هي من صنع جزاءري . فبعد اعتراف الرءيس الأمريكي بالسيادة المغربية على الاراضي الصحراوية لم تستطع الجزاءر الرد على هذا الموقف لماذا؟ والجواب واضح . من هي الجزاءر أمام امريكا ، اذن اختارت هذه الأخيرة الاختباء وراء عناصر البولساريو، وكتبت لهم ما سيقولون، لأن الأمور بدت واضحة جدا . لأعضاء البوليساريو حاليا فهم يفظلون العودة لالارض الام المغرب وطلب العفو من ملك البلاد والاستفادة من خيرات هذا الوطن في إطار الحكم الذاتي بدل العيش في الصحراء القاحلة محرومين من أبسط الاشياء .والتاريخ سيجيب على ذلك
اي قتال يتكلمون عليه هؤلاء الخونة مجموعة من قطاع الطرق. إنهم يحلمون.
الفناء والهزيمة والهلاك لعملاءالجزائر والنصر والخلود ابد الآبدين في الصحراء للمملكة المغربية
اقول لمن يشكك في قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على كافة الصحراء الذي وقعه الرئيس الامريكي. فان مواقف الدول لا تتغير بتغيير اسماء الاشخاص .
فالاعتراف ثابت و هو دين على امريكا اتجاه النغرب الذي اعترف بها منذ ثلاثة قرون.
ارفعوا راية بيضاء كي يسمح لكم بالاقتراب من الجدار الأمني لالتقاط جثث قتلاكم فرائحتهم تخنق الانفاس.وبعد ذالك يحن الله.الله….الوطن…الملك
هم يصابون بالسعار والمغاربة يصابون بالصدمة والذهول للخيانة للقضية العقدية الفسطينية وإني أبرأ الي الله مما فعله المغرب في حق فلسطين التي طالما ضحكوا علينا وصدعوا رؤوسنا بها
ناسف لاخواننا بتندوف لتفويت فرصة العمر للالتحاق بالعيش الكريم وبناء الوطن….
النعيم الذي تعدكم به الجزائر قائم بجنوب المغرب وليس بجنوب الجزائر…..
كيف لها ان تحققه ولم تحققه بشعبها الجاهد الذي جاهد من اجل العيش الكريم…… في عز الطفرة البترولية…..
انها العقلية العسكرية المستبدة.
وتحية للشرفاء المغاربيين.
اي دهعة حزن لا لا لا
فاتكم القطار
لي فاتوا الكلام اقول اسمعت
ولي فاتوا الماء اقول شربت
ولي فاتوا الاكل اقول أشبعت
انتما فاتكم كلشي تبعوا الجزائر
نحن في المغرب نكن كل مشاعر الأخوة للشعب الجزائري الشقيق ولكن لنا عدو واحد هو الطغمة العسكرية الجاثمة في قصر المرادية منذ عقود خلت ولا تريد سوى الحفاظ على السلطة ومصالحها إلى الأبد ضدا على ازدهار ورخاء وانفتاح و نماء البلد الجار و توظف دائما جماعة المرتزقة بوليساريو في محاولة لاستفزاز المغرب قصد إيهام الشعب الجزائري بأن الوضع يستدعي العسكر في الحكم لكي تبرر دوامها في السلطة بالجزائر.
لكن نقول للطغمة أن عصور الحجر على الشعوب قد ولى وأنه قريبا ستشرق شمس الحرية والديموقراطية بالجزائر وحينها سيفر لصوص كبار البوليساريو إلى الخارج حيث كدسوا ما سرقوه من إعانات ويعود المحتجزون بتندوف إلى أرضهم بالمغرب وتطوى نهائيا هذه المسخرة التي عكرت طويلا
فالتقاتل إذن كبرنات فرنسا ضربوا الطم لقد دهلوا من هول المفاجئة والآن اما ان يحاربوا المغرب وجها لوجه أم يبحثون لهم عن عدو ضعيف لكن لم يجدوا أسهل من المخنث الجزائري ليحاربوه فالجزاير ي هو الوحيد الذي لا يعرف كيف يقاتل أو يحارب هم يعرفون أن المغرب لا يقهر ولم يهزم دفاعا عن أرضه ابدا في تاريخه المجيد
Merci de bien analyser l entretien qu a eu M6 avec le secretaire general de l onu au lendemain du nettoyege de el guerguarete.vius vos virux et stupides geberaux akgeriebs nous vous rappelons
1- triha 1963
2-ttiha amrala 1 et 2
Et le vous suburez le pire au moins faux pas de vos vieux et stuoides generaux.
une autoroute jusqu a ALKRKARAT
une auto route pour transporter les marchandises en AFRIQUE plus de problèmes
vive le Maroc
bouya omar
اذن هي الان منظمة إرهابية تعيش جنبا إلى جنب مع داعش والقاعدة
خاصنا شي مسيرة حمراء تشبه المسيرة الخضراء إلى الكركارات حتى نشطب المنطقة من المليشيات .وناخد أرضنا بالقوة إن إستعص الامر
الزعيم الورقي نسي أو تناسى أن أيامه أصبحت معدودة فوجوده ومن يتحدث باسمهم مرتبط وجود وعدما بجنرالات الجزائر الذين احسوا ببداية العد العكسي لسقوط ابراجهم الكرطونية والخطير في الأمر أن الجنرالات قد يجدون من ياويهم اما قطاع الطرق لا أحد يقبل أن تتسخ أرضه بلجوئهم فكلام "الزعيم" لا يعدو أن يكون رقصة المذبوح
الى ( المستفيد) اضف الى معلوماتك ان القانون في امريكا رغم سقوط الريس في الانتخابات يبقى داءما عنده كرسيه في البيت الابيض ويقبض الشهرية ديالو ومعه داءما الحرص تاعو والسيارة دالخدمة والتقارير يوصلوه ديال الاجتماعات وديال CIA اسي المستفيد ايوا ستافد والقرار راه خرج من عند الكونكريس والبانتكون ويبقى رسميا في الادارة خالدين لدخل يلقاه حتى يرت الله الارض ومن عليها بحالو بحال الاعتراف دالمغرب على امريكا سنة 1777.انتهى
يدعون الى القتال،
اذا وجب القتال ستجدون على الاقل عشرون مليون مغربي متوطع الى جانب القوات المسلحة الملكية بجميع فيالقها.
اما انتم شردمة من المرتزقة هل سيؤازركم الجزائريون ام المحتجزون ام ستنتجدون باباكرة المخدرات وتجار الاعضاء وتجار السلاح.
باركا من تبهلا وسريق لعواد!
ح ،كم سيتبعكم
المرتزقة وأسيادهم جنيرالات الجزائر اعتمدوا في الترويج لاطروحتهم الزائفة على الارشاء والتزييف والتزوير للحقائق والمغرب يعتمد على التاريخ والقانون والشرعية في صحراءه وشتان بين من يدافع عن الحق ومن يروج للباطل باطل المرتزقة وأسيادهم جنيرالات الجزائر انكشف اليوم أمام العالم لذلك تتوالى عليهم الصفعات والهزائم والقادم عليهم سيكون اسوء
صراحة هما انتصاران نصر دبلوماسي ونصر عسكري لما دحرت قواتنا الباسلة شرذمة البوليزاريو من الكركرات.
كل التقدير لجنود الخفاء الذين قادوا هذه المفاوضات وعلى رأسهم قاذد البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده
وكل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة الملكية وجودنا البواسل وكل المرابطين على حدود صح ائنا الحبيبة ولا عزاء للخونة والعملاء (موتوا بغيظكم).
انتضرو في الايام القادمة تصنيف جبهةالبولساريو منضمة ارهابية
الى كل الاخوة الصحراويون المحتجزون قسرا بلدكم الحبيب المغرب يناديكم غفور رحيم ، فالمغرب واحد من طنجة الى لكويرة من الريف الى الاطلس والوسط ثم سوس فالى الصحراء
ابدا ملك المغرب محمد السادس نصره الله واعزه عبقريته الفاءقة في اقرار الولايات المتحدة الأمريكية وهي اعظم دولةفي العالم بمغربية الصحراء ولا يهم المغاربة شاءعات ونشر أخبار مزيفة من طرف اعداء الوحدة الثرابية المغربية ونقول لهم شعارنا الخالد :الله الوطن الملك والصحراء في قلوب المغاربة
بانتظار وننتظر بكثير من الصبر بافتتاح قنصليات أخرى لدول لها وزن كبير في مجلس الأمن الخمس
بعد أمريكا وهي…………………………..
وصبر القليل سيتم إنشاء الله طرد بول العفن من الاتحاد الأفريقي ولم يبقى إلا قليل بعض الدول تعد بالأصابع……..
وصبر سيتم فتح قنصلية موريتانيا بالصحراء المغربية وتطبيقه مع إسرائيل
وصبر القليل سيتم طرد بول العفن من الجزائر
يا من سمى نفسه بالبولساريو
أدخلو الى وطنكم قبل أن تغلق عليكم الابواب
اذا دخلتم سوف تجدون الوطن غفور رحيم وتكونو في أحسن حال امان هناء معيشة
وأتركوا ما غركم الجنرالات به من الخوردا الأسلحة التي بارت عندهم والسلام عليكم
من محمد السادس نصره الله الذي خاطب الحكام الجزائريين مرارا وتكرارا لأجل أن تفتح أبواب الحدود قال الحاكم آنذاك بأن المغرب هو العدو الأول لماذا لا تقول العدو هم الجنرال ماذا فعل لكم المغرب المغرب رباكم وكبركم انت وبتفليقة وبن بلا وعلي كافي الذي عاش في المغرب 30سنة المغرب الذي كبركم وشبعكم وشحمكم معندكو شرف على الأقل تذكروا حسن الضيافة
الملك محمد الخامس رحمة الله عليه لما زار مدينة وجدة وفي خطابه أوصى المغاربة على إخواننا الجزائريين يفعلون ما يشاؤون ولا محاسبة عليهم وهذا لما كانو في المغرب هربا من الاستعمار الفرنسي وشهد شاهد من أهلها
ان احد الإخوة من الجزائريين كسر دراجة نارية لاحد المغاربة فلما شكا به أخذته السلطة للمحاسبة ولما سألوه من انت قال انا جزائري فقالوا لصاحب الدراجة خذ دراجته واذهب بها الجزائرى لا محاسبة عليه
اخواني الجزائريين أنصحكم لله لو فتحتم قنصلية في العيون أو في الداخلة ستكون النتيجه ايجابية
وإذا فتحتموها قبل الولاية المتحدة سوف تكون شرفا لكم
أينا كان ترامب طيلة أربع سنوات ألم يفصح عن هذا القرار
حتى ان إنتهت ولايته وايامه أصبحت معدودات في السلطة
بعد عشرين يناير سوفى يدخولن الديمقراطيون للبيت الابيض وسوفى يتغير الموقف ويتغير القرار المتخض من رائس المنتهى ولايته