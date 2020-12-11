"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال

"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:40

في ما يشبه السعار الذي يصيب المنهزم المصدوم، وعدت جبهة البوليساريو الانفصالية بمواصلة القتال في الصحراء، في اليوم التالي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وفق ما قاله المدعو “وزير خارجية” الجمهوية الوهمية، محمد سالم ولد السالك لفرانس برس الجمعة.

وأضاف السالك أن “القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية” وفق تعبيره.

وكرر الانفصالي ذاته أن القرار الأمريكي “باطل”، مردفا نفس الأسطوانة المشروخة بكون المجتمع الدولي “لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء”.

وشدد المتحدث على أن السيادة على الصحراء “تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي” على حد زعمه.

ووقع الرئيس الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على كافة منطقة الصحراء.

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‫تعليقات الزوار

74
  • زكرياء الكندي
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الضربة القاضية الأكبر هي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية

    575
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  • هشام
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    قتال مع من، واش تيحلمو هادو او شنو هذا ؟؟؟؟

    318
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  • الوطنية
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    غير لعبو بالنار انتم ومن يدعمونكم ميركان ف الدمة دابا سدات ليكم الفام ما بغيتوش السلم خرجو للحرب المغاربة كلهم باغيين قديدة من لحمكم يا الطغاة يقطعوكم طراف طراف وينشروها للطيور

    299
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  • محمد سلا
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الصحراء مغربية وستبقى مغربية احب من احب وكره من كره والنصر لقواتنا المسلحة الملكية الله الوطن الملك

    270
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  • سعيدة
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    مابقي لتلك الشرذمة من المرتزقة غير الاحلام والأوهام …

    213
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  • مواطنة حرة
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هادشي ولا كيخلع.عافكوم خليونا مبينا حرب ولا صداع.خليونا عيشين بيخير فبلادنا.

    -356
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  • boubou
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية "هههههههههههههه قريتها شي عشرة الدقائق و أنا أضحك

    250
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  • مرشيذ
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    حسم الأمر انتهت قصة المرتزقة يجب ااتفكير والتركيز في الاعمار والنهوض بالمناطق الصحراوية الشاسعة وبداية استقبال إخواننا المحتحزين

    188
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  • aabdou labbdi
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    دائما العصابة الإجرامية التي تقطع الطرق وتسرق ناس آخرين عندما يشتد الخناق عليها تبدأ تترنح وتتخبط كالديك المذبوح والذي اقتربت نهايته. عصابة البوليساريو الانفصالية لم تصب فقط بالسعار إنما بالأوهام والأحلام التي تعيشها منذ القديم. فهي بالنسبة للمغرب والعالم فهي اسطوانة انتهت مدة صلاحيتها والآن بدأت تتخبط هنا وهناك. العنف لايولد إلا العنف المتبادل. أما عن تصريح ماتسميه وزير خارجيتها الذي يدعو إلى العنف والحرب فهو يسبح في واد فارغ لأن الحرب التي يدعون فهي لن تكون ابدا في صالحهم أي واحد اقترب من الجدار العازل سيحترق. العالم سيعترف قريبا إن شاء الله بمغربية الصحراء. هذا الملف أغلق نهائيا. عليهم تقبل الأمر.

    106
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  • سعيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    سوف أقولها بكل صراحة هدا الإعلان من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو إعلان ملغوم بعد أشهر قليلة سوف يكون للولايات المتحدة رئيس جديد ولانعرف إن كان سوف يخطو نفس خطى ترامب أم أنه سوف يفاجئنا بقرار يصدمنا ويعيدنا لنقطة الصفر فحذاري كل الحضر لأن ترامب خبيت خبث التعالب

    -217
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  • مواطن
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء"
    هههههه خونا معارفش بأن المجتمع الدولي هو امريكا

    153
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  • عثمان الفاطمي
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    كل الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة الملكية المغربية، ولاعزاء للمرتزقة.

    114
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  • حاميدو
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    قالك بغاو تقرير المصير وبغاو الإستفتاء…دبا ما كاين لا إستفتاء وحتى الحكم الذاتي باح…كاين المغرب في الصحراء وكاينة الراية المغربية وكاين الجيش المغربي….

    133
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  • slawi
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    إنتهت الأحلام و حان وقت التنمية و الإزدهار في المنطقة وعلى الأطراف الأخرى أن تستوعب الأمر ، أنبوب الغاز النيجيري قادم أيضا .

    93
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  • Fatin
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لطفا أيقضوا هذا السالك من قيلولته حتى لايوقضه القرطاس المغربي ويقفز من أحد نوافذ المخيم المهترئ بتندوف فحتما سيجد نفسه عند تبون

    81
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  • Khalid ca
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    في حال دعمت الجزائر انفصاليي البوليزاريو ، فهدا يعني دعمها للعصابات والارهاب والفوضى والحروب وبالتالي يحق لامريكا بفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر التي تدعم الارهاب

    79
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  • عسكري متقاعد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الصحراء مغربية أحب من أحب أو كره من كره.نحن الأسود في الوغى نصرع ونهزم كل من طغى.

    84
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  • أحمد. م
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    سيصدم ابراهيم غالي يوم يتخلى عنه الجنرالات فيقتل.

    66
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  • الهواري عبدالله
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    أكبر سيادة على الصحراء، أننا نحن بداخلها، ونتحكم فيها حسب إرادة المغرب.

    43
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  • simo danmark
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    دابا ما بقا لا حكم ذاتي ولا استفتاء صافي سالينا……لي عجبو المغرب يدخل إعيش فيه ويسكت…..لان الجزائر والله ما تعقل عليكم……الجيش المغربي قطع الماء والضوء على بوبال..

    43
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  • rachida
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    السلام عليكم.ونحن كذلك القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للمرتزقة من الخريطة الأرضية كلها وليس فقط في الكركرات

    46
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  • القمري
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الى المسمى مستفيد انصحك بشكل حبي ان تذهب لتتعلم السياسة هل تفهم ما معنى مرسوم رئاسي لرئيس امريكا وهل تضن امريكا هي الجزائر يصبح في الصباح ليقول نفذوا كذا ههههه انت غارق في الجهل امريكا قراراتها تحكمها مؤسسات دستورية ولوبيات مؤثرة ولايتخذ القرار الا بشبه اجماع من كل المؤسسات وخاصة الكونغرس والبانتاغون وما ادراك ما البانتاغون و سي اي اي والمنظمات واللوبيات المؤثرة و القرار يمر بكل هاته المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبعد الدرس والتحليل والتمحيص يتم القرار هل تضن نفسك في دويلة تبون القرارات والرسائل ب الاس ام اس في الواتساب والرئيس المعين من قبل العسكر في غيبوبة استفق من جهلك

    79
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  • gan gan
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الى ( المستفيد ) تراب طيلة اربع سنوات كان مشغول بالقضايا الكبرى اما قضية اليولساريو قضية صغيرة بزاف خلاها حتى يسالي الصحراء مغربية

    36
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  • ابن الأمين
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    عندما تعلن أمريكا عن قرار ما فاعلم أن باقي اوربا ستتبع. أوربا لها مصالح مع المغرب أكبر من مصلحة أمريكا. فاستعدوا أيها الخونة للأسو . هذا ما جلبته عليكم الكركرات بتخطيط جزائري. الخطوة القادمة هي تصنيف البوليزاريو منظمة ارهابية وعند ذلك لن تجد الجزائر حتى فرصة ايوائكم في تندوف وستتمنون قبولكم في المغرب ولن يقبلكم المغرب الا كخونة مذلولين وتيقون كذلك مثل الحركيين في الجزائر.

    44
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  • sanouarabdeddaim
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    وقع لهاد البولياريو بحال شي فار ملي تتشدو المصيدة تيبقا يتركل حتى تايموت

    35
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  • رزان معاشا
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    عاش محمد السادس والصحراء مغربية

    39
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  • مغربي وافتخر
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لوكانت لكم افكار سليمه ومتقفه لغتنمتم الفرصه قبل ان يفوت الاوان وتندموا على الوطن غفور رحيم الجزاير تستعبدكم ولا قمتا لكم عندهم ماقدمه المغرب بلدكم الاصلي لن تقدموه للجزاءر اعتراف هاده الدول بمغربية الصحراوات لا يدخل لكم في الذاكره لوكنتم صحراوين حقا لرجعتم فورا عند اخوانكم المغاربه وتركتم الخيام للجزاءرين

    26
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  • Md bihi
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هاذي هي لّخرة ليكم ، ما فيها باس نعاودو ليكم تصرفيقة على الخد ليمن تكون ضربة قاضية ، مجلس الأمن هو الولايات المتحدة والولايات المتحدة هي مجلس الأمن ، يعني قرار الإعتراف بمغربية الصحراء صدر من أقوى دولة في العالم مع فتح قنصلية لها في الداخلة و ستتبعها دول عظمى صديقة وشقيقة ، وأنتم عضّوا أناملكم من الغيض وأثر الهزيمة وتبخّر أحلامكم التي صارت كوابيس تقضّ مضاجعكم

    25
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  • الى صاحب التعليق 11
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هل تعتقد ان ترامب الدي يحكم امريكا ام تعتقد ان السياسة المغربية بلهاء الم تسمع مند ايام تصريح للرئيس الجديد قال سنمشي على نفس الخطوات القديمة

    34
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  • بلادي المغرب الحبيبة
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية"
    هههههههه شحال ضحكت. واش هد الكلام علينا
    .

    24
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  • مغربي صحراوي
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    شكرا السيد ترامب ولا عزاء الجارة الغربية التي ما زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي بترول وغاز بلا مشاريع اقتصادية ولا توجهات لبرالية دولة تعيش في كتف الشيوعية المنقرضة.
    معا لتوقيع عريضة طرد السفير الجزايري من المغرب

    33
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  • العميري
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يجب تعامل وبكل حزم مع استفزازت الخونة المرتزقة و إلغاء المنطقة العازلة والضرب بيد من حديد وتأمين الحودود بأقوى العتاد الحربي الفتاك المتطور على الحودود الشرقية على حودود التماس العدوة الكرغليه الشيوعية الفاشية

    13
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  • MAGHREBI NAFSS
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    l'artillerie lourde et les F16 seront très ravis de vous faire un accueil digne de votre "rang".Les lions des FAR ne failliront pas à la régle séculaire marocaine de faire preuve d'hospitalité envers nos invités.Bienvenu à l'enfer

    16
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  • Nizar
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    علينا أن نساعد خنرالاتنا في الجزائر ولو بااكراسي المتحركة

    16
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  • ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⵃⴰⵎⵉⴷ
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    والله الى هاد ترامب طلع سيد الرجال الله ارحم الحسن الثاني لي مهد الطريق لمحمد السادس بعلاقته المتينة مع الدول العظمى

    24
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  • مومن
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    سؤال لكل مكونات المجتمع الجزائري:
    ما هي مساهمة الجزائر لصالح فلسطين مقارنة بمساهمة المغرب في هذه القضية.
    ما هو السوء الذي سببته إسرائيل للمغرب طوال تاريخه مقارنة بالعداء المسعور المتعدد الأبعاد وغير المبرر للنظام الجزائري؟
    هل حقا النظام الجزائري مسلم ويعرف مبادىء الإسلام. قارنوا انفسكم باسراءيل ستجدون انفسكم اكثر منهم سوءا و طغيانا في حق ذويكم و جيرانكم و قارتكم

    55
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  • لا عزاء لكل مرتزق
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الصحراء مغربية و ستبقى مغربية باعتراف ترامب أو بدون اعترافه، و المغرب في صحراءه و الصحراء المغربية في مغربها و لن يزابد علينا أي متسكع شيات و مرتزق بخصوص قضايانا القومية العربية و الإسلامية و منها قضية فلسطين المحتلة و الأقصى المبارك و لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الاستيطاني الغاصب و تسقط صفقة القرن و لا عزاء للخونة و الانفصاليين و المرتزقة الحاقدين و داعيمهم و لا مساومة و لا تفاوض على القضيتين معا.

    14
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  • الازرق محمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لم تبق لديهم سوى الجزاىر التي تحتضنهم بفضل عائدات البترول الذي كان من الأجدر أن يستفيد منه الشعب الجزائري الشقيق. و لكن على المسؤولين الجزائريين أن يعلموا ان نهاية نفوذ البترول قريبة ……..

    18
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  • بشعايب
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    نقول لجبهة الريح باراكا طلقو الناس مساكن اللي محتجزين فتيندوف ادخلوا بحالهوم لبلادهوم.
    جريمة كبيرة هادي تحصروا الناس فتيندوف باش نتوما تاخدوا الفتات من سيادكم اللي عايشين فالقرون الوسطى

    18
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  • اوس المانيا
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    حكم داتي جواز سفر مغربي تعيش معزز مكرم في الصحراء شيء ثاني فاتكم القطار

    18
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  • medmod
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    البوبال يطبل في الماء . امريكا وما ادراك ما انريكا اعترفت بالصحراء مغربية وبوبال والجراجر. لن يستطيعا فعل شي الا بلا بلا

    15
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  • كوثر
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يجب أن تمر دبلوماسيتنا لمرحلة أخرى و هي العمل على تصنيف هاته الشرذمة منظمة إرهابية و بذلك يكون من يمولها و يساعدها إرهابيا ، ثم العمل على طرد كل انفصاليي الداخل على رأسهم حيدر لأن الصحراويين الشرفاء و الحقيقيين يعيشون بيننا لا شيء يفرقنا و يجمعنا وحدة بلدنا الجميل و لا و ألف لا للحكم الذاتي!!!!كفانا تنازلات و ابتزازااااات!!!!!

    22
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  • amezianemohamed
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    شكرا أمريكا. شكرا الرئيس ترامب.. 45سنة من العذاب مع اخوان لنا تسببوا لنا ولشعبهم في الكثير من المشاكل.اوقفوا التنمية في بلادهم وشرعوا في معاكسة المغرب. بلادهم شاسعة الأطراف.يمتلكون كل الخيرات لجعل وطنهم في مراتب متقدمة .لكنهم لم يراعوا لا للجورة ولا للدين ولا للنسب ولا للغة ولا لأي شيء .فقط معاكسة المغرب. مرة أخرى شكرا لك السيد الرئيس دونالد ترامب على اعترافك بحق المغرب في ارضه .اتمنى من كل اليوتوبين المغاربة ان يطلقوا هاشتاق لشكر الرئيس الأمريكي على معروفه.نريد أن نصل إلى اكثر من 30مليون مغربي.لابلاغه بالشكر الجزيل.. وعلى كل المسؤولين في الجماعات القروية والمحلية وكل المدن بأن تطلق اسم الرئيس الأمريكي على شارع من شوارع كل المدن..Thank you very much dear president

    23
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  • أغراس
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    عن أي قتال يتكلمون إدا كان المغرب يتفرج بأقماره الإصطناعية على تحركات الجزائر و قطاع الطرق ، كفى من النبيح ( كون كنا تنخافوا من الدجاج كاع ما نكلوه )

    25
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  • عقا
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الحرب لا تفزعنا اسألوا التاريخ بأننا كنا الامبراطورية التى انكسرت عند ثخومها رماح العثمانيين وأن رجالنا الأفذاذ نمست ألوية الاسبان والبرتغاليين والافرنج وأن عزيمتنا قهرت المستعمر الفرنسي حتى نلنا الاستقلال وأن لنا جيش لا يهاب الموت يؤمن بعدالة قضيته ومستعد لصنع ملاحم الانتصار مهما كان العدو. لقد نفذ صبرنا أمام استفزازات المرتزقة ومن يأويهم. أظن أن الأربعين مليون مواطن مغربي ينتظرون اللحظة التي سيدفنون فيها هؤلاء الشرذمة متشبثين بأهداب العرش وأصبعهم على الزناد. فلا تلعبوا معنا لعب الصغار. راجعوا انفسكم وعودوا الى رشدكم إن الوطن غفور رحيم قبل أن ينتهي بكم الأمر تائهين في فيافي الصحراء تتقاذفكم المنظمات الارهابية وتصبحون عبيدا بلا سيادة ولا شرف. لقد اعذر من أنذر وبه البلاغ والسلام.

    16
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  • hassan azami
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الزعيم الورقي نسي أو تناسى أن أيامه أصبحت معدودة فوجوده ومن يتحدث باسمهم مرتبط وجود وعدما بوجود جنرالات الجزائر بسدة الحكم وبدورهم يعرفون جيدا أن العد العكسي انطلق لتنحيتهم والصادم هو أن الجنرالات قد يجدون من ياويهم اما انتم قطاع الطرق لا أحد يقبل أن تتسخ ارضه بقبؤل لجوئكم

    15
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  • محمد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    من الواضح ان المسؤولين في البوليساريو مسيرون من طرف الجيش الجزائري ، وأن القرارات والخرجات البهلوانية التي يقومون بها هي من صنع جزاءري . فبعد اعتراف الرءيس الأمريكي بالسيادة المغربية على الاراضي الصحراوية لم تستطع الجزاءر الرد على هذا الموقف لماذا؟ والجواب واضح . من هي الجزاءر أمام امريكا ، اذن اختارت هذه الأخيرة الاختباء وراء عناصر البولساريو، وكتبت لهم ما سيقولون، لأن الأمور بدت واضحة جدا . لأعضاء البوليساريو حاليا فهم يفظلون العودة لالارض الام المغرب وطلب العفو من ملك البلاد والاستفادة من خيرات هذا الوطن في إطار الحكم الذاتي بدل العيش في الصحراء القاحلة محرومين من أبسط الاشياء .والتاريخ سيجيب على ذلك

    13
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  • Hassan 6
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    اي قتال يتكلمون عليه هؤلاء الخونة مجموعة من قطاع الطرق. إنهم يحلمون.

    13
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  • فكيكي
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    الفناء والهزيمة والهلاك لعملاءالجزائر والنصر والخلود ابد الآبدين في الصحراء للمملكة المغربية

    13
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  • محارب سابق
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    اقول لمن يشكك في قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على كافة الصحراء الذي وقعه الرئيس الامريكي. فان مواقف الدول لا تتغير بتغيير اسماء الاشخاص .
    فالاعتراف ثابت و هو دين على امريكا اتجاه النغرب الذي اعترف بها منذ ثلاثة قرون.

    14
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  • elbikbaki
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    ارفعوا راية بيضاء كي يسمح لكم بالاقتراب من الجدار الأمني لالتقاط جثث قتلاكم فرائحتهم تخنق الانفاس.وبعد ذالك يحن الله.الله….الوطن…الملك

    16
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  • القايد
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هم يصابون بالسعار والمغاربة يصابون بالصدمة والذهول للخيانة للقضية العقدية الفسطينية وإني أبرأ الي الله مما فعله المغرب في حق فلسطين التي طالما ضحكوا علينا وصدعوا رؤوسنا بها

    -27
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  • ابن البناء
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    ناسف لاخواننا بتندوف لتفويت فرصة العمر للالتحاق بالعيش الكريم وبناء الوطن….
    النعيم الذي تعدكم به الجزائر قائم بجنوب المغرب وليس بجنوب الجزائر…..
    كيف لها ان تحققه ولم تحققه بشعبها الجاهد الذي جاهد من اجل العيش الكريم…… في عز الطفرة البترولية…..
    انها العقلية العسكرية المستبدة.
    وتحية للشرفاء المغاربيين.

    7
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  • abdelalizizi
    11 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    اي دهعة حزن لا لا لا
    فاتكم القطار
    لي فاتوا الكلام اقول اسمعت
    ولي فاتوا الماء اقول شربت
    ولي فاتوا الاكل اقول أشبعت
    انتما فاتكم كلشي تبعوا الجزائر

    8
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  • abdou
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    نحن في المغرب نكن كل مشاعر الأخوة للشعب الجزائري الشقيق ولكن لنا عدو واحد هو الطغمة العسكرية الجاثمة في قصر المرادية منذ عقود خلت ولا تريد سوى الحفاظ على السلطة ومصالحها إلى الأبد ضدا على ازدهار ورخاء وانفتاح و نماء البلد الجار و توظف دائما جماعة المرتزقة بوليساريو في محاولة لاستفزاز المغرب قصد إيهام الشعب الجزائري بأن الوضع يستدعي العسكر في الحكم لكي تبرر دوامها في السلطة بالجزائر.
    لكن نقول للطغمة أن عصور الحجر على الشعوب قد ولى وأنه قريبا ستشرق شمس الحرية والديموقراطية بالجزائر وحينها سيفر لصوص كبار البوليساريو إلى الخارج حيث كدسوا ما سرقوه من إعانات ويعود المحتجزون بتندوف إلى أرضهم بالمغرب وتطوى نهائيا هذه المسخرة التي عكرت طويلا

    4
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  • متتبع متتبع
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    فالتقاتل إذن كبرنات فرنسا ضربوا الطم لقد دهلوا من هول المفاجئة والآن اما ان يحاربوا المغرب وجها لوجه أم يبحثون لهم عن عدو ضعيف لكن لم يجدوا أسهل من المخنث الجزائري ليحاربوه فالجزاير ي هو الوحيد الذي لا يعرف كيف يقاتل أو يحارب هم يعرفون أن المغرب لا يقهر ولم يهزم دفاعا عن أرضه ابدا في تاريخه المجيد

    7
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  • Taika
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    Merci de bien analyser l entretien qu a eu M6 avec le secretaire general de l onu au lendemain du nettoyege de el guerguarete.vius vos virux et stupides geberaux akgeriebs nous vous rappelons
    1- triha 1963
    2-ttiha amrala 1 et 2
    Et le vous suburez le pire au moins faux pas de vos vieux et stuoides generaux.

    7
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  • BOUYAOMAR
    11 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    une autoroute jusqu a ALKRKARAT
    une auto route pour transporter les marchandises en AFRIQUE plus de problèmes

    vive le Maroc

    bouya omar

    10
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  • عبدالله
    11 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    اذن هي الان منظمة إرهابية تعيش جنبا إلى جنب مع داعش والقاعدة

    10
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  • youssef
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    خاصنا شي مسيرة حمراء تشبه المسيرة الخضراء إلى الكركارات حتى نشطب المنطقة من المليشيات .وناخد أرضنا بالقوة إن إستعص الامر

    5
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  • hassan azami
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    الزعيم الورقي نسي أو تناسى أن أيامه أصبحت معدودة فوجوده ومن يتحدث باسمهم مرتبط وجود وعدما بجنرالات الجزائر الذين احسوا ببداية العد العكسي لسقوط ابراجهم الكرطونية والخطير في الأمر أن الجنرالات قد يجدون من ياويهم اما قطاع الطرق لا أحد يقبل أن تتسخ أرضه بلجوئهم فكلام "الزعيم" لا يعدو أن يكون رقصة المذبوح

    5
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  • صحراوي
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الى ( المستفيد) اضف الى معلوماتك ان القانون في امريكا رغم سقوط الريس في الانتخابات يبقى داءما عنده كرسيه في البيت الابيض ويقبض الشهرية ديالو ومعه داءما الحرص تاعو والسيارة دالخدمة والتقارير يوصلوه ديال الاجتماعات وديال CIA اسي المستفيد ايوا ستافد والقرار راه خرج من عند الكونكريس والبانتكون ويبقى رسميا في الادارة خالدين لدخل يلقاه حتى يرت الله الارض ومن عليها بحالو بحال الاعتراف دالمغرب على امريكا سنة 1777.انتهى

    13
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  • نجاة
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    يدعون الى القتال،
    اذا وجب القتال ستجدون على الاقل عشرون مليون مغربي متوطع الى جانب القوات المسلحة الملكية بجميع فيالقها.
    اما انتم شردمة من المرتزقة هل سيؤازركم الجزائريون ام المحتجزون ام ستنتجدون باباكرة المخدرات وتجار الاعضاء وتجار السلاح.
    باركا من تبهلا وسريق لعواد!
    ح ،كم سيتبعكم

    5
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  • محمدنورالدين
    11 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    المرتزقة وأسيادهم جنيرالات الجزائر اعتمدوا في الترويج لاطروحتهم الزائفة على الارشاء والتزييف والتزوير للحقائق والمغرب يعتمد على التاريخ والقانون والشرعية في صحراءه وشتان بين من يدافع عن الحق ومن يروج للباطل باطل المرتزقة وأسيادهم جنيرالات الجزائر انكشف اليوم أمام العالم لذلك تتوالى عليهم الصفعات والهزائم والقادم عليهم سيكون اسوء

    4
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  • الحسين كودمان
    12 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    صراحة هما انتصاران نصر دبلوماسي ونصر عسكري لما دحرت قواتنا الباسلة شرذمة البوليزاريو من الكركرات.
    كل التقدير لجنود الخفاء الذين قادوا هذه المفاوضات وعلى رأسهم قاذد البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده
    وكل الاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة الملكية وجودنا البواسل وكل المرابطين على حدود صح ائنا الحبيبة ولا عزاء للخونة والعملاء (موتوا بغيظكم).

    0
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  • عابر سبيل
    12 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    انتضرو في الايام القادمة تصنيف جبهةالبولساريو منضمة ارهابية

    1
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  • salah
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    الى كل الاخوة الصحراويون المحتجزون قسرا بلدكم الحبيب المغرب يناديكم غفور رحيم ، فالمغرب واحد من طنجة الى لكويرة من الريف الى الاطلس والوسط ثم سوس فالى الصحراء

    1
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  • ابو آمين
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    ابدا ملك المغرب محمد السادس نصره الله واعزه عبقريته الفاءقة في اقرار الولايات المتحدة الأمريكية وهي اعظم دولةفي العالم بمغربية الصحراء ولا يهم المغاربة شاءعات ونشر أخبار مزيفة من طرف اعداء الوحدة الثرابية المغربية ونقول لهم شعارنا الخالد :الله الوطن الملك والصحراء في قلوب المغاربة

    0
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  • boubkerkhalil
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    بانتظار وننتظر بكثير من الصبر بافتتاح قنصليات أخرى لدول لها وزن كبير في مجلس الأمن الخمس
    بعد أمريكا وهي…………………………..
    وصبر القليل سيتم إنشاء الله طرد بول العفن من الاتحاد الأفريقي ولم يبقى إلا قليل بعض الدول تعد بالأصابع……..
    وصبر سيتم فتح قنصلية موريتانيا بالصحراء المغربية وتطبيقه مع إسرائيل
    وصبر القليل سيتم طرد بول العفن من الجزائر

    0
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  • شيكران
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يا من سمى نفسه بالبولساريو
    أدخلو الى وطنكم قبل أن تغلق عليكم الابواب
    اذا دخلتم سوف تجدون الوطن غفور رحيم وتكونو في أحسن حال امان هناء معيشة
    وأتركوا ما غركم الجنرالات به من الخوردا الأسلحة التي بارت عندهم والسلام عليكم

    0
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  • شيكران
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    من محمد السادس نصره الله الذي خاطب الحكام الجزائريين مرارا وتكرارا لأجل أن تفتح أبواب الحدود قال الحاكم آنذاك بأن المغرب هو العدو الأول لماذا لا تقول العدو هم الجنرال ماذا فعل لكم المغرب المغرب رباكم وكبركم انت وبتفليقة وبن بلا وعلي كافي الذي عاش في المغرب 30سنة المغرب الذي كبركم وشبعكم وشحمكم معندكو شرف على الأقل تذكروا حسن الضيافة

    0
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  • شيكران
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    الملك محمد الخامس رحمة الله عليه لما زار مدينة وجدة وفي خطابه أوصى المغاربة على إخواننا الجزائريين يفعلون ما يشاؤون ولا محاسبة عليهم وهذا لما كانو في المغرب هربا من الاستعمار الفرنسي وشهد شاهد من أهلها
    ان احد الإخوة من الجزائريين كسر دراجة نارية لاحد المغاربة فلما شكا به أخذته السلطة للمحاسبة ولما سألوه من انت قال انا جزائري فقالوا لصاحب الدراجة خذ دراجته واذهب بها الجزائرى لا محاسبة عليه

    0
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  • شيكران
    12 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اخواني الجزائريين أنصحكم لله لو فتحتم قنصلية في العيون أو في الداخلة ستكون النتيجه ايجابية
    وإذا فتحتموها قبل الولاية المتحدة سوف تكون شرفا لكم

    1
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  • مستفيد
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    أينا كان ترامب طيلة أربع سنوات ألم يفصح عن هذا القرار
    حتى ان إنتهت ولايته وايامه أصبحت معدودات في السلطة
    بعد عشرين يناير سوفى يدخولن الديمقراطيون للبيت الابيض وسوفى يتغير الموقف ويتغير القرار المتخض من رائس المنتهى ولايته

    -562
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