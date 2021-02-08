جبهة البوليساريو تهدد المعارضين بالتصفية الجسدية في الصحراء المغربية

يعيش الصحراويون المعارضون لأطروحة الانفصال التي تروج لها جبهة البوليساريو، المقيمون في المناطق الجنوبية للمملكة، وسط أجواء من الرعب بعد انتقال الجبهة الانفصالية إلى التلويح بالتصفية الجسدية في حقهم، من أجل ثنيهم عن فضح جرائمها في حق الصحراويين المحتجزين في تندوف على التراب الجزائري.
بادي عبد ربو، واحد من النشطاء الذين أصبحوا معرضين لخطر التصفية على يد مرتزقة البوليساريو، إذ حرّضت هذه الأخيرة مؤيديها، عبر تسجيل صوتي، على تصفيته بعد أن فضح الجرائم المرتكبة في حق الحقوقيين الذين زجت بهم الجبهة في “سجن الرشيد” بمخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وتضمن المقطع الصوتي التهديدي الموجه إلى عبد ربو دعوة صريحة إلى تصفيته جسديا، إذ طالب صاحبه بـ”قتله ونزع قلبه”، وهو ما يهدد بانتقال الموالين للبوليساريو إلى القيام بأعمال قتل تستهدف معارضي الجبهة الانفصالية المقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأشار بادي عبد ربو، وهو صحافي ورئيس لجنة الإعلام في حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي تتبنى موقفا معارضا لخيار العنف والسلاح الذي تتبناه البوليساريو، إلى أن هذه الأخيرة أصبحت “تلجأ إلى العنف لتهديد السلم الاجتماعي وإهدار الطاقات البشرية عبر القتل والتحريض عليه في المدن التي هي تحت سلطة المغرب”.
وأضاف الصحافي ذاته، في تسجيل صوتي توصلت به هسبريس، أن التهديد بالقتل الذي توصل به أتى من رقم هاتفي على التراب الجزائري، مشيرا إلى أن “كل الكوادر الصحراوية التي تكونت تحت إدارة الدولة المغربية، والتي تعارض أطروحة البوليساريو، أصبحت مهددة بالتصفية على يد مرتزقة الجبهة الانفصالية”.
واستطرد المتحدث نفسه بأن البوليساريو، بعد أن اغتالت الأطر الصحراوية من مثقفين وحقوقيين في “سجن الرشيد”، أصبحت تحرض عبر شبكات أتباعها على اغتيال الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء المغربية، مثل العيون وبوجدور والداخلة، مطالبا الجزائر بتسليم الإرهابي الذي هدد بتصفيته.
وذهب عبد ربو إلى القول إن الصحراويين الذين يعارضون طرح جبهة البوليساريو بحاجة إلى “الحماية الدولية”، مردفا: “لا يمكن أن نعيش مع هذا المكون البشري (جبهة البوليساريو) الذي تحتضنه الجزائر ويحتضن مجموعة من الإرهابيين المطالبين بسفك دماء الصحراويين الذين يختلفون معهم في الرأي”.
ودعا الناشط الصحراوي الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان المشتغلة على الصعيد الدولي إلى تبني ملفه وملفات النشطاء الذين تهددهم البوليساريو بالتصفية، ومطالبة الجزائر بتسليم الإرهابيين الذين يتوعدونهم بالقتل، مؤكدا أنه يتوفر على كل الأدلة التي تؤكد التهديد الذي يحيق بحياته، ومشيرا إلى أن “الجبهة تسعى إلى زعزعة الأوضاع داخل المناطق التي تديرها السلطات المغربية”.
وزكّى عبد ربو ضلوع الجزائر في تعقيد حل ملف الصحراء بقوله: “البوليساريو اغتالت الكوادر الصحراوية والأطر والمثقفين في سجن الرشيد، لأنها مكون بشري تنعدم فيه القدرة والكاريزما والمؤهل المعرفي والأكاديمي، ثم سلّمت الأمر للجزائر”.
حان الوقت لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية
الحل الوحيد والأخير لدى قصر المرادية هو تقسيم الجزائر إلى دولة يحكمها الحراك الشعبي في الشمال ودولة صحراوية يحكمها الجنرالات العجزة حيت آبار النفط والزفت والمازوط.
وهدا سيجنب الجزائر كارتة متل التي وقعت في تسعينيات من القرن الماضي.
البوليساريو تهدد المغاربة جميعا لو كانت لها القدرة لما توانت على ضرب العمق المغربي وقتل كل المغاربة صحراويين وغيرهم كل هذا يدخل في المزايدات الفارغة وفي كل الأحوال الصحراويون المغاربة داخل دولتهم وتحت حمايتها فليتقدم اي وغد منهم على تهديد اي مواطن وسيلقى مصيره… يا اخي حتى بيادقهم التي الفنا خروجها في مظاهرات دعم الانفصال بين الفينة والأخرى بمدن العيون والسمارة لم يعد لها وجود، فقط لنعلم ان البوليساريو انتهت واصبحت قنبلة ستنفجر عما قريب وسط دولة العدو
لما لا يجب تبليغ مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي للسلم الدي خرجت منه الجزائر في المؤتمر الاخير للإتحاد ومراسلة جميع الهيئات الحقوقية في العالم، لتعرف من هؤلاء المرتزقة الارهابيين الدين يهددون سلامة المواطنين، الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين الانفصاليين، بالقتل والدبح أليس هناك جهات معينة تحميهم وتؤمنهم،يحب على المغرب ان يرفع مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي ومن يقف وراء هؤلاء الشرذمة، وتحيا المملكة المغربية من طنجة الكويرة،
المخابرات الجزائرية تختار التصعيد ولكن بشكل بليد،لم أرى في حياتي بلداء كالجزائريين،يقولون أنهم لا شأن لهم في الصحراء المغربية وهم يصبحون ويمسون على المغرب في أبواقهم الإعلانية البليدة،أصبح المغرب عقدتهم في كل الميادين،حتى سقطتهم في انتخابات الفيفا جعلوا لقجع هو المتسبب فيها،ما هذه المصيبة،إذا لا يتوفرون عن هوية ولا تاريخ ما دخل المغرب في ذلك،جار السوء لا يحترف إلا السرقة والنصب والإحتيال
اذن جبهة البوليساريو كشفت عن حقيقتها كمظمة ارهابية تحتجز البشر في مخيمات وتهدد بالقتل من يعارضها. على الجهات المختصة في مكافحة الارهاب ببلادنا تشديد المراقبة على تحركات الانفصاليين المغرر بهم والموجودين في المدن المغربية بالاقاليم الجنوبية ومنعهم من السفر خارج الوطن…كما يجب على المغرب تنبيه الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي بخطورة ما تنوي جماعة البوليزاريو القيام بها..وانه لا تفاوض مع قطاع الطرق والقتلة ولا جلوس مع من اعلن عن خرق وقف اطلاق النار
لماذا تتكلمون عن تندوف في التراب الجزائري و نحن نعلم ان تندوف سابقًا كانت مغربية
على الطريقة الجزائرية في تصفية الحركى إبان الثورة الجزائرية المباركة خذوا العبرة منها فهي فعالة من اجل التحرير الارض لكن لا تشوهونهم مثلما فعلت الثورة الجزائرية مثل قطع الانف و الاذن و الاطراف حسب الفعل لكن الطريقة المثلة هي السرعة
قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس فإن المغرب سيرد بحزم وقوة إن تعرض لهجوم في مناطقه الجنوبية .العالم بأكمله اصبح يشهد على الجزائر الوحيد التي تقف وراء مرتزقة لا يعترف بهم احد سوى الجزائر .
وينكم يا جنيرالات الدزاير انتم الذين تامرون وتباركون هذه الافعال وهذه الاستفزازات …مرتزقة البوليزاريو ومن يدور في فلكهم اصبحت ايامهم معدودة….يامن اخرتم تنمية المنطقة المغاربية سنين طويلة انتم حقد مازرعتم ياجيران الذل ….المعارضون الصحرويون في جبهة الذل يواجهون التعذيب المبالغ فيه والقتل والاختفاء القسري عبر سنين الظلم والاحتقار……وهذه الفضيحة تلو الاخرى لا تظهر للاسف للمنظمات الحقوقية ولا للامنسيتي …ولاولاولا….رحم الله شهداءنا الابطال العسكريون والمدنيون المدافعون عن وحدة المغرب وصحراءه …..ان ينصركم الله فلا غالب لكم.
منهجية جديدة ستسرع لا شك في تصنيف البوليخاريو تنظيم إرهابي ،و جب محاربته و محاصرته ، ثم معاقبة كل جهة تدعمه و على رأسها من تعششت عنده تلك المنظمة الإرهابية .
ليس بغريب على البوليزاربو الإرهابية وقادة الجيش الجزائري. يحرضون على قتل معارضيهم احسن دليل على الديمقراطية وقبول الراي الاخر. عصابة مجرمة ومتخلفة.بعد فشلهم المتوالي لا يجدوا حلا الى ترهيب الشعب الصحراوي.
هؤلاء مواطنون مغاربة، زمن واجب الدولة حمايتهم من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم.
عشرات رسائل التهدد و الوعيد تلقاها الناشط الموريطاني الألمعي و الحداثي “محمد أفو” بعد أن قام بنشر غسيل هاذه المنظمة الإرهابية و وصفها بالجبهة المتهالكة على القناة الفرنسية المشبوهة”France 24 ” ءتمنى من وزارة الخارجية المغربية و المخابرات المغربية التدخل لحماية هذا الشاب الذكي الذي يعرف مصلحة بلاده موريطانيا فالجنرالات و خبثاء الجبهة يترصدونه و من لم يصدقني فليعد إلى المقطع على Youtube b يشاهد ما فعله بالضيف الجزائري على قناة المخابرات الفرنسية 24كنت أريد أن أقول France 24 أستسمح
كل الثورات في العالم لها خونة وان لم يتم وضع حد لهم فان هذا السرطان سوف ينتقل الى باقي افراد المجتمع ،،الثورة الجزائرية كمثال لو لا الخونة لما دامت سبع سنوات وهم اليوم بما يسمى بالحركى ،،اصبحوا على ما فعلوا نادمين بعد ان تخلت عنهم فرنسا واصبحوا كالكلاب المشردة منبوذين من طرف الفرنسيين
اول نجاحات الثورة هي محاربة الخونة قبل المحتليين وهذا هو نجاح كل الثورات في العالم
حان الوقت لتصفية المرتزقة. لقد تمادوا كثيرا .
ضباع الصحراء انتهت بعد حلول الأسد و استقراره. على الضباع أن تستعد لتحمل الضربات القادمة لا محالة و المؤلمة جدا. العراق، سوريا، ليبيا، اليمن…الجزائر !
ألقافلة تمر .الصحراء مغربية وسكان اقاليمنا الجنوبية الشرفاء كما إخوانهم في ربوع المملكة في أمن وامان والحمد لله.
هذا سبب وجيه للدفاع عن المغاربة الصحراويين إذا هددوا باقتحام مخيمات البوليزاريو و تفكيكها من لدن القوات المسلحة الملكية و استرجاع المغاربة المحتجزين و أسر أفراد الجبهة المارقين.
هدا اكبر دليل على ان المرتزقة مجموعة ارهلبية و يجب تصنيفها عي و من يدعمها ضمت الارهابيين .
البوليساريو منظمة إرهابية
كثيرة هي التعليقات التي تكتب على هذه الصفحة هي للمرتزقة اتباع اللقيطة ويختفي أصحابها تحت انهم جزائريون والحال هذه أنها لعبيد عصابة العسكر ولا علاقة لها بالجزائريين .
قريبا سيعود الحراك الشعبي المبارك والذي وصف حكامه بالعصابة ليزلزل الأرض من تحتهم.
البليزاريو اصبحت منضمة ارهابية يجيب علي المجتمع الدولي ان يصنيفهة منضمة ارهابية
جريمة دبح و حرق ستة أفراد عائلة في سلا أين السي عصيد حتى يدافع عن القاتل وأنه لا يجب إعدامه ؟؟!! وتذكروا يا مغاربة بعد هذه الجريمة ستقع جرائم أخرى ربما أبشع . وتذكرو كلامي
ههههه.بوزرزور يعتقدون ان المغرب فيه السيبة لا امن لا سلطات. فهم واهمون لو انكسر كاس في مقهى عمومي يعلمون به.فما بالك بالاشخاص كيبردوا على راسهم لانهم يعلمون علم اليقين ان نهايتهم قريبة جدا.
هذا استخفاف بأرواح الابرياء ،لا لشيء ،سوى لمخالفتهم الراي ،هذا ضرب لجميع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ، الم يكفهم تجنيد الاطفال، يجب الضرب بيد من حديد على رأس الحية وتصنيف هاته الشردمة دوليا بالارهابية .
ادا كان داخل المغرب انفصالين يجب على المغرب طردهم لان كثر الكلام عن هؤلاء مكانهم تندوف او نجران او اصولهم من اليمن هم عرب جائو ضيوف ورحب به المغرب بكل مكوناته الآن اصبحنا ينعتون بشلوح وهم العرب والبيضان اقسم بالله لو كانو يعشون في الجزائر او عهد القدافي لكان احرقهم بالبترول ولايسجنهم يصرف عليهم في السجون لايعقل ان داخل المغرب لونطق بكلمة واحدة يعاقب ويسجن والاخرين من قام قتل مغاربة بدم بارد ومن يدعي الاحتلال يخرج ويسافر ويتقضى تعويضات حرام عليكم تتركون هده الشردمة تعيش بيننا او على الحكومة تقوم بعملية الخلط تأتي بمغاربة من الداخل وتسكنهم مع هؤلاء ونرى مادا سيفعلون يتعلمون الادب
يجب المغرب اصدار القرار تاخر كثير لا تريد الايدي المرتشعة ان تتخذه التصنيف البوريساريوا المنظمة الارهابية داخل المملكة المغربية القادة البوريساريوا الخونة العملاء رفعوا السلاح ضد بلدهم المغرب جواسيس يتخابرون مع الدولة المعادية المغرب يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لا جلوس معهم في المفاوضات وهذه والله المهزلة الاضحوكة اخر الزمان اول مرة دولة تجلس المفاوضات مع الخونة هل سمعتم ان اردوغان يجلس مع اوجلان الحزب العمال كردستاني الانفصالي هل ايران تجلس مع مجاهدي خلق هل الجنيرلات الجزاءر يجلسون مع فرحات المهني رءيس حكومة الجمهورية القباءل مؤقتة هل اسبانيا تجلس منظمة ايتا الباسك او كطالونيا هل بريطانيا جلست مع الجيش الجمهوري الايراندي فرنسا تجلس مع الانفصالين كورسيكا هل ايطاليا تجلس مع المافيا لماذا المغرب لوحده بسبب عبقرية المخزانية قرر جلوس مع المنظمة الارهابية العميلة دولة الاخرى يجب تقطع العلاقات نهاءيا يبنى الجدار الرملي الحديدي معها لكي تتحول الى كوريا الشمالية شمال افريقيا يقطع عليه طريق نهاءيا في المنفذ المحيط الاطلسي يفقدوا الامل يستمروا في الشراء كيلوا السردين 80 درهم
عندما ينهزم من لاشرعية
له في قضية ما يلتجيء الى الاحتيال والدعاية الكاذبة
وعندما ييأس يلتجيء الى التهديد والوعيد.
انها النهاية القريبة
البوليساريو منظمة إرهابية بإمتياز تحت حماية دولة العسكر
على المغرب أن يتخد كل الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيه و وحدة ترابه من هؤلاء الإرهابيين ومن يحتضنهم و يمولهم و يشعر الأمم المتحدة بمنل هذه التهديدات و بكل المستجدات أولا بأول
voila l’espionne de ——hayydar————au cœur du Sahara marocaine ———————-voila le résultat du droit de l’homme et de la femme qui est paye et mange habite tranquille et contre la politique marocaine et qui cherche l’indépendance et qui voyage tranquille pour salire l’image du maroc et libre plutot dans une prison en fermer un exemble pour d’autres———————————————————————————————————–
يجب على الدولة المغربية ان تحمي هؤلاء المواطنين الغيورين على وحدة بلدهم المغرب وان تنزل أقصى العقوبات على كل الخونة المرتزقة الذين يحاولون النيل ممن يتشبت بوحدة وطنه المغرب. يجب أن يكون العقاب عبرة لجواسيس الحكومة العسكرية لجارة السوء.
يجب على المغرب الإسراع الى تقديم ملف شااامل للاتحاد الأوربي و امريكا و الجامعة العربية و الاتحاد الأفريقي لتصنيف أوباش الكيان اللقيط الوهمي كمنظمة ارهابية فهناك ادلة كثيرة ، ثم هؤلاء الجبناء لا يعلمون اننا في المغرب ليس عندنا هذه النوعية من القتلة الرخيصين خصوصا في المناطق الجنوبية لان فيهم إسلام و أخلاق لن ينفذوا ما يأمرهم به هؤلاء السوقة الجرذان .
أظن أن المغرب لا يستغل بشكل كافي الهفوات والأخطاء التي ترتكبها الجبهة، ولا يتم التركيز عليها كثيرا.
وماذا تنتظرون من المجرمين رعاة الابل واعراب الصحراء الا القتل لانه يسري في جيناتهم من منذ القدم لا يعرفون السلم . لم يدخلوا الدول بالورود بل بالسيف والبيداء تعرفهم والجزائر تحرضهم بعد فشلها في التسلط على المحيط الاطلسي والان بدات قصة زرع الخوف في سكان المناطق الجنوبية
هؤولاء المرتزقة موجودون في كل المدن الجنوبية ,شرفات المنازل مملوؤة بخرقتهم يسبون ويعترضون سبيل المواطنين والامن ويسبون جميع رموز الدولة ويحرقون الحاويات والعجلات أمام أنضار السلطات.الدولة وفرت لهم السكن والاجرة على حساب كل المغاربة وهاهي النتيجة !!!
أين المقاربة الامنية إذن ؟؟؟ ولماذا تقتصر فقط على من يطالب بالتشغيل والسكن والعيش الكريم؟؟؟
Le Maroc doit profiter de chaque occasion pour discréditer les mercenaires de polisario et transmettre tous les documents à l’ONU et porter plainte devant le tribunal international pour juger ces criminels. Le but visé est de classer cette bande de criminels comme organisation terroriste et impliquer l’Algérie comme étant le support logistique de ce groupe terroriste. Il faut passer à l’attaque et ne rater aucune occasions pour anéantir ces criminels.
الم اقل لكم ان العدو الحقيقي للمغرب هو الجار الجائر الشرقي الذي يتربص بنا ولا زال يضم أرضا ليست ارضه في إقليم تيندوف و بشار و مغنية و يأوي عصابات المرتزقة من اللقطاء عرقا و جنسية ويمدها بالأسلحة و بالمؤن و يحرك خيوط صنيعته الدمية بوزبال على مرأى ومسمع من دولة شرقية آسيوية( اشتراكية )…و تفرك يديها كلما فرغت خزينتها كي تبيع الخردة لجنيرالات السوء منتفخي البطون..
لا عدو للمغرب على وجه الأرض سوى الجار الجائر الشرقي..اوو شي حما…يقول ليا ” خاوا..خاوا ..نخوي ليه لبزار ف عينيه.. وطننا و ملكنا وشعبنا في القلب..
الآن وقد دخلت البوليزاريو مرحلة أخرى من التصعيد يجب التخلص من معارضي الداخل بدون تردد لأنهم سيكونون هم رأس الحربة لهذه المنظمة الإرهابية.
“بعد أن فضح الجرائم المرتكبة في حق الحقوقيين الذين زجت بهم الجبهة في “سجن الرشيد” بمخيمات تندوف على التراب الجزائري”
تصحيح: بمخيمات المرتزقة بتندوف عاصمة الصحراء الشرقية المحتلة
نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة إن تريد أن تقتلني فما انا بقاتلك اني اخاف الله رب العالمين ان تدخل الدول الأجنبية هو السبب في هذا الذي يقع من فتنة وتناحر وتباغض في الدول العربية والإسلامية دون اغفال سلوكات المسؤولين واخطاءهم في عدة قطاعات
هذا ارهاب سهل القضاء عليه لان الارهابيين ليسوا في جبال او غابات. لكن الدول العظمى تصر على بقائه لابتزاز الجزائر.
نطالب جلالة الملك بالتعبئة والنفير لمسيرة خضراء في نسخة ثانية لتحرير الأراضي الصحراوية من أيدي الجزائر والبوليساريو وتحرير إخواننا المغاربة المحتجزين في تندوف.
هاذا فيه الكفاية لتصنيفهم منظمة إرهابية… وهاذا ما سيكون قريبا….
تورطت الجزائر في احتضان مرتزقة لمدة تزيد عن 45 عام دون أي مقابل بدعوة ما يسمى حق تقرير مصير الشعوب ؛؛؛؛؛؛؛اقول لحكام الجزائر راجعوا سياستكم تجاه المغرب :::::فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها :::: لا مجال لتضييع كل هدا الوقت :::::ساهموا في إقرار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعملوا على طي هدا الملف وفكروا في بناء المغرب العربي.
هو تهديد جزائري…. لأن الجزائر أنفقت او خسرت اموالها ولم تجني شيئا…
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون….
صدق الله العظيم….
على ما يظهر سيصفون بعضم البعض في المستقبل بما فيهم هداك شنجريحة و تبون
ملف وأدلة في غاية الأهمية إذ به يمكن المغرب من عرضه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وفضح ما يقوم به النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد الخبيث من إرهاب الناس الآمنين في بلدانهم عبر تحريك مرتزقة البوليساريو الارهابية والمساس بأمن واستقرار المنطقة.