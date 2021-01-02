جبهة تدعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية

وجّهت جبهة العمل السياسي الأمازيغي مُذكرةً ترافعيةً بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها بالمغرب إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفيته.
وتُطالب الجبهة بإدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 29 فبراير من سنة 1977، وهو المرسوم الذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000.
وأوردت اللجنة، وهي تكتل يضم عدداً من النشطاء البارزين في الحركة الأمازيغية بالمغرب، أن الاحتفال بـ”إيض ن يناير” اتخذ امتداداً شعبياً عابراً للتراب الوطني في السنوات الأخيرة، كما ساهم المجتمع المدني في تجويده وإخراجه من لبوسه التقليداني إلى الحداثة.
واعتبرت المذكرة المطلبية أنه “لا مبُرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية في ظل انخراط المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها”.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الجبهة، فإن الاحتفال بـ”إيض ن يناير”، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، “هو الاحتفال الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد في إحالة رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث”.
ويؤرخ رأس السنة الأمازيغية، حسب المذكرة الترافعية، لحدث تولي الملك الأمازيغي “شيشونغ” الحكم في العائلة الفرعونية التي حكمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك الذي كان معروفاً بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين.
وأكدت الجبهة أن “السنة الأمازيغية تبقى احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية وتعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وأصبحت احتفالية تقوم بها الجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب وخارجه”.
وأوردت المذكرة ضمن المرجعيات القانونية لمطلبها اعتراف الدولة بالأمازيغية في الخطاب الملكي لسنة 2001 بأجدير، ثم الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيلها في مجالات الحياة سنة 2019.
جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، فقد تجدد هذا المطلب بقوة خلال السنوات الماضية، كما تبنته عدد من الأحزاب وطالبت الحكومة بجعله عيداً وطنياً.
الاعتزاز باللغة العربية وترسيخها وحمايتها في مغربنا بالضبط…الطريق الوحيد للتدليل انك ليس خائنا لله و الوطن..و من نفر فالله غني عن العالمين…هل صحي هذا التشظي الثقافي و اللغوي التي تريده السلطة للمجتمع باسم التعدد و الاختلاف في مجتمع موحد جدا جدا…ليس فيه طائفية و لا قبلية حقيقية….حتى ان مجاذيب و حمقى و سكارى..اصبحوا يريدون ان تصبح قريتهم المعزولة مرجعية للحكم على البلاد و العباد…جريمة التمزيغ إن لم تعالج ستنسف قرونا من انسجام المجتمع….هل نحطم كل شئ لإسعاد مسيو المستعمر المتجدد…و في سبيل فرض فرنكفونية وضعوا كل ثقلهم لتصبح لغة الجميع…..لحد الآن..لم تنجح العملية..نجاحها مقدمة لعملية تنصير واسعة بعد أجيال من الآن..إن لم تقم حركة تصحيحية قوية تقلب الموازينيريدون اقتلاع العروبة و الاسلام من أرضنا…كل ما يكرهه العدو،فذلك هو الخير و الطريق المستقيم…هو لا يقتلع الا ما يعرقل مشروعه….فاختاروا ما تريدون.. احمد الدغرني حمل تمزيغه و غادر الى دار البقاء…..و العقبى لباقي التمزيغيين ..
انا أمازيغي وافتخر ولكن رآه المغرب كل نهار عيد كثرت الاعياد بلا معنا دول اخرى معندهمش دوك الاعياد كاع لي عندنا خصهم انقصو علينا داكشي العام كامل كيدوز عطل بلا معنى
و راه وخا يديروها عطلة و الله ما يجلسو من الخدمة انا خدامة مع الأمازيغ لا يعترفون إلا بعطل العيد الصغير و الكبير
هؤلاء النشطاء و الحقوقيون ينشطون فقط في القضايا التافهة بينما يستفيذون من كعكة المعهد الامازيغي و الجمعيات التي يجنون منها الاموال الطائلة باسم الامازيغية…. كأمازيغي لا أعترف إلا بالسنة الهجرية
مزيان زيدونا عيد حيت الاعياد عدنا قلال .
غدا ستقوم جبهات اخرى للمطالبة باعياد وطنية على هواها كذلك.بدون اي تعصب لن تنفع الامازيغية ولا عيدها المغرب بشي.الصحافة وهاته الجبهات بدعمها للامازيغية ستدفع البلاد للتفرقة والهلاك وستجعل من المغرب دويلات صغيرة فاشلة يسهل قمعها من طرف العدو الازلي والابدي للاسلام.فرنسا مزيج من الشعوب واللهجات لكن لغة باريس هي الرسمية في البلاد ما يعرف بالفرنسية اليوم.
خلاصة الكلام هناك السنة الهجرية ترمز إلى عدد السنين التي مرت على الحبيب المصطفى و السنة الميلادية ترمز إلى عدد السنين التي مرت على ميلاد السيد المسيح لكن ما يسمى بالسنة الأمازيغية إلى ماذا ترمز كفى ألم يكفيكم إجبار تلاميذ المدارس الإبتدائية على تعلم تلك اللهجة الميتة و حروفها الغير المفهومة و التى لن تنفعهم في شئ إنتهى الكلام
اننا لم نقصر في تنبيه الحكومات المتتالية وحذرناهم من روابط البيعة التي تربط بيننا وبين العرش العلوي المجيد ولكن اصموا اذانهم عن صوت العدل والحق واليوم سنذكرهم لان الذكرى تنفع في بعض الاحيان خاصة حين يتعلق الامر بقضايا الاعتراف بحقوق الامازيغ كسكان المغرب الاصليين والاعتراف بالامازيغية كلغة رسمية للبلاد تليها اللغة الفرنسية والعبرية في المقام الثاني باعتبار اليهود يعانون نفس مايعانيه الامازيغ
وعاش الملك
يجب اقرار رأس السنة الامازيغية يوم عطلة كما فعلت الجزائر…
اللهم اجعل ايامنا كلها افراح و اعياد .
ان بعض المنظمات الأمازيغية لها أجندة خارجية معادية للوحدة الوطنية لغةً وعقيدة ولهذا الوحدة الوطنية في اللغة العربية لغة العقيدة والدين الإسلامي في رمز إمارة المومنين لفد خلق المستعمر حروف ليس لها تاريخ وأقرت زورا وبهتانا ومن له كتب تاريخية أو أتار لها فيدي بها للجمهور بل الظهير البربري هو المخترع لهذا التيار ويدعي طرد العرب من شمال أفريقيا وهذا خطر يتهدد الوحدة الوطنية بل المغرب يتكون من عدة عريقات وتقافات تجمعت في هذا الوطن وتعايشت مند قرون وعلى من يدعي حقيته بهذا الوطن أن يخون ويرحم حتى الموت .
لقد حاربوا جميعاً الأطماع الخارجية وقدموا شهداء حتى يبقى هذا الوطن للجميع لكن المستعمر وجد في هذا التلاحم العرقي والعقدي فاشتغل من داخل العرقيات وجد في طغمة من الأمازيغ العنصر الخصب لزرع التفرقة والامزيغ الأحرار بريؤون منهم فهل من متصدي لهذا الفكر الإرهابي العنصري البغيض.
هناك تجار كثر من أصل امازيغي وهناك آخرون عندهم شركات ومصانع ومقاولات. ومقاهي ومطاعم وحانات.. فلماذا لا تامرونهم بالتوقف عن العمل في ذاك اليوم وإغلاق محلاتهم وإذا نجحت الفكرة. ناقشوها مع الدولة..
لسنا امازيغ ولكننا كنا نحتفل بهذه المناسبة العزيزة يوم 13و 14 يناير من كل سنة وكنا نسميها الحكوز. كنا نتجول على بيوت الجيران ننشد نشيد “باينو ” ونطلب منهم تزويدنا بما لذ وطاب من شهيوات تلك الليلة. كم كنا نتمنى بأن يكون ذلك اليوم يوم عطلة. تهانينا للإخوة الأشقاء الأمازيغ
لاخير في أمة كثرة اعيادها قولي هذا ليس من منطلق التعصب عاش المغرب بكل ثقافته
لا نريد اي شكل او مزيد من الأعياد …نريد انجازات. صحة.تعليم.عدالة.اقتصاد للامازيغ في المناطق النائية……والحضرية..كفا تضليل…
المجتمع المغربي خليط من الأجناس والأعراق
بحيث نسبة الأمازيغ تتعدى 70% والبقية عرب ويهود مغاربة عاشوا مع بعض بسلام قرون عديدة
لكن ما يقلق في الأمر هو ظهور بعض القومجيين الظلاميين العدميين الذين يهاجمون إخوانهم الأمازيغ الوطنيين الأحرار ظلما وعدوانا، يهاجمون كل ما هو أمازيغي كأنما الأمازيغ غزات لبلدنا المغرب
أكونوا تحشموا شويا راكم حماضيتو
انا شخصيا، لا اتوقع للامازغية ايا مستقبل لا قريب ولا بعيد، االا مازيغية عبارة عن لهجة كل واحد ينطقها عن هواه، فلا يجب أن نبقا مصرين على أشياء متجاوزة، الان المغرب يتقدم يجب المواكبة
ولمن علاش سميتوها جبهة مبقا والو وتسميوها دلعش اي حاجة تخص الامازيغ تراوغون فيها
لا تتطاولوا على ثقافة و تاريخ الغير، 13 يناير من كل سنة يصادف رأس السنة الفلاحية و لا علاقة له بكل ما هو بربري. اللغة لا تولد في المختبرات و السنة كذلك حيث لها أيامها و شهورها . أجيبوا من فضلكم: في أي شهر نحن من السنة البربرية، و في أي يوم، و كم في الشهر اليوم؟
“إيض يناير” بات عيدا خارج الدائرة الرسمية، كل الأمازيغ يحتفون به وحزء كبير من ساكنة المغرب. عيد بنكهة وطنية تزكي العادات المتحدرة في المجتمعوالتي لم ولن يتسرب إليها النسيان رغم جحود الجهات الرسمية. هو قبل كل شيء احتفاء بالسنة الأمازيغية .
و “إيض يناير” بالأمازيغية تعني “ليلة يناير”٬ وهو شهر يناير حسب التقويم الفلاحي وليس الميلادي على اعتبار أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية ينبني٬ أساسا٬ على إحياء التقاليد الفلاحية والاحتفاء بالموارد الأساسية لعيش الفلاح.
ونظر لارتباط المجتمع المغربي بالأرض والفلاحة فقد بات يحتفل به حتى من لا يتكلمون الأمازيغية من سكان البوادي والمدن وبات ارثا مشتركا و مكونا اضافيا لوحدة وانسجام هذا الشعب المغربي العريق. صراحة لم اجد بعد مسوغا لعدم اعتبار هذا اليوم عيدا وطنيا وسبيلا لتكريس الوحدة ودعما للوطنية بعيدا عن التجاذبات السياسية العقيمة. سنة أمازيغية و ميلادية وهجرية سعيدة للشعب المغربي وكل عام ونحن موحدون تحت العرش العلوي المحيد .
Chaque année la même revendication. Le makhzen ignore l’amazighité du Maroc. Le makhzen a tout fait pendant 60 ans pour arabiser le peuple marocain, il ne va certainement pas détruire tous ces efforts panarabisques
لا تحزنوا ولا تخافوا سيعود إخواننا اليهود الأمازيغ للعيش معنا وسيطالبون للإحتفال بها كمطلب تاريخي
لأن أجدادهم كانوا يحتفلون بها في المغرب العريق وسيأمر بالإحتفال بها جلالته الكريم
نعم وكذلك يوم للسنة الدكالية ويوم للشاوية ويوم للحسانية
حان الوقت لوضع جميع الجمعيات تحت المجهر والتدقيق في كل واحدة تلوى الأخرى سواء تعلق الأمر بمنخرطيها ومصادر تمويلها وأشكال نشاطاتها واتصالاتها وتبقى للدولة أن تحمي أمنها وسيادتها واستقرارها ، أنها بالتأكيد المعركة الحقيقة التي تواجهها الدولة مستقبلا، ويبدو وقد أجزم أن هناك من يريد إرسال المغرب إلى الهاوية تحت مسمى حقوق الإنسان والجمعيات وحرية التعبير إذ من خلال ما تتناوله هذه الجمعيات من مواضيع يخفي الكثير في الكواليس ويسعون الى التحريض ومعاكسة سياسات الدولة وزرع الإلحاد والفتنة ونكران الوطنية بمساهمة اجندة أجنبية. نحن شعب واحد مغاربة مسلمون تجمعنا راية واحدة حمراء وتتوسطها نجمة خضراء تحت اشراف جلالة الملك محمد السادس منبع الفخر والاعتزاز، وحامي الدين والوطن ، أما هؤلاء الامازيغ المنضويين تحت هذه الراية لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن المغرب إضافة إلى الامازيغ هناك الريفيون وشلوح الأطلس وشلوح الحسانيين والعرب ويبقى أننا مغاربة ولا نفرق بين هذا وذاك.