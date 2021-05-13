جثة على قارعة الطريق تستنفر أمن مدينة تيزنيت

عثر، زوال الخميس على جثة شاب، يرجح أنه في العشرينيات من العمر، وذلك أسفل منشأة فنية صغيرة (قنطرة) على قارعة الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى المدخل الشمالي لمدينة تيزنيت.

ووفق شهود عيان فقد عثر بجانب جثة الهالك على دراجة نارية ألحقت بها خسائر مادية كبيرة، ما رجح أن يكون الضحية تعرض لحادثة سير نجم عنها ارتطامه بقارعة الطريق ووفاته بالمكان.

وفيما مازالت ظروف الواقعة مجهولة وغامضة، انتقلت على عجل مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بسرية تيزنيت إلى مكانها، حيث جرى فتح تحقيق في ملابساتها، مع الإشراف على توجيه جثة الشاب إلى مستودع الأموات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.