جثة متحللة تستنفر الدركيين في باشوية القليعة

جثة متحللة تستنفر الدركيين في باشوية القليعة
صورة: هسبريس
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:16

عثر في غابة “العزيب”، التابعة ترابيا لباشوية القليعة، نواحي آيت ملول، على جثة شخص في الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، في مراحل جد متقدمة من التحلل.

وفور علمها، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة وعناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث بوشرت المعاينات والأبحاث الأولية من أجل تحديد الظروف المحيطة بالواقعة.

وأشرفت المصالح ذاتها على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات، في انتظار عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد هوية الهالك، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

آيت ملول القليعة جثة متحللة جريمة قتل

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