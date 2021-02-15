جثة متحللة لأربعيني تستنفر سلطات إنشادن

عثر، مساء الاثنين، على جثة شخص في الأربعينيات من العمر، في مراحل متقدمة من التحلل، في منزل يقطنه لوحده في دوار “تن الشيخ إبراهيم” التابع للجماعة الترابية إنشادن بنواحي اشتوكة آيت باها.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن شقيق الهالك كان وراء العثور على جثته بعد أن تمكن من الولوج إلى المنزل الذي يقطنه المفارق للحياة، على إثر اختفائه عن الأنظار لأزيد من أربعة أيام.

وفور إشعارها بالنازلة، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لبلفاع إلى عين المكان، وأشرفت على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات في انتظار عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.