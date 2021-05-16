جثة متفحمة تستنفر عناصر  الدرك نواحي سطات

لقي شخص أربعيني مصرعه نتيجة اندلاع النيران في أكوام التبن، الأحد، بالقرب من منزل عائلته بدوار أولاد عياد في النفوذ الترابي للمزامزة الجنوبية نواحي مدينة سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسرية عاصمة الشاوية.

مصادر هسبريس أفادت بأن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، قبل العثور عليه اليوم جثة هامدة متفحمة وسط بقايا أكوام التبن التي اندلعت فيها النيران في ظروف غامضة قرب منزل عائلته بدوار أولاد عياد، قبل إخمادها من قبل عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، بحضور عناصر الدرك بالمركز الترابي سطات، وممثل السلطة المحلية بالمزامزة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بمدينة سطات بتوجيه جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها قصد إخضاعها للتشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح من قبل درك المركز الترابي بسطات لكشف ظروف وملابسات الحادث.