جثة متفحمة تستنفر عناصر  الدرك نواحي سطات

جثة متفحمة تستنفر عناصر  الدرك نواحي سطات
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 18:15

لقي شخص أربعيني مصرعه نتيجة اندلاع النيران في أكوام التبن، الأحد، بالقرب من منزل عائلته بدوار أولاد عياد في النفوذ الترابي للمزامزة الجنوبية نواحي مدينة سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسرية عاصمة الشاوية.

مصادر هسبريس أفادت بأن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، قبل العثور عليه اليوم جثة هامدة متفحمة وسط بقايا أكوام التبن التي اندلعت فيها النيران في ظروف غامضة قرب منزل عائلته بدوار أولاد عياد، قبل إخمادها من قبل عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، بحضور عناصر الدرك بالمركز الترابي سطات، وممثل السلطة المحلية بالمزامزة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بمدينة سطات بتوجيه جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها قصد إخضاعها للتشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح من قبل درك المركز الترابي بسطات لكشف ظروف وملابسات الحادث.

إقليم سطات جثة حريق مزامزة الجنوبية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • رضوان
    الأحد 16 ماي 2021 - 18:36

    حتی جات الوقاية المدنية و الدرك عاد طفاو الغفية ياك حدا دارو في كانوا ملين الدار في الحكاية جريمة والله ارحم السيد

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الأحد 16 ماي 2021 - 18:03 1

مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: نوح عليه السلام
الأحد 16 ماي 2021 - 17:30 1

قصص الأنبياء: نوح عليه السلام

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32 11

العيد على حدود المغرب والجزائر

صوت وصورة
رسالة عمدة روتردام بالعربية
الأحد 16 ماي 2021 - 08:01 2

رسالة عمدة روتردام بالعربية

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45 7

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33 1

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي