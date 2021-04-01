جثة مجهولة الهوية تستنفر الأمن في "كابونيكرو"

لفظ البحر جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ كابونيكرو التابع لبلدية مرتيل، الخميس، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

المصادر ذاتها قالت إن “الجثة تعود لمواطن مغربي في عقده الخامس”، مرجحة أن يكون ضحية سقوط عرضي على هامش ممارسته هواية الصيد بالسنارة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث فور إخطارها بالواقعة، حيث تم نقل جثة الغريق إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، للوقوف على أسباب الوفاة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.