جثمان الراحل بوشوى يوارى الثرى في الحوز

جرى تشييع جثمان القيادي في صفوف حزب الطليعة الراحل علي بوشوي، الذي فارق الحياة السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض، وووري الثرى بمقبرة سيدي بوعمرو بالجماعة الترابية القروية تغدوين بإقليم الحوز؛ كما أوصى.

وعرفت جنازة الفقيد بوشوى حضورا كبيرا لنشطاء حجوا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، اعترافا بما أسداه للحركة الوطنية، و”النضال من أجل دولة ديمقراطية تضمن الحياة الكريمة للمواطنين”.

وكان المفارق للحياة ناشطا سياسيا من تلاميذ المهدي بنبركة والفقيه البصري وعبد الله إبراهيم، خلال الاستعمار، ومن رفاق الشهيد عمر دهكون، وانتمى بعد الاستقلال إلى حركة 3 مارس، وحكم عليه بالسجن المؤبد إثر أحداث سنة 1973.

وعاد الراحل بعد خروجه من السجن إلى قريته بمنطقة تغدوين، ليعتني بفلاحة الأرض، والتأطير السياسي للفلاحين وشباب المنطقة القروية ومدينة أيت اورير، ليزرع فيهم قيم النبل والفضيلة، والدفاع عن الوطن، لأنه مجال عيشهم الوحيد، بدل الحلم بالهروب إلى المجهول.

وكانت للفقيد مواقف نبيلة، إذ لم يتأخر في مساندة مبادرة الحقيقة والإنصاف، التي طرحت بالمغرب لطي صفحة الماضي، وبناء مغرب جديد، رافضا الاستفادة من التعويضات.