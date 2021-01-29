"جحافل المتسولين" تزعج سكان البيضاء بعد تنامي السرقات والاعتداءات

ظاهرة “مقلقة” بدأت تتكرس في الحواضر الكبرى، خاصة الدار البيضاء التي تعد الشريان الاقتصادي للبلاد، بعدما اختارت فئات عريضة امتهان التسول في ظل التداعيات الاجتماعية لجائحة “كورونا”؛ الأمر الذي بات يثير “استياء” المارة بسبب “الإزعاج” الذي يُحدثه هؤلاء.
وأمام الأعداد “المخيفة” للمتسولين في شوارع القطب المالي للمملكة، صار كثيرون يتفادون الجلوس في المقاهي المتمركزة بوسط المدينة، لأنها تستقطب جميع أصناف “الشحاذين” والمشردين الذين يتعبون الزبائن بطلباتهم المتكررة كل مرة.
ولا يفارق المتسولون أرصفة المدينة، خاصة في أحيائها الراقية، حيث يستهدفون النساء على وجه التحديد، اللائي يضطررن إلى “اتقاء شرهم” بإعطائهم بعض الدريهمات لتفادي ملاحقتهن والتحرش بهنّ، لا سيما خلال الفترة المسائية أو الليلية.
وقد دفعت الوضعية الراهنة التي تعرفها أحياء وشوارع الدار البيضاء منذ أشهر، الفعاليات المدنية إلى المطالبة بتدخل مصالح وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من أجل إيجاد حلول عملية للمشكلة التي باتت تؤرق سكان العاصمة الاقتصادية.
وتداول العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشكلة الواقعة بالمدينة خلال الأيام الأخيرة، منبهين إلى أن التسول تحول إلى مطية للسرقة، حيث يصطدم الشخص بمتسول يطلب منه مساعدات مالية مستعجلة، لكن بمجرد إخراج محفظته من جيبه، يتم خطفها بسرعة من طرف المتسول تاركا إياه في دهشة من أمره.
ولم تعد “مهنة” التسول تقتصر على الأشخاص المسنين المحتاجين إلى كسب المال، أو الأطفال الصغار الذين يتم استئجارهم من طرف النساء، بل ولجها الشباب أيضا، بعدما صاروا يطلبون بدورهم “الصدقة” لسد رمقهم من الفقر والجوع، بدعوى البطالة التي “تنخر” المجتمع.
وسبق أن دقّت جمعيات عدة ناقوس الخطر بشأن تفشي التسول داخل المجتمع المغربي، بفعل بروز فئة من المتسولين المحترفين الذين يمارسون هذه “المهنة” بحنكة، فضلا عن استغلال الأطفال الذين يفترض أن يكونوا في المدرسة، إلى جانب “الاعتداء اللفظي” على النساء في حال رفضهن “التصدق”.
وتعاقب مجموعة القانون الجنائي على ممارسة التسول في الشارع العام بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وسنة بالنسبة لمستغلي الأطفال في هذه الظاهرة، لكن المسؤولين عن تدبير المدن لا يقيمون دعاوى في هذا الشأن، فيما يتزايد أعداد المتسولين، سواء تعلق الأمر بالمغاربة أو السوريين أو الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء.
ووضعت تقارير غير رسمية المملكة المغربية في صدارة الدول العربية في ما يتعلق بعدد المتسولين، بـ 195 ألف متسول، بينما جاءت مصر ثانية بـ41 ألف متسول، ثم الجزائر بـ11 ألف متسول، ما يطرح الكثير من التساؤلات بخصوص نجاعة البرامج الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على البلاد.
Tt le monde se à Casablanca.
C.un phénomène insupportable.
Et auprès d’eux les gardiens de voitures : avec des gilets jaunes.
Il faut que les responsables interviennent immédiatement pour mettre fin à ces fléaux sociaux.
المشكل الحقيقي هو جحافل الأفارقة على الاقل عندنا بالرباط وسلا كثر جدا واصبحوا يطبقون قوانينهم الخاصة مصيبة. اما اخوتنا المغاربة معاهم السلاك
ناس لي محتاجة فعلا يكتمون أزمتهم في نفسوهم، وكرامتهم تمنعهم من مد اليد للغير
أكد تقرير منظمة أوكسفام الدولية يوم الاثنين أن ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنّوش وأسرته ارتفعت ب 24 مليارو792 مليونا و733 ألف درهم منذ مارس الماضي,وأوضحت أن المبلغ الذي نمت به ثروة يكفي لمنح كل فرد من أفقر المغاربة البالغ عددهم 3.7 مليون شخص شيكاً بقيمة 6,717 درهمًا.وكشف التقرير أن أغنى 1000 شخص على سطح الأرض استعادوا في غضون 9 أشهر فقط خسائرهم بسبب جائحة كورونا ولكن سيستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى يتعافى أفقر الناس في العالم من آثار الجائحة.وشهد ثروات الاثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها تناميًا ب 10.1 مليار دولار بين مارس ودجنبر 2020, ويكفي هذا المبلغ لمنح فقراء كورونا في المنطقة البالغ عددهم 16 مليونًا شيكًا بقيمة 600 دولار.
السلام
صراحة ظاهرة مقلقة كتيرا و مزعجة الكل اصبح يتسول و مع كتبتهم إختلط الحابل بالنابل و اصبحنا لا نعرف لمن نقدم يد المساعدة.
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه التسول و هو مرتاح ماديا و خصوصا اللواتي يتأبطن اطفالهن في اشارات المرور لانه دقنا ضرعا بتصرفاتهم.
انا لست ضد الخير و الاحسان على العكس و لكن يجب أن تعطى الزكاة ووالصدقة لمن هم في امس الحاجة سواء الاخوان او الجيران و المقربين
يجب سن قوانين وتشريعات تؤطر مهنة التسول وفق قواعد وميكانيزمات يحددها المشرع في اطار توافقي تشاركي كما يجب الانصات للمتدخلين والفاعلين المنضوين من خلال التعاقد الحاصل .
فعلا ظاهرة مزعجة خاصة وان بعض الشمكارى واصحاب السيليسيون ومتعاطي المخدرات والمدمنين على تناول المشروبات الكحولية يتعاطون لهذه الظاهرة التي اصبحت تقلق راحة بال الناس وتشوه سمعة البلاد.هنا يبرز دور وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية.كفى من التسول
سالت صديقة لي في المانيا كانت قد زارت المغرب و قالت لي: لم يعجبني لأن المتسولين في كل مكان.
التسول يأثر سلبا على السياحة
بجب على حكام المدن ان يتصدون لهد الظهيرة بكل الوسائل اللازمة من كل الطرق لكي يكبحون هدا الناس من المتسولين لانهم يخلقون مشاكل كثيرة للمارة في كل وقت هده هي الصرفة بعينيها ان لم يعطيهم يعاكسهم هدا شيء خطير للهم عفينا منهم وفيهم
بعض الناس لاباس بهم ويتسولون للكسب اكثر اليس فيه قناعة احمدوا الله مما اعطاكم من رزق