جدارية "الملكة ديهيا" تزين الشارع في أيت أورير

لم يألف الناس في مدينة أيت أورير، بجبال الأطلس الكبير، التابعة لإقليم الحوز، رؤية جداريات ضخمة يرسمها فنانون محترفون من المغرب، فكان اندهاشهم كبيرا أمام لوحة لإحدى الشخصيات التاريخية الأمازيغية أنجزها الفنانان حسن مومن وسعيد أيت زيد بكثير من الإبداع.
ولرسم هذه اللوحة الضخمة للملكة الأمازيغية “ديهيا”، وحتى يظهر شكلها أمام أنظار عموم السكان والمارة والقاصدين جبال الأطلس ومدينة ورزازات، احتاج الرسامان لرافعة هيدروليكية لرفعهما إلى أعلى الجدار لينجزا هذا العمل الفني الذي يذكر بتاريخ الأمازيغ.
وعن هذا العمل الفني، قال سعيد سعداوي، رئيس جمعية “تيليلي للثقافة والفنون”: “قامت الجمعية، بشراكة مع مؤسسة المستقبل الأوراش والتنمية بمدينة أيت أورير، بإنجاز هذه اللوحة الفنية لتنضاف إلى سلسلة من الأعمال الفنية والثقافية التي أنجزت سابقا”.
وأضاف في تصريح لهسبريس أن “هذه الجدارية تشكل هدفا للجمعية التي أنجزت رسومات فنية عدة تضم الرموز الأمازيغية وحروف تيفيناغ”، مشيرا إلى أن هذه اللوحة التي أنجزت في ورشة “جداريات تيليلي أيت اورير”، تدخل في إطار برنامج الجمعية الأخير.
وعن المساهمين في هذا العمل الفني الضخم، أوضح سعداوي أنه “كان ثمرة مساهمة مؤسسة المستقبل الأوراش والتنمية وشركاء آخرين أجانب، من أجل إضفاء لمسة فنية وجمالية على الفضاء العمومي”.
وتشكل “جداريات تيليلي” محورا من الأنشطة الفنية والثقافيـة التي تسطرها الجمعية في برامجها السنوية.
شيء مشرف لرؤية أعمال فنية مغربية
العمل جميل جدا و رائع….و لكن ألفهامات ملي غتبنى هذيك البقعة اللي حداها ما بقا جمال كلشي غدي يتطمس و يغبر. الله يعطينا فهامتكم…
أتعجب من بعض من يقدسون التبعية للاجنبي. ديهيا هذه (او الكاهنة كما تسمى حسب المؤرخين المسلمين) ملكة حكمت في منطقة الجزائر وليس لها أي صلة بتاريخنا كمغاربة.
ينتقدون تبعية بعض المغررين من أبناء شعبنا (الكراغلة) لاردوغان واحلام الدولة التركية وهم أنفسهم لا يرون ضررا في التبعية لمشروع لا يمت بأي صلة لنا (دولة امازيغية عاصمتها جبال الاوراس الجزائرية ربما كما كانت دولة الكاهنة هذه)
المغرب اولا واخيرا.
ما اروع هذه الصورة المعبرة ! ان هذا لانجاز عظيم فيه اعتراف بالتاريخ الحقيقي للمنطقة ، وفي تصالح مع الذات ، وفيه ارجاع الامور الى نصابها ، واماطة اللثام عن الوجه الذي كان مزيفا و نعتقد انه هو الحقيقة ، هكذا بدانا نسير في الطريق الصحيح ، ومن سار على الدرب وصل .
تصحيح الاسم ليس ديهيا بل تيهيا تحياتي لجميع المغاربة الاحرار والامازيغ خاصه….
داهيا أسطورة بمعنى الكلمة حبها لأرضها جعلها تواجه الرومان و العربان هذا المقال موجه للقومجييين الناصريين و حلفائهم الرجعيين لو لا دخولهم لكانت شمال إفريقيا القوة العضمى في العالم لاكن للأسف تصلطت علينا قبائل التفرقة و الجهل و المجاعة …
ولماذا لم يرسموا صورة الملك بدل صورة من الخيال الشعبي…
سبحان الله في عمري اكثر من ستين سنة لم نسمع عن هذه الأسماء التي أصبح يتداولها بعض من أراد التفرقة بين المسلمين العرب والامازيغ ( عنصريون) ولكن ان شاء الله لن يفلحوا لان اواصر وطيدة جدا تربط بينهم ولا احد يستطيع قطعها مهما تعددت الأسماء والالقاب الامازيغية نعم للحب للتعايش ولا للتفرقة والتعصب
من المحزن حقا ان تقوم الدولة بمحو التاريخ الامازيغي في كتب التاريخ المدرسية…
لا يمكن تعويض تاريخ عمره 5000 سنة بجملة ( الامازيغ سكان المغرب الاولون) مع بعض اللقطات التاريخية التي لا تتعدى ذكر بعض ملوك الامازيغ و مقاومتهم للرومان و الفينيقيين و مختلف الغزاة.
للإشارة فقط..هناك اخطاء ربما مقصودة او غير مقصودة فيما يخص ذكر بعض الملوك الامازيغ..ولعل اشهرها هي تسمية الملك الامازيغي ( يوغرتن) ب ( يوغرطة)…فالصحيح هو يوغرتن و تعني الكبير عليهم او كبيرهم او الذي يكبرهم..
وايضا ( جوبا) و الصحيح هو ( يوبا) اي الذي بمكانة الاب. او الذي له مكانة الاب عند القوم.
والكثير من التسميات التي تم دسها عمدا في التاريخ الامازيغي من اجل تحقيره اولا تم طمسه ثانيا…وقد حان الوقت لإعادة الاعتبار لتاريخ الامازيغ لأنه هناك من يدعي ان الامازيغ لم يقوموا بأي انجازات عبر التاريخ..وهذا غير صحيح وهو كذب تم غرسه في ادمغة المواطنين العرب نثرا لبذور الفتنة بين المواطن الامازيغي و المواطن العربي لكي يسخر احدهم من الآخر.
تصالحوا مع الوطن بتنقيح كتب التاريخ.
يبدو أن هناك الكثير من البربريست الملاحدة أصبحوا يحنون إلى عصور الوثنية، وقريبا سيشيدون تمثالا للآلهة ياكوش ليتعبدوا أمامها وينالوا البركات، لذا فعليهم من الآن أن يخترعوا صلاة بربرية جديدة بطقوسها المكتملة مثلما اخترعوا لغة، فعلا إنها علامات الساعة الكبرى
جوابا على صاحب تعليق.
ليس هناك تبعية للاجنبي هذا تاريخ مثلما تفتخر بهند وملكة سبأ وفاطمة ام البنين فكذلك الامازيغي له الحق بأن يفتخر بملكة الامازيغ تيهيا.
لماذا تخلطون بين العرق و الديانة اصبحتم تقدمون العروبة على أنها ديانة مع انها عرق فقط.
للإشارة فقط انا لست امازيغي ولكن احترم الامازيغ و ثقافتهم وطريقة عيشهم الامازيغ يبرون بامهاتهم.
سنظل مغربا يمشي بثقافتين مغرب فقط ينتمي للناريغ الامازيغي والعربي.
مبادرة جيدة جدا، وعمل فني رائع، إننا في طريق المصالحة مع الدات التي تاخرت كتيرا ،هنيئا الفنانين القديرين والجمعية المواطنة ومزيدا من العطاء
وما ابعادها في الوقت الراهن ومن هي في السابق، يقال بالفرنسية:*******Je ne me suis jamais fait photographié avec un sourire pour ne pas tromper les historiens de l’avenir ********* et ^^^^^^^^le secret de la puissance se ^^^^^^^^trouve dans le cœur et non dans la main
يجب اعاده الاعتبار لهذه الملكه الامازيغيه البطله التي دافعت عن قومها بشراسه منقطع النضير قادت بنفسها اكبر المعارك وفي جميع الجبهات وانزلت بالمعتدين اشد الهزائم في اكثر من مناسبه ادت الى تقهقرهم الى ما وراء ليبيا الحاليه وهم يجرون ذل الهزيمه ولم يتمكنو منها الا وهي عجوزه وغدرا .
لم تكون هناك دول بالمفهوم الحالي والبتالي هي ملكه الامازيغ الذين كانو يسكنون شمال افريقيا باسره وليس فقط أمازيغي الجزائر الحالي . هذا رد لمن قال انها جزائريه وليست مغربيه.
يجب احياء يوميات وامسيات وليالي في جميع الدول المغاربيه لانصاف هذه الملكه التي ضلمها التاريخ المزور.
هذا العمل رغم كونه فنيا، فهو عندي ليس بريئا لأنني أشتم منه رائحة التعصب للعرق والجنس، وكأننا لا زلنا في عصور الجاهلية الأولى، فقد أنزل الله تعالى هذا الدين العظيم وتوحدت الأمة لا فرق فيها بين الأجناس، والعصبيات، والقبلية المقيتة، لا فرق بين عربي وعجمي، وأبيض وأسود إلا بالتقوى.