جدارية "الملكة ديهيا" تزين الشارع في أيت أورير

لم يألف الناس في مدينة أيت أورير، بجبال الأطلس الكبير، التابعة لإقليم الحوز، رؤية جداريات ضخمة يرسمها فنانون محترفون من المغرب، فكان اندهاشهم كبيرا أمام لوحة لإحدى الشخصيات التاريخية الأمازيغية أنجزها الفنانان حسن مومن وسعيد أيت زيد بكثير من الإبداع.

ولرسم هذه اللوحة الضخمة للملكة الأمازيغية “ديهيا”، وحتى يظهر شكلها أمام أنظار عموم السكان والمارة والقاصدين جبال الأطلس ومدينة ورزازات، احتاج الرسامان لرافعة هيدروليكية لرفعهما إلى أعلى الجدار لينجزا هذا العمل الفني الذي يذكر بتاريخ الأمازيغ.

وعن هذا العمل الفني، قال سعيد سعداوي، رئيس جمعية “تيليلي للثقافة والفنون”: “قامت الجمعية، بشراكة مع مؤسسة المستقبل الأوراش والتنمية بمدينة أيت أورير، بإنجاز هذه اللوحة الفنية لتنضاف إلى سلسلة من الأعمال الفنية والثقافية التي أنجزت سابقا”.

وأضاف في تصريح لهسبريس أن “هذه الجدارية تشكل هدفا للجمعية التي أنجزت رسومات فنية عدة تضم الرموز الأمازيغية وحروف تيفيناغ”، مشيرا إلى أن هذه اللوحة التي أنجزت في ورشة “جداريات تيليلي أيت اورير”، تدخل في إطار برنامج الجمعية الأخير.

وعن المساهمين في هذا العمل الفني الضخم، أوضح سعداوي أنه “كان ثمرة مساهمة مؤسسة المستقبل الأوراش والتنمية وشركاء آخرين أجانب، من أجل إضفاء لمسة فنية وجمالية على الفضاء العمومي”.

وتشكل “جداريات تيليلي” محورا من الأنشطة الفنية والثقافيـة التي تسطرها الجمعية في برامجها السنوية.